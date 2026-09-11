小島秀夫新作 PHYSINT 轉投 Xbox 陣營 PlayStation 突然終止合作 3 個月覓得新東家

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PlayStation Studios 於 9 月 10 日宣布終止與小島秀夫工作室 Kojima Productions 合作開發《PHYSINT》。小島秀夫隨即發文證實團隊早在 6 月中旬已接獲通知，經過 3 個月奔走後由 Xbox 接手發行支援。Xbox 除了繼續支援現有作品《OD》，亦將全力支援《PHYSINT》開發與發行，並計劃將該 IP 拓展至影視領域。

PlayStation 突然抽身

PlayStation 官方帳號在 X 發表聲明指：「經過審慎考慮，我們決定不再與 Kojima Productions 合作開發 PHYSINT 項目。」聲明強調雙方經過 30 年合作關係仍然穩固，期望未來繼續與小島秀夫及其獲獎工作室緊密合作。這次分手來得突然，《PHYSINT》原於 2024 年 PlayStation State of Play 發布會上首度公開，外界一度預料是 PlayStation 6 獨佔大作。

有遊戲市場分析人士推測 PlayStation 突然抽身，或與小島秀夫團隊上一部作品《Death Stranding 2》銷情未如理想有關。不過雙方官方聲明均未有正面提及具體原因。

小島秀夫親自發聲 揭 6 月已收通知

小島秀夫在聲明表示：「今年 6 月中旬，我們意外收到 PlayStation Studios 通知，指他們將取消 PHYSINT 項目。」他透露團隊其後在多個範疇尋求意見及展開洽談，最終在 Xbox 身上找到理念相同夥伴，決定再度攜手合作。這已是 Kojima Productions 與 Xbox 第二次合作。雙方早前已就恐怖遊戲《OD》建立夥伴關係，該作由導演 Jordan Peele 參與製作。

Xbox 接手發行 拓展至影視

Xbox 官方確認擴大與 Kojima Productions 合作範圍。除了繼續支援《OD》，亦會全力支援《PHYSINT》開發與發行工作。Xbox 行政總裁 Asha Sharma 對能夠與 Kojima Productions 合作 PHYSINT 表示榮幸。今次合作除了遊戲本身，雙方亦計劃將 PHYSINT IP 進一步拓展至影視領域，反映 Xbox 母公司 Microsoft 近年積極將旗下遊戲 IP 跨界至影視產業策略。

不過雙方目前均未公布《PHYSINT》具體發售平台及日期，亦未確定遊戲是否會登陸 Xbox 主機、PC 或其他平台，更未有交代是否設有時限獨佔安排。

資料來源：TechRadar、Game Developer