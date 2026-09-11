×

911 恐襲 25 周年 紐約港 2,977 架無人機重現雙子塔輪廓

無人機重現雙子塔輪廓夜空煙火.
  • 作者
  • 發佈日期
    2026-09-11
  • 閱讀時間
    5分鐘
  • 字體大小
分享
99 個讚

 

美國 911 恐怖襲擊踏入 25 周年，紐約港周三（9 日）晚舉行無人機表演，出動 2,977 架無人機同步升空，以「一罹難者一燈」形式在夜空勾勒出昔日世貿中心雙子塔輪廓，與 9 月 11 日展出傳統「悼念之光」藍色光柱互相呼應。

紐約港雙子塔夜空中無人機展示.

紐約港夜空中無人機形成雙子塔輪廓.

無人機重現雙子塔輪廓的夜空表演.

 

 

無人機重現雙子塔全比例輪廓

這場名為「紐約港上空 2,977 道燈光」（2,977 Lights Over New York Harbor）表演由當地機構贊助，並聯同倖存者、罹難者家屬及救援人員共同構思設計。表演開始時無人機先聚合成螺旋形狀，其後逐漸展開，形成按實際建築比例呈現雙子塔輪廓，象徵每一盞燈代表一位逝者。主辦方形容活動屬免費公眾藝術項目，焦點放在追思、反思及凝聚社會團結。

 


同場呼應「悼念之光」是紐約每年恆常悼念裝置，由兩束垂直藍色光柱組成。裝置由耶魯大學校友 Richard Nash Gould 共同創作，自 2002 年起每年在 911 紀念日展出。今年將於 9 月 11 日黃昏起亮起直至翌日黎明，方圓 60 英里範圍內均可見到。

 

世貿遺址悼念儀式 歷任總統聚首

紐約世貿遺址「國家 911 紀念博物館」今日舉行正式悼念儀式，罹難者家屬將宣讀逝者姓名。現場設 6 次默哀，另加 1 次悼念因 911 相關健康問題離世人士默哀。歷任在世總統拜登、奧巴馬、克林頓及當年在任總統小布殊均一同出席儀式。

無人機重現雙子塔輪廓的夜空表演.

值得留意是總統特朗普今日並無出席紐約儀式，改為前往五角大樓主持當地悼念典禮，追悼 2001 年美國航空 77 號班機撞擊五角大樓造成 184 名死者。典禮於美國東岸時間上午 9 時開始，副總統 J.D. Vance 則代表出席紐約世貿遺址儀式。

 

特朗普早前白宮活動頒授勳章

在 25 周年正日前，總統特朗普已於 9 月 8 日（周二）在白宮橢圓形草坪主持另一場由 Tunnel to Towers 基金會主辦悼念活動。活動展出一條長 21 呎、重約 17,000 磅（約 7,711 公斤）從世貿南塔尋回鋼樑。該鋼樑早前於全國巡迴展出，名為「Steel Across America」。總統特朗普在活動上向消防義工 Welles Crowther（人稱「紅頭巾英雄」）家屬頒授總統自由勳章，並誓言「永不忘記」，形容 911 是刻進美國人記憶歷史時刻。

 

資料來源：ABC7 NewsAssociated PressYale News

 

更多精彩文章每日送到電子郵箱📮
99 個讚
看留言 5

  • 最新影片
iPhone Duo 摺機 現場評測 iPhone 18 Pro Max AirPods 5 及 Apple Watch S12 / Ultra 4 快速上手
🎥 8 mins 全評測版按此