iPhone Duo 宣傳圖被指手指太長 外媒惡搞推 299 美元「iFingers」假手指套

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Apple 於 9 月 9 日發表首部摺疊電話 iPhone Duo，起售價 1,999 美元（香港售價為港幣 HK$17,499）。官方宣傳圖中握着展開狀態 iPhone Duo 的手因手指看起來異常修長，外國惡搞媒體隨即推出售價 299 美元（約港幣 HK$2,332）的「iFingers」延伸假手指套作諷刺創作。

手指爭議源於官方宣傳圖

爭議源自 Apple 官方發布宣傳相片。相中單手握着展開狀態的 iPhone Duo，展示這部熒幕達 7.6 吋的摺疊裝置單手操作情況。數碼藝術家 Christopher Fryant 在 X 平台移除相中電話只留下手部，發現手指比例明顯偏長。他表示不知會否購買這部 Apple 電話，對比圖錄得超過 5,000,000 次瀏覽。

預測市場平台 Polymarket 轉發對比圖，指控 Apple 涉嫌拉長模特兒手指，令這部大熒幕摺疊電話看起來能單手輕鬆掌握。Cybernews、IBTimes 及 Unboxholics 等外媒跟進報道，強調暫無證據證明 Apple 曾修改相片，手指偏長或與拍攝角度、鏡頭選擇及後期調色有關。

惡搞媒體推出諷刺假產品

馬來西亞 Facebook 專頁 Zing Gadget 中文版分享圖片顯示，惡搞媒體 the_fauxy 借勢創作假「BREAKING NEWS」帖文，聲稱 Apple 推出「iFingers」延伸假手指套，售價 299 美元（約港幣 HK$2,332）方便用戶單手舒適握持 iPhone Duo。帖文在 Instagram 錄得超過 6,000 個讚好及接近 12,000 次轉發，純屬諷刺創作，Apple 現實中無推出相關配件。

Duo 本身規格及定價

撇除手指爭議，iPhone Duo 是 Apple 首部摺疊電話。裝置展開後熒幕達 7.6 吋，搭載 A20 Pro 晶片及 Apple 自行研發 C2 數據機晶片，這是 Apple 首次自製流動網絡晶片，以逐步擺脫對 Qualcomm 依賴。裝置以側鍵指紋感應器解鎖，基礎版 256GB 售 1,999 美元（香港售價為港幣 HK$17,499），定價低於部分分析師預期 2,500 美元水平。裝置將於 10 月 23 日在美國正式開售。

資料來源：IBTimes UK、Reuters、Gadget Reviews