三星請來 "Tim Cook" 拍廣告 稱他已轉用 Galaxy Z Fold8 大讚摺機又大又靚

Advertisement

Samsung New Zealand 分公司近日在 Instagram 發帖，找來同名同姓「Tim Cook」的新西蘭男子拍攝 Galaxy Z Fold8 宣傳片，製造「Tim Cook 轉用 Galaxy」既視感。片中男子並非 Apple 行政總裁，而是來自新西蘭 Palmerston North 普通市民，但憑相似髮型及眼鏡造型，乍看確實有幾分神似。

廣告玩諧音 標題吸睛

Samsung New Zealand 官方 Instagram 帳戶在 9 月 11 日當地時間發布短片。影片開場寫著「Tim Cook has an announcement. And for once, it’s about Galaxy」（Tim Cook 有個宣布，而這次與 Galaxy 有關）。片中男子手持摺疊及展開狀態 Galaxy Z Fold8，展示機身摺疊時「nice and compact」輕巧感，以及打開後大熒幕及 AI 功能。片段下方字幕清楚標明男主角來自 Palmerston North，確認並非 Apple 掌舵人本尊。惟廣告文案刻意放大「Tim Cook」字樣，再以較細字體補充地區資訊，容易令人一開始產生誤會。

Apple 甫推出摺機 即成箭靶

這個廣告出現時機相當微妙。Apple 在 9 月 9 日發表首款摺疊 iPhone「iPhone Duo」，新機採用 7.6 吋內摺熒幕及 A20 Pro 晶片，售價由 1,999 美元（約港幣 HK$15,592）起，預計 10 月 16 日開放預訂，並於 10 月 23 日正式發售。更巧合是真正 Tim Cook 已於 9 月 1 日卸任 Apple 行政總裁，改由 John Ternus 接任，這次「iPhone Duo」正是 John Ternus 上任後主持首場發布會。

Samsung 早在 Apple 發布會開場前數小時，已經在美國社交平台推出「Welcome to Foldables」宣傳片，不點名嘲笑 Apple 遲入摺機市場。待 iPhone Duo 正式亮相後，Samsung 美國帳戶再加碼形容對手產品是「reheating our leftovers」（炒冷飯）及「so far, so same」。這次新西蘭分公司找來同名男子玩諧音，可以視為這輪隔空罵戰延伸。

Samsung 抽水 Apple 老戲碼

Samsung 借用競爭對手高層姓名或產品特徵做宣傳並非新鮮事。品牌過去十幾年不斷推出針對 Apple 比較式廣告，由 2011 年「The Next Big Thing」系列諷刺 iPhone 用家排隊心態，到近年多次以摺疊手機為題，質問 Apple「What’s the hold on the Fold?」。這次玩諧音手法好處，是毋須直接使用對方高層肖像，已經令人聯想到 Apple，亦順道為 Galaxy Z Fold8 帶來話題性。

資料來源：Samsung New Zealand Instagram