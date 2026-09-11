中國發起「國際打擊電信網絡詐騙聯盟」 邀 80 國合作 打破跨國情報合作界線

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由中國政府發起國際打擊電信網絡詐騙聯盟正式成立，46 個創始國連同 34 個觀摩國，以及聯合國和國際刑警組織等 4 個國際組織代表周四（10 日）齊聚江蘇連雲港見證。各國發表聯合聲明，形容電信網絡詐騙正演變成世界公害，同意建立一個以國際公約為基礎、聚焦專業及具行動力政府間組織應對。

成立大會背景

成立大會於連雲港舉行，屬「2026 年全球公共安全合作論壇（連雲港）大會」議程一部分。除中國外，越南、老撾、肯尼亞、柬埔寨、巴基斯坦及俄羅斯等國代表在會上發言，國際刑警組織代表則致賀辭。中國國務委員兼公安部部長王小洪出席並致辭，表明中國願與各方合作，將聯盟建立成重要全球反詐平台，完善全球公共安全治理。

聯合聲明重點

聯合聲明強調，各國認識到電信網絡詐騙正成為世界公害。建立一個以國際公約為基礎、更聚焦、更專業、更高效政府間國際組織，對共同打擊電信網絡詐騙及關聯犯罪、保護各國公民與法人合法權益有積極作用。聯盟目標是讓各國執法部門廣泛參與，以有效應對跨國電信網絡詐騙及關聯犯罪為核心職能。

聯盟具體職能

公安部早前介紹，聯盟核心職能涵蓋 4 方面：推動各國電騙犯罪情報共享交流、打通跨國資訊壁壘、提升聯合打擊行動效能，以及加大跨境涉詐人員聯合監管力度，並搭建跨國打擊常態化合作機制。有分析指出，跨境電信詐騙近年愈趨國際化，詐騙集團常跨國流竄，但執法卻受國界限制。聯盟正是要補上這個漏洞，聚焦情報共享、聯合執法及跨境犯罪協調。

資料來源：Now 新聞台