iPhone Duo 屏下鏡頭亮相 動態島在未來 iPhone 是否會逐步消失？

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Apple 於 9 月 9 日正式發表首部摺疊 iPhone「iPhone Duo」，首度於內側螢幕採用屏下鏡頭技術，做到零開孔全螢幕效果。裝置同時捨棄 Face ID，全機改用側邊按鍵 Touch ID 解鎖。外界關注動態島介面暫時保留，未來會否於其他機款消失，要視乎 Apple 屏下感應技術發展進度。

內側螢幕零開孔 畫質規格保守

iPhone Duo 設有 5.4 吋外側 OLED 螢幕及 7.6 吋內側摺疊 OLED 螢幕，解像度分別為 1,398 x 2,034 像素及 1,878 x 2,670 像素，兩者均支援 ProMotion 120Hz 更新率及 3,000 尼特戶外峰值亮度。外側螢幕配備傳統 12MP Center Stage 鏡頭光圈 f/2.2，內側螢幕首度採用屏下 FaceTime 鏡頭光圈 f/1.8，支援最高 1080p 60fps 影片拍攝及 Center Stage 自動對焦功能。

有外媒推算由於屏下鏡頭只支援 1080p 而非 4K 拍攝，感光元件像素數目相對保守。估計像素介乎 200 萬至 800 萬之間，遠低於外側鏡頭及背面雙 48MP 主鏡頭。有實機影片顯示屏下鏡頭位置在特定角度光源下仍出現輕微反光斑點，反映技術現階段未能完全隱形。情況與 Samsung 早年 Galaxy Z Fold6 屏下鏡頭遇到問題類似，Samsung 其後於 Z Fold7 轉回傳統開孔設計。

全機捨棄 Face ID 動態島去向未明

iPhone Duo 是首部完全捨棄 Face ID 旗艦 iPhone，改用內置於側邊電源鍵 Touch ID 進行解鎖及身份驗證。Apple 官方規格表將動態島列為兩個螢幕共用功能，指出 iOS 27.1 會為裝置帶來重新設計動態島。官方未有清楚交代動態島具體出現在外側或內側螢幕，亦未說明重新設計是指介面外觀或運作邏輯改動。

同場發布 iPhone 18 Pro 系列動態島面積較上一代縮小，可同時顯示最多 3 個即時動態。內部依然保留完整 Face ID 感應元件，前置鏡頭提升至 18MP。發布會前流傳動態島縮小 35% 屬未經證實傳聞，Apple 未有公布確實縮小幅度。

至於動態島會否最終於 iPhone 產品線完全消失，現時仍屬傳聞階段。有中國大陸網民指出，Apple 計劃先於摺疊機測試屏下鏡頭技術，再於 2027 年 20 週年紀念機款結合屏下 Face ID 及屏下鏡頭技術，推出真正全螢幕無開孔 iPhone。屆時動態島介面理論上不再需要保留，不過此說法未獲 Apple 官方證實，有可能因技術良率問題延後或取消。

資料來源：The Mac Observer、MacRumors、36Kr