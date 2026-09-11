港鐵屋苑外勞保安 當值時做抖音直播 扭腰跳舞收打賞 被揭後刪片

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網上近日流傳多張社交平台截圖，顯示一名年輕男子身穿港鐵屋苑保安制服，當值期間於抖音開直播，在屋苑走廊及電梯大堂隨歌起舞，更邊開工邊收取觀眾打賞。事件曝光後大批網民批評其工作態度荒謬，涉事男子隨即刪除全部影片。

制服現 MTR 字樣 值班期間狂舞收打賞

根據網上流傳截圖顯示，涉事男子身穿印有港鐵標誌「MTR」保安制服，襟牌清晰印有英文代號「ZY」。他在抖音帳戶「重生前我在香港上夜班」（抖音號 66162038889）上載多條短片，分別以「值班日常」及「抽象亂扭」為題。帳戶資料顯示該男子 28 歲，帳戶 IP 位置標註為「中國香港」及「新界」，截至事件曝光時累積 120 個讚及 323 名粉絲。

片中可見該名保安身處大廈走廊及電梯大堂等公共位置，對着鏡頭擠眉弄眼並大幅度擺動身體及扭腰跳舞，一邊當值一邊與網民互動，同時收取觀眾打賞禮物。

網民認出荃灣屋苑 批評工作態度荒謬

截圖曝光後眼尖網民迅速認出拍攝背景為港鐵旗下物業、位於荃灣市中心綠楊新邨。有網民在社交平台發文質疑：「而家做外勞保安咁爽，可以一路開工一路開直播收課金，有無犯法？」帖文引來大批網民留言批評：「返工仲要拍片，真係有做嘢？」、「玩手機都已經係唔得，只係長時間工作大家互相體諒可以撳下，唔代表可以咁張揚」。

亦有網民不滿指出，外勞保安領取本地工資卻工作態度散漫，質疑屋苑管理出現漏洞。有住客擔心屋苑內部環境在直播中曝光，恐造成保安及私隱隱患，呼籲舉報涉事保安及要求港鐵物業管理處徹查事件。

事件曝光後火速刪片

涉事男子得悉事件在網上發酵後，已將帳戶內所有當值期間拍攝跳舞及工作短片全數下架刪除。他隨後在抖音發文稱：「再見，已經被有心人舉報，作品已全部下架」。有網民要求港鐵物業管理處徹查事件並嚴肅跟進，檢視外判或輸入勞工保安監管責任，避免同類事件再次發生。

資料來源：有線新聞