OECD 史上最大規模調查：學生每日用 AI 做功課 科學成績大跌 28 分

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經濟合作與發展組織（OECD）發布史上規模最大 PISA 2025 測驗結果，發現每天用 AI 做功課的學生，科學測驗成績比甚少使用 AI 學生低 28 分，差距相當於一年半教學量。不過調查亦發現，每星期使用一次 AI 的學生表現反而最好，顯示適量使用才是關鍵。

76 萬名學生參與 史上最大規模評估

OECD 於 9 月 8 日公布《PISA 2025 測驗結果》，這是生成式 AI（Generative AI）普及後首次進行 PISA 測驗，樣本涵蓋 91 個國家及地區、超過 760,000 名 15 歲學生，測試範疇包括科學、數學及閱讀三大領域，規模為歷來最大。

調查發現，在寫作文打草稿方面，從不或甚少使用 AI 學生科學測驗平均取得 509 分；每日或近乎每日使用 AI 學生則只有 481 分，經社經地位調整後差距達 28 分。若計算所有用途平均值，AI 使用者與非使用者科學成績差距約為 20 分，相當於一年學習量。

報告同時指出，全球僅 14% 學生表示從不或甚少用 AI 做功課，各國差異極大，日本約有 40% 學生甚少使用 AI，越南則只有約 4%。

台灣科學排名第四 全球成績普遍下滑

台灣在本次測驗表現優異，科學成績 540 分，全球排名第四，與 2022 年最高分紀錄持平；閱讀成績 508 分，排名由第五升至第三，創歷來最佳成績；數學則錄得 546 分，排名跌至第四。與台灣同列頂尖組別地區包括新加坡、中國多個省市、日本、南韓、愛沙尼亞、英國及澳門。

OECD 亦發出警號：綜觀 OECD 成員國，2015 年至 2025 年間 PISA 閱讀成績下跌 28 分，數學下跌 22 分，低表現學生比例由 16% 升至 20%，成績下滑趨勢在 AI 普及後仍未止住。有媒體亦引述另一項今年 6 月發表、涉及 27,000 名中國學生的研究，發現使用 AI 雖然減少學生做功課時間並提升平時表現，但期考成績卻明顯變差。

問題核心：認知外判 學習過程被抽走

OECD 教育及技能主管施萊卡（Andreas Schleicher）解釋，觀看體育比賽不會令人變得健康，要親身落場運動才有效，學習亦是同一道理——學習並非發生於接收資訊一刻，而是發生於腦袋與新知識角力過程。

這個現象被稱為「認知外判」（Cognitive Offloading），即學生將困難任務直接交給 AI 處理，自己不再思考。寫作文卡關的幾分鐘、閱讀後歸納重點過程，正是學習真正發生之處；AI 一旦代勞，功課雖然如期完成，大腦卻未經歷該場思考角力，學習效果亦無從留下。

施萊卡認為，AI 應扮演「鷹架」（Scaffold）而非「拐杖」（Crutch）——鷹架協助學生自行爬得更高，拐杖則令人無需練習走路。若科技能引發或強化這種思考掙扎，學生會有進步；若直接繞過此階段，代價便是拉低分數。

適量使用是解方 過量使用有代價

值得留意的是數據並非一面倒負面。調查發現在「用 AI 幫助我學習」這項用途上，每星期使用一次學生表現最佳，平均約 500 分，反而勝過從不使用及每日使用兩個極端，呈倒 U 型曲線——適量使用有效，過量使用有害。

另一組數據顯示，每日使用 AI 學生中，若課堂上定期接受評估 AI 生成內容真確性訓練，其科學成績可回升 13 分，相當於超過半年教學量。換言之，問題核心並非 AI 本身，而是學生有否學會判斷 AI 答案是否可信。

目前 OECD 國家中有 46% 學生每星期至少使用一次 AI 聊天機械人（Chatbot），全球每日使用比例仍低於 20%。各國正面對兩條路選擇：直接禁止學生使用 AI，抑或投放資源教導學生正確使用方法，兩種做法目前均在不同國家同步進行。