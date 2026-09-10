越野王者轉型純電 Range Rover Electric 續航 600km + 涉水 900mm + 攀坡 45 度

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Range Rover 電動版正式加入品牌陣容，成為 Range Rover 歷史上首款純電動車型，香港市場已可透過代理英倫汽車預訂。新車較歷代任何 Range Rover 更寧靜、反應更敏銳、扭力更強，同時保留品牌一貫的全地形越野實力。

雙摩打輸出 550PS 續航達 600 公里

新車搭載雙 260kW 永磁電動摩打，最高輸出 550PS 馬力及 850Nm 扭力，是歷代 Range Rover 中扭力最強車型，0 至 60 英里/小時加速僅需 4.3 秒。WLTP 標準下續航距離最高達 372 英里（600 公里），實際路況續航距離為 333 英里（535 公里），大部分客戶日常出行毋須中途充電。

車廂配備業界領先的雙層結構 118.5kWh 電池，由 344 個鎳錳鈷棱柱形電芯組成，採用 800V 架構配合分體式充電技術。使用最快 350kW 公共快速充電器，電量由 10% 充至 80% 只需約 22 分鐘，充電 10 分鐘即可補充 220 公里續航。家用方面，22kW AC 充電器充滿全車需 7 小時，7kW 充電器則需約 19 至 20 小時。

循跡系統反應快內燃引擎 100 倍

新車配備革命性整合式循跡管理系統，可於 50 毫秒內作出反應，速度較傳統內燃引擎快 100 倍，無論任何路面均確保全地形駕馭實力不受妥協，涉水深度達 900 毫米。配合全新單踏板駕駛模式，車輛可從容攀爬高達 45 度斜坡，拖曳能力達 2,500 公斤。智能傳動動態系統（IDD）可將後軸扭力由 100% 分配至 0%，防止牽引力流失。四輪轉向系統令車輛後輪最多可轉向 7.3 度，迴轉半徑不足 11 米，媲美緊湊型家庭揭背車。

Range Rover 董事總經理 Martin Limpert 表示，新車是十年深思熟慮工程與科技發展成果，為豪華 SUV 開創者樹立全新標準，純電驅動與品牌極致精緻完美契合。JLR 車輛工程總監 Matt Becker 亦指出，新車無論在低牽引力崎嶇地形或平順高速公路，均保持極致沉穩與精緻，帶來真正掌控感與信心。

ThermAssist 熱能管理系統提升續航

全新 ThermAssist 熱能管理系統持續監測 600 個參數，並回收廢熱，減少 40% 加熱能耗，電動續航距離最多可額外增加 25 英里。系統核心為先進控制單元，持續監察電池、電動摩打及車廂所需能量，計算最高效的系統配置。車廂配備 Range Rover 首款香氛擴散系統，設有六款可選香氣及三種濃度選擇，每個香氛匣可用約 3 個月。配合 Cabin Air Purification Pro 空氣淨化技術，採用 PM2.5 過濾及 nanoe™ X 技術，減少異味、細菌、病原體及致敏原。

英國 Solihull 生產 專利申請逾 300 項

新車全數於英國 Solihull 生產，與輕混能、插電式混能及內燃引擎型號共用同一架構。JLR 已改造 Solihull 生產設施，9,000 名生產員工完成電動化技能提升，另有 1,500 名員工於西密德蘭地區接受培訓。生產網絡亦包括 Wolverhampton 電動驅動系統製造中心，同時生產電池組、電動驅動單元及內燃引擎。

Range Rover 電動版預計提交超過 300 項專利申請，是品牌歷史上單一車型之最，包括 ThermAssist™ 熱能管理技術，以及電池與摩打均由 JLR 自主設計。實體測試里程相等於環繞地球 38 圈，虛擬測試時數超過 25 萬小時，超越歷代任何 Range Rover。新車先進驅動系統提供 8 年或 160,000 公里保養。

香港市場現已開放預訂

新車提供標準軸距及長軸距車身設計，備有 SE、HSE、Autobiography 及 SV 規格，包括 SV Ultra 及 SV Black，實際規格供應因市場而異。精心策劃的 First Edition 特別版同步推出，提供 Belgravia Green、Santorini Black 或 Varesine Blue 車漆選擇，配以全新引入的 Light Cloud Ultrafabrics PU 及 Kvadrat 內裝。香港市場可透過代理英倫汽車網站預訂新車，有意訂購的客戶可瀏覽官方頁面查詢詳情。

資料來源：Land Rover