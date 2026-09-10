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【iPhone Duo 懶人包】Apple iPhone Duo 10 月 23 日登場！定價 $17,499 起 3 分鐘睇盡 9 大重點

兩款 iPhone Duo 手機展示，顯示不同屏幕設計.
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  • 發佈日期
    2026-09-10
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Apple 在香港時間今日清晨舉行了一年一度的 iPhone 發佈會，除了一貫推出 iPhone 18 Pro 系列外，更一如傳聞所料推出旗下首部摺機 iPhone Duo。現在 Edward 就將 iPhone Duo 的各項設計、硬件配置及功能整理為 9 大重點，想了解更多就要瀏覽內文了。

現場試機:

10 個 iPhone Duo 新玩法:

新款iPhone Duo雙屏手機展示. Apple iPhone Duo 2023雙鏡頭手機.

1. 護照尺寸書本式摺疊機身

採用如護照大小的書本式對摺設計，閉合時輕巧便於攜帶，展開後即變身為顯示面積最大的 iPhone，同時機身展開後亦是 Apple 史上最薄的 iPhone。

Apple iPhone 15 展示於手中. 手持手機玩遊戲，炫彩火焰背景. Apple iPhone Duo 10 月 23 日登場！. Apple iPhone Duo雙鏡頭設計.

2. 6 吋 Super Retina XDR 雙熒幕

配備 7.6 吋超大主熒幕與 5.4 吋外熒幕，兩者均支援 120Hz ProMotion 動態更新率。採用航天級液態金屬轉軸，令熒幕摺痕深度小於 0.15mm，觀感極致平整。而且內外熒幕切換更加入了適量動態特效，而且內外熒幕比例相同，令用家切換熒幕時保留相同觀感。

IPhone 14 Pro顯示2026年4月日曆. 平板電腦顯示郵件和視頻內容. IPhone 15 介紹及新功能亮點. 新款折疊式iPhone手機展示.

3. iPhone 歷史首度支援 Apple Pencil

iPhone Duo 成為首款支援 Apple Pencil 觸控筆的 iPhone，用家可在 7.6 吋大熒幕上猶如在 iPad 般進行精細繪圖、筆記紀錄及修圖，生產力大增。

IPad 上的手寫筆記和繪圖工具.

4. 2nm 頂級 A20 Pro 晶片加持

核心搭載採用 2nm 製程的 A20 Pro 晶片，配備 6 核心 CPU、6 核心 GPU 及 40-TOPS 運算力的 NPU 神經網絡引擎，提供頂級圖像處理與極速 AI 運算效能。而電量方面，官方表示使用內熒幕可瀏覽 31 小時影片，而使用外熒幕瀏覽影片時間更可延長至 44 小時，而一般生活應用下可以用足 24 小時，換言之可為用家提供足一日的使用時間，一日一充問題不大。而且 iPhone Duo 支援快充功能，充電  5 分鐘已可為用家帶來額外 5 小時的影片播放時間，而充電 20 分鐘已可為 iPhone Duo 的電池充至 50%，回電速度十分快，即使沒電也不用太擔心。

Apple A20 Pro晶片特寫圖. Apple iPhone Duo內部零件展示.蘋果 iPhone Duo 內部硬件結構圖. IPhone 15 Pro 內部展示，強調長達31小時播放時間. Apple Watch 44小時長續航. Apple iPhone Duo 10 月 23 日登場. 展示全天候電池續航的技術設備.50% 充電在20分鐘內完成. Apple iPhone Duo 10月登場，雙屏設計.

5. 電源按鈕整合 Touch ID 指紋解鎖

由於展開後的機身極致纖薄，未有搭載 Face ID 模組，改為於側邊電源按鈕深度整合超靈敏 Touch ID 指紋識別，一按即可極速解鎖。

Apple iPhone Duo 10月登場，雙屏設計.

6. 深度結合 Apple Intelligence 與 Siri AI

預載 iOS 27 作業系統，強大 NPU 支援於本地端運行 Apple Intelligence，新版 Siri 升級支援語音與文字混合輸入，並能跨 30 萬個應用程式執行複雜操作。

Apple iPhone 15 系列手機展示.

7. 5 級鈦金屬邊框與 IPX8 防水

機身外框採用高強度 5 級鈦金屬打造，配合耐用鉸鏈結構與防刮塗層材質，同時支援 IPX8 防水等級，日常防護力大幅提升。

Apple iPhone Duo雙鏡頭手機展示. Apple iPhone Duo 亮燈設計展示. Apple iPhone Duo 10月登場，雙鏡頭設計. Apple iPhone Duo 機身側面設計細節.

8. 4,800 萬像素雙鏡頭與空間影片拍攝

機背配備 4,800 萬像素主鏡頭及 4,800 萬像素超廣角鏡頭，支援第二代感應器移動式光學防震（OIS），並可拍攝空間相片及 4K 空間影片。另外，外熒幕右上角設有自拍鏡頭，而內熒幕右側上方亦設有熒幕下前鏡，令用家可以輕鬆使用內、外熒幕進行視像通話或自拍。

高解析度雙鏡頭監控攝像頭. IPhone Duo 主要相機規格，雙鏡頭設計. Apple iPhone Duo 雙鏡頭主攝像頭特寫.

9. 發售日期、容量、顏色及定價詳情

* 推出日期：2026 年 10 月 16 日（星期五）接受預訂，10 月 23 日（星期五）正式發售。

Apple iPhone Duo 預售，10月16日預訂. Apple iPhone Duo 手機展示.

* 容量選擇：256GB、512GB、1TB、2TB。

* 顏色選擇：夜空色（Dark Blue）、星光白色（White）。

Apple iPhone Duo 2023雙鏡頭手機.

* 官方定價：由 HK$17,499 起。

Apple iPhone Duo 10月登場，價格$17,499起.

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