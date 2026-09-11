大陸女手機無電報警 斥港鐵不提供免費充電服務 警員提議接載她返酒店被拒

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近日在社交平台流傳一段影片，顯示一名自稱來自內地女子在港鐵站內因手機無電及聯絡酒店安排問題與兩名軍裝警員交涉。女子在片中多次質疑警方處理方式可疑，事件於 9 月 11 日在網上迅速擴散。警方最初介入原因始終未有交代，期間亦無人被拘捕或帶走。

女子拒絕接載 堅持要求充電

片段開首顯示兩名身穿淺藍色制服軍裝警員與拍片女子對話，其中一人疑似提出可以將她載往目的地。女子隨即拒絕並強調目前面對困難在於手機完全無電且無法充電。她解釋原本已預訂兩晚酒店住宿，剛才曾借用他人手機致電酒店職員希望取消第二晚住宿並安排退款，再召喚的士接載自己前往目的地。

質疑警員打斷通話 展示手機為普通 iPhone

女子隨後聲稱現場警員在她與酒店職員溝通期間打斷通話，並對港鐵站作為大型公共設施卻未能提供充電服務感到費解。她其後向鏡頭展示手機強調只是一部普通 iPhone ，反問為何找不到相容充電方法。她自稱是「大陸人」，質疑為何在香港會遇到此等情況。

事實上港鐵現時在 28 個車站設有流動裝置充電設施，當中 16 個車站同時提供 USB 插座及無線充電裝置，另外 12 個車站則只設 USB 插座。每名乘客每次可獲 15 分鐘充電時間，惟須自行攜帶充電線。港鐵此前亦曾處理乘客擅用職員專用插座充電引致爭議，有乘客因此被指干犯《盜竊罪條例》下盜竊電力罪，最高可判監 5 年，可見充電問題在港鐵站內並非新鮮議題。

自稱不信任警方 提及上海經歷

影片中段女子言論焦點轉向警員，坦言目前並不信任警察系統，並主動提及一宗發生在上海過往經歷。她稱當時曾有人試圖將她帶往扣留，強調當時並無干犯任何罪行或違反治安條例。她進一步指出令她對今次事件產生懷疑導火線，是警員中斷她與酒店服務員通話，形容從那一刻起便覺得整件事特別可疑。

影片最終在女子持續拍攝警員情況下結束。根據網上流傳版本，警員在了解事件經過後便離開現場。期間未見任何人被拘捕或帶走，警方最初介入協助具體原因在片段中亦未有交代。

資料來源：YouTube