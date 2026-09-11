第八代 LEXUS ES 系列抵港 純電旗艦 ES500e、ES350e 及混能 ES350h 三型號登場

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LEXUS 香港今日正式發佈第八代全新 ES 系列，首度提供純電與混能雙動力選擇，並與 Grand Seiko 跨界合作推出限定系列，三款型號售價由 57.97 萬元起至 82.91 萬元。

三型號主打豪華行政車市場

今次皇冠汽車引入三款型號，包括純電四驅旗艦 ES500e、純電前驅 ES350e，以及首次搭載豐田集團第六代自動充電混能技術的 ES350h。ES500e 登場價為港幣 829,100 元，ES350e 為港幣 729,125 元，ES350h 則為港幣 579,700 元。新一代 ES 定位豪華行政房車，主要對手包括 BMW 5 Series 及 Mercedes-Benz E-Class。相比價錢下，全新 ES350h 定價貼近兩者入門版，而純電 ES500e 售價則明顯高於同級對手燃油版本，反映品牌對純電旗艦的高階定位。

設計靈感源自 LF-ZC 概念車

外觀設計靈感源自品牌次世代 LF-ZC 純電概念車。車身長度增至 5,145 mm，車寬拉闊至 1,920 mm，軸距亦大幅拉長 80 mm 至 2,950 mm，配合無尾廂感流線車頂，呈現媲美雙門跑車的優雅側影。車頭採用新一代立體 Spindle Body 設計及雙箭型頭燈，純電版本 ES350e 及 ES500e 更配備 16,384 像素 HD-AHS 高精細矩陣頭燈。

座艙工藝全面升級

車廂空間方面，行李廂容積增加 63 公升至 517 公升，可容納 4 個 9.5 吋高爾夫球袋或 2 個 86 公升大型行李箱。新一代分體式前座採用三層模組化設計，座墊延伸長度增加 17 mm，車廂淨高提升 19 mm，為乘客帶來更寬敞舒適體驗。

中控台首次搭載 Responsive Hidden Switches 感應式隱藏按鈕，手部靠近時圖示會亮起，按壓亦有物理觸感反饋。座艙標配 14 吋中央觸控螢幕、12.3 吋全數位儀錶板及支援 Apple CarPlay，全車系標配 Mark Levinson 17 個揚聲器音響系統及 nanoe™ X 空氣淨化技術。

動力規格一覽

純電旗艦 ES500e 搭載 74.68kWh 鋰電池組，總輸出達 342 PS（252kW），0-100km/h 加速僅需 5.5 秒，WLTP 續航里程為 465 公里，支援 150kW 快充，10% 至 80% 充電只需 28 分鐘。此規格與印度市場公布的數據一致，可作跨市場核實。ES350e 最大馬力為 224 PS（165kW），WLTP 續航里程達 510 公里。ES350h 則搭載第六代自動充電混能系統，總輸出 247 PS（182kW），油耗達每公升 17.5 至 26.3 公里，單次加油最高續航里程可達 1,446 公里。

全車系標配最新世代 Lexus Safety System+ 4.0 主動安全系統，升級前攝影鏡頭解像度並提升前雷達偵測距離，同時配備 Advanced Park 自動泊車輔助及 PKSB 防撞輔助等功能。

香港市場發售型號登場價：

LEXUS ALL-NEW ES350h HK$579,700* LEXUS ALL-NEW ES350e HK$729,125* LEXUS ALL-NEW ES500e HK$829,100*

資料來源：Press release