911 恐襲 25 周年 紐約港 2,977 架無人機重現雙子塔輪廓

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美國 911 恐怖襲擊踏入 25 周年，紐約港周三（9 日）晚舉行無人機表演，出動 2,977 架無人機同步升空，以「一罹難者一燈」形式在夜空勾勒出昔日世貿中心雙子塔輪廓，與 9 月 11 日展出傳統「悼念之光」藍色光柱互相呼應。

無人機重現雙子塔全比例輪廓

這場名為「紐約港上空 2,977 道燈光」（2,977 Lights Over New York Harbor）表演由當地機構贊助，並聯同倖存者、罹難者家屬及救援人員共同構思設計。表演開始時無人機先聚合成螺旋形狀，其後逐漸展開，形成按實際建築比例呈現雙子塔輪廓，象徵每一盞燈代表一位逝者。主辦方形容活動屬免費公眾藝術項目，焦點放在追思、反思及凝聚社會團結。

Last night, 2,977 lights rose above New York Harbor, one for each life lost on September 11, 2001, before forming the Twin Towers against the New York City skyline. God bless America 🇺🇸 ❤️ pic.twitter.com/r3YrpmlQFB — TheEnglishPatriot (@TheEnglishPat) September 11, 2026



同場呼應「悼念之光」是紐約每年恆常悼念裝置，由兩束垂直藍色光柱組成。裝置由耶魯大學校友 Richard Nash Gould 共同創作，自 2002 年起每年在 911 紀念日展出。今年將於 9 月 11 日黃昏起亮起直至翌日黎明，方圓 60 英里範圍內均可見到。

世貿遺址悼念儀式 歷任總統聚首

紐約世貿遺址「國家 911 紀念博物館」今日舉行正式悼念儀式，罹難者家屬將宣讀逝者姓名。現場設 6 次默哀，另加 1 次悼念因 911 相關健康問題離世人士默哀。歷任在世總統拜登、奧巴馬、克林頓及當年在任總統小布殊均一同出席儀式。

值得留意是總統特朗普今日並無出席紐約儀式，改為前往五角大樓主持當地悼念典禮，追悼 2001 年美國航空 77 號班機撞擊五角大樓造成 184 名死者。典禮於美國東岸時間上午 9 時開始，副總統 J.D. Vance 則代表出席紐約世貿遺址儀式。

特朗普早前白宮活動頒授勳章

在 25 周年正日前，總統特朗普已於 9 月 8 日（周二）在白宮橢圓形草坪主持另一場由 Tunnel to Towers 基金會主辦悼念活動。活動展出一條長 21 呎、重約 17,000 磅（約 7,711 公斤）從世貿南塔尋回鋼樑。該鋼樑早前於全國巡迴展出，名為「Steel Across America」。總統特朗普在活動上向消防義工 Welles Crowther（人稱「紅頭巾英雄」）家屬頒授總統自由勳章，並誓言「永不忘記」，形容 911 是刻進美國人記憶歷史時刻。

資料來源：ABC7 News、Associated Press、Yale News