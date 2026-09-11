Google Maps 刻意令 2% 司機繞路 實測證實少量分流可緩解擁堵

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Google 研究團隊近日公開一項交通實驗結果，證實刻意讓少量司機繞路、將車流分散至不同道路，可以緩解主要幹道嚴重擁堵。研究團隊在美國 10 座城市進行約 6 個月測試，發現只要重新規劃少於 2% 行程路線，已可令擁堵路段整體車速提升，證明道路網絡運作效率有改善空間，不一定需要興建新道路。

研究涵蓋 10 座城市

Google Research 聯同加州大學柏克萊分校及史丹福大學商學院研究人員合作，相關論文《Urban Congestion Relief Experiments Through Routing-app Interventions》今年 6 月刊登於學術期刊《Nature Cities》。研究涵蓋三藩市、洛杉磯、西雅圖、鹽湖城、芝加哥及亞特蘭大等 10 座城市，團隊在每座城市選取約 100 個高峰期容易出現嚴重擁堵路段作為研究對象。

實驗做法並非改變所有駕駛者路線，而是修改 Google Maps 導航演算法，讓少於 2% 行程獲派往路況相近、行車時間相若的替代路線，平均只比最快路線多花約 30 秒。以三藩市為例，部分原本行駛於 101 號公路車輛獲引導改行 280 號州際公路，101 號公路餘下車流因而減少，通行時間隨即縮短約 30 秒或更多。

車速提升近 5% 每年可減排

整體來看，實驗涉及擁堵路段平均車速提升約 2%，平均行駛時間縮短約 0.7%。不同城市效果有明顯差異，洛杉磯針對高速公路進行分流，相關路段車速提升幅度達約 4.6%，是各城市中改善最顯著案例，大部分城市高峰期整體車速提升則約 0.5%。

研究人員估計，如果分流策略長期持續實施，每座城市每年可減少逾 1,000 公噸二氧化碳排放，相當於約 200 輛汽車一年排放量。加州大學洛杉磯分校城市規劃教授 Michael Manville 未有參與此研究，但認為實驗印證交通工程長期存在觀點：主要幹道接近飽和臨界點時，只需引導少量車輛改道，已可帶來明顯可感受改善。

「誘導需求」風險 刻意只作邊際調整

研究亦提到分流幅度存在風險。交通工程中「誘導需求」現象指出，道路通行能力一旦改善，往往吸引更多人選擇駕車出行，最終重新消耗新增道路容量。論文共同作者、加州大學柏克萊分校資訊技術研究中心主任 Alexandre Bayen 表示，團隊因此刻意只進行「邊際」調整，令改善程度足以在整體上產生效果，但又不致於大幅吸引更多潛在駕駛者改用私家車。

Google Maps 目前每月用戶數目超過 20 億，用戶規模遠超大部分競爭導航平台，理論上具備左右大量車輛行駛路線能力。惟研究人員強調，駕駛者仍可自行選擇是否跟隨建議路線，亦可轉用其他導航應用程式。

加州已就導航應用立法規管

Google 未有透露實驗展開前是否已通知相關城市政府，亦未說明各城市是否清楚知悉部分駕駛者正參與此項測試，做法已引起關於導航公司應否在缺乏地方政府直接參與下，主動改變城市交通流向討論。

加州東灣地區議員 Buffy Wicks 提出 AB 2015 法案，要求加州運輸廳聯同地方政府研究第三方導航應用程式對州際高速公路及地方道路網絡影響，涵蓋擁堵轉移、基礎設施、安全指標及緊急應變等範疇，法案已獲州議會通過，目前等候州長 Gavin Newsom 處理，運輸廳須於 2028 年 1 月 1 日前提交報告。

三藩市交通部門亦提醒，單靠導航軟件分流車輛未能徹底解決城市交通問題。三藩市交通工程師 Ricardo Olea 表示，真正降低污染、擁堵及延誤方法是減少道路上車輛數目，故此當地政策仍然更加重視公共交通、步行、單車、遠程工作及共乘等出行安排，並指出導航軟件為縮短行車時間，有時會將車輛引導至住宅區道路，或不適合承擔過境交通街道，可能為當地居民帶來新問題。

資料來源：cnBeta、Google Research