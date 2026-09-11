Apple 承認 iPhone Duo 早被洩密 有 Android 廠早抄襲設計 好在納米紋理, 屏下鏡頭保機密

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Apple 全球市場營銷高級副總裁 Greg Joswiak 承認，外界透過洩密消息早知 Apple 正研發摺疊式 iPhone，而且不幸猜中新機螢幕比例，巧合例子多得令人覺得有趣。他同時透露 Apple 高層清楚知道部分 Android 廠商抄襲設計，但慶幸納米紋理螢幕、隱藏式鏡頭 UDC 及軟件功能成功保密至發布會前一刻。

Apple 在 9 月 9 日正式發布首部摺疊 iPhone 並命名為 iPhone Duo。新機闔上時使用 5.4 吋 Super Retina XDR 外置螢幕，展開後則變成 7.6 吋內置螢幕，兩者共用相同螢幕比例，確保應用程式與內容在開合之間都能無縫延續。

納米紋理成保密重點

Joswiak 提到的洩密戰主要圍繞新機外形尺寸及螢幕比例。事實上 Samsung 在今年 7 月率先推出 Galaxy Z Fold 8，罕有放棄過往窄長螢幕設計並改用寬闊「護照形」比例，外界普遍認為與 Apple 未發表機型流出資料高度吻合。有分析影片更直指 Samsung 在短短數星期內完成類似設計，質疑對方參考流出資料趕搭發布時間。

不過 iPhone Duo 部分細節始終未被外界猜中。內置螢幕採用全新納米紋理處理以令表面帶有磨砂質感，同時大幅減少反光及摺痕痕跡屬業界首見做法。內置螢幕下方亦藏有 UDC（隱藏式鏡頭），平常不使用時完全融入螢幕以保持畫面完整，外置螢幕則保留 12MP Center Stage 鏡頭負責日常自拍。軟件方面系統支援分頁多工模式，可以在橫向展開時上半部播放影片及下半部顯示控制介面。

Samsung 隔空回應引網民討論

iPhone Duo 發布後 Samsung Mobile US 隨即在社交平台留言諷刺 Apple「reheating leftovers」（翻炒舊料），暗指新機外形抄襲自家 Fold 系列，引來 Duolingo 官方帳號加入戰局，一場網上口水戰迅速在社交平台發酵。

新機定價方面美國官方 256GB 版本售 1,999 美元（約港幣 15,592 元），512GB 版售 2,199 美元（約港幣 17,152 元），1TB 版售 2,599 美元（約港幣 20,272 元），高階 2TB 版則售 3,199 美元（約港幣 24,952 元）。香港官方定價分別為 256GB 港幣 17,499 元、512GB 港幣 19,299 元、1TB 港幣 22,799 元及 2TB 港幣 27,999 元，與美國價格換算後有一定差距。新機將於 10 月 16 日開放預訂並在 10 月 23 日正式發售。

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