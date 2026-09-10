【iPhone Duo 懶人包】Apple iPhone Duo 10 月 23 日登場！定價 $17,499 起 3 分鐘睇盡 9 大重點

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Apple 在香港時間今日清晨舉行了一年一度的 iPhone 發佈會，除了一貫推出 iPhone 18 Pro 系列外，更一如傳聞所料推出旗下首部摺機 iPhone Duo。現在 Edward 就將 iPhone Duo 的各項設計、硬件配置及功能整理為 9 大重點，想了解更多就要瀏覽內文了。

現場試機:

10 個 iPhone Duo 新玩法:

1. 護照尺寸書本式摺疊機身

採用如護照大小的書本式對摺設計，閉合時輕巧便於攜帶，展開後即變身為顯示面積最大的 iPhone，同時機身展開後亦是 Apple 史上最薄的 iPhone。

2. 6 吋 Super Retina XDR 雙熒幕

配備 7.6 吋超大主熒幕與 5.4 吋外熒幕，兩者均支援 120Hz ProMotion 動態更新率。採用航天級液態金屬轉軸，令熒幕摺痕深度小於 0.15mm，觀感極致平整。而且內外熒幕切換更加入了適量動態特效，而且內外熒幕比例相同，令用家切換熒幕時保留相同觀感。

3. iPhone 歷史首度支援 Apple Pencil

iPhone Duo 成為首款支援 Apple Pencil 觸控筆的 iPhone，用家可在 7.6 吋大熒幕上猶如在 iPad 般進行精細繪圖、筆記紀錄及修圖，生產力大增。

4. 2nm 頂級 A20 Pro 晶片加持

核心搭載採用 2nm 製程的 A20 Pro 晶片，配備 6 核心 CPU、6 核心 GPU 及 40-TOPS 運算力的 NPU 神經網絡引擎，提供頂級圖像處理與極速 AI 運算效能。而電量方面，官方表示使用內熒幕可瀏覽 31 小時影片，而使用外熒幕瀏覽影片時間更可延長至 44 小時，而一般生活應用下可以用足 24 小時，換言之可為用家提供足一日的使用時間，一日一充問題不大。而且 iPhone Duo 支援快充功能，充電 5 分鐘已可為用家帶來額外 5 小時的影片播放時間，而充電 20 分鐘已可為 iPhone Duo 的電池充至 50%，回電速度十分快，即使沒電也不用太擔心。

5. 電源按鈕整合 Touch ID 指紋解鎖

由於展開後的機身極致纖薄，未有搭載 Face ID 模組，改為於側邊電源按鈕深度整合超靈敏 Touch ID 指紋識別，一按即可極速解鎖。

6. 深度結合 Apple Intelligence 與 Siri AI

預載 iOS 27 作業系統，強大 NPU 支援於本地端運行 Apple Intelligence，新版 Siri 升級支援語音與文字混合輸入，並能跨 30 萬個應用程式執行複雜操作。

7. 5 級鈦金屬邊框與 IPX8 防水

機身外框採用高強度 5 級鈦金屬打造，配合耐用鉸鏈結構與防刮塗層材質，同時支援 IPX8 防水等級，日常防護力大幅提升。

8. 4,800 萬像素雙鏡頭與空間影片拍攝

機背配備 4,800 萬像素主鏡頭及 4,800 萬像素超廣角鏡頭，支援第二代感應器移動式光學防震（OIS），並可拍攝空間相片及 4K 空間影片。另外，外熒幕右上角設有自拍鏡頭，而內熒幕右側上方亦設有熒幕下前鏡，令用家可以輕鬆使用內、外熒幕進行視像通話或自拍。

9. 發售日期、容量、顏色及定價詳情

* 推出日期：2026 年 10 月 16 日（星期五）接受預訂，10 月 23 日（星期五）正式發售。

* 容量選擇：256GB、512GB、1TB、2TB。

* 顏色選擇：夜空色（Dark Blue）、星光白色（White）。

* 官方定價：由 HK$17,499 起。