PlayStation 光碟停產未如想像中激進 Sony 澄清 2028 年光碟產量只跌 10% 而並非 90%

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Sony 光碟製造部門 Sony DADC 近日澄清，旗下奧地利 Thalgau 廠房 2028 年 PlayStation 光碟產量只會下跌 10%，並非早前多間媒體報稱「跌至只剩一成」。誤會源自 Sony DADC 總裁 Dietmar Tanzer 今年 7 月接受奧地利傳媒訪問時發言，經傳媒轉述後令外界誤解產量將暴跌 90%。

澄清一字之差 意思大不同

Sony DADC 發言人向遊戲記者 Brian Crecente 明確表示，原意是「整體產品產量下跌 10%」，而非「產量跌至現時 10%」。發言人強調澄清是為避免誤導公眾，但拒絕透露 2028 年後具體產量預測。Thalgau 廠房目前每日生產約 60 萬隻空白 Blu-ray 光碟，當中一半即每日約 30 萬隻用於 PlayStation 遊戲，規模遠比外界想像大。

Sony 今年 7 月 1 日在 PlayStation.Blog 官方宣布，由 2028 年 1 月起停止為 PlayStation 主機新遊戲生產光碟版本，屆時新遊戲只能經 PlayStation Store 及實體零售點提供下載版。不過政策只影響新遊戲，已推出或 2028 年 1 月前推出光碟版遊戲完全不受影響。Sony DADC 同時確認截止日期後，發行商仍可就已有光碟遊戲提出補訂單，意味舊遊戲光碟仍會持續流入市場。

業界人士形容決定「令人沮喪但有解決方法」

前 SIE Worldwide Studios 主席兼現任遊戲業界策略顧問 Shawn Layden 形容，PlayStation 沒有光碟未來「令人沮喪但有解決方法」。他指出第三方廠商要生產 PlayStation 光碟最大障礙，在於 Sony 擁有獨家專利壓片技術，而 Sony 一直未有將技術授權給其他廠商。

對比之下 Microsoft 做法完全不同。Xbox 光碟由 Microsoft 認證外部廠商「Authorized Replicator」壓製，發行商可經 Partner Center 選擇授權複製商，Microsoft 亦保留隨時終止生產權利。Shawn Layden 表示目前未有任何公司透露正與 Sony 商討類似授權合作，Sony 官方亦未回應會否開放授權。

分析指政策由平台主導 為求最大化收益

遊戲市場研究機構 Niko Partners 分析師 Daniel Ahmad 認為，雖然數碼銷售佔比擴大是行業大趨勢，但 Sony 選擇在此時停止實體光碟生產，是完全由平台主導決定。目的是削減成本及消滅二手轉售市場，並將收益百分百經 PlayStation Store 產生。Daniel Ahmad 舉例指出，一隻定價 70 美元（約港幣 546 元）第三方遊戲，若經 PlayStation Store 銷售，Sony 可分得 21 美元（約港幣 163.8 元）即抽佣三成。相反經實體店銷售，Sony 佣金大約只有一半。

Shawn Layden 亦提到實體收藏對忠實玩家有重要意義，例如收藏限定版、鋼盒裝或連同模型豪華版。這類產品定價往往更高，銷量亦不遜於標準版。他質疑 Sony 停產決定會否損害品牌形象，並指出「數碼版遊戲如同 iTunes 音樂庫，購買後無法轉售，這是否算真正擁有？」關於數碼擁有權爭議，預料將隨 2028 年限期臨近而持續討論。

資料來源：The Verge、Game (Brian Crecente)