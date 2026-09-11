實試 Uber 港澳跨境專車 無需落車轉車 中環到氹仔 65 分鐘就到

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一提起去澳門，相信大部份朋友都會想到在港澳碼頭或中港城搭船，或是近年興起經港珠澳大橋乘來跨境巴士。其實 Uber 今年 2 月與冠忠巴士集團合作，在香港和澳門推出「港澳跨境專車」服務，讓旅客可以在港澳等地點對點出行，大大方便家庭旅遊及商務人士。記者近日就親身實試由中環乘來 Uber 港澳跨境專車直達澳門氹仔，全程毋須落車過關，體驗相當便利舒適。

往返港澳固定收費 港島出發車資較高

港澳跨境專車採用「一口價」固定收費模式，車資已包括路橋費及 30 分鐘等候時間。香港往澳門以港元計價，澳門往香港則以澳門元計價。值得留意，Uber 為新用戶提供首兩程跨境專車 6 折優惠，以最貴一程由香港島前往澳門收費 HKD$3,500 計算，每程最多可節省 $1,400。詳情如下：

Uber 重返澳門半年回顧 的士行程量升逾 5 倍

Uber 事隔 9 年後於年初以「Uber Taxi」形式重返澳門市場，同步推出「港澳跨境專車」及「咪錶的士」兩項新服務。根據 Uber 於 9 月 8 日公佈的最新數據，咪錶的士自 2 月推出以來反應熱烈，今年 7 月完成行程總數創下新高，較推出初期大幅升逾 5 倍。登記司機方面，澳門 Uber 咪錶的士註冊司機已突破四位數，每月平均近千名司機透過 Uber App 保持活躍接單。乘客可透過 App 預約持牌澳門的士，車資按官方咪錶計算，並直接在 App 內以電子方式支付。

▲在澳門的大街小巷都可以發現 Uber Taxi 的影蹤，Uber 指出下月將會有大型宣傳活動，向內地遊客推廣 Uber Taxi 服務。

過程舒適順利 過關全程安坐車中

今次記者透過 Uber App 預約跨境專車， 下午 12:25 左右在中環機鐵站出發，在下午 13:30 便抵達澳門倫敦人酒店，全程只需一個小時五分鐘左右，而且過關期間乘客毋須下車或換車，可以安坐車內等候，比起坐船或轉巴士需要舟車勞頓舒服得多了。整個乘車體驗相當順暢，完全無需擔心暈船浪、怕趕船逼巴士、過關多人的朋友，很適合有兒童或長者同行、攜帶大型行李的家庭選用，當然亦適合講求時間效率的商務客戶了。值得一提，Uber 專車最多可乘載 6 名乘客，全車劃一收費，並不會因人數增加而加價。Uber 方面指出，澳門政府目前僅發出 100 個「跨境出租汽車許可證」，形容此服務屬完全合法經營，並具備完善保險覆蓋。

▲港澳跨境專車是由 Uber 與冠忠巴士集團合作，主力提供 Toyota Alphard MPV 豪華七人車往返香港及澳門。

▲於香港離境及入境澳門均不用下車，只需安坐車內便可輕鬆過關。

為提升出行彈性，Uber 及車隊合作夥伴早前將跨境專車提前預訂時間由 24 小時縮短至最少 8 小時前，最多可以提前 90 日預約，只需在晚上提早預約，最快下一日的上午便可安排出行，加上 24 小時均可預約，可以令安排行程變得更有彈性。

Uber Taxi 數量充足 司機接單快 幾分鐘便可上車

另外，記者在澳門亦透過 App 多次試搭 Uber Taxi 的士，分別於下午 4 時半、6 時許、7 時許及晚上 9 時左右於倫敦人酒店、官也街、海洋大馬路、凱旋門油店叫車，每次都是大約 1 分鐘內便有司機接單，而接單後的等待時間大約在 3-5 分鐘，亦試過司機已經在上車點等候，全程未遇上無車可叫或踢單等情況，可見 Uber Taxi 的供應在澳門相當充裕。由於車資全按咪錶跳錶計算，繁忙時段亦不會另收加乘費，乘客毋須擔心車費因時段而上升。美中不足是叫車時未能預先選擇 4 座或 6 座的士，希望 Uber 日後加入此選項，讓乘客可按乘車人數或行李量彈性選車。

Uber 澳門客源分佈 港人為最大客戶群

根據 2026 年 2 月至 8 月數據，香港是澳門 Uber 乘客最大客源，其後依次為台灣、美國、韓國、中國內地、日本及英國。盛事經濟亦帶動出行需求，今年端午節長週末期間，適逢香港歌手姜濤於澳門連開三場演唱會，港人乘客一度佔整體澳門 Uber 咪錶的士使用者超過三分之一，單日高峰佔比達 37%。以香港人早已慣用 Uber 日常出行，成為澳門的主力用戶群也不會意外。

迎接黃金周及大賽車 方便內地客 WeChat 叫車

隨著多個女團將於澳門演出、十一國慶黃金周及第 73 屆澳門格蘭披治大賽車即將舉行，Uber 早前亦推出「微信小程序」功能，方便內地旅客直接透過已透過內地手機號碼登記之微信預約行程，並支援大陸版本微信支付、銀行卡或現金餘額付款。根據 2025 年數據，中國內地旅客佔訪澳總遊客人數高達約 72%，Uber 這項功能正好針對這批旅客。

▲內地用戶可以直接在微訊小程式中輸入 Uber 便可以找到 Uber 全球打車出行小程式，在澳門叫車並以 WeChat Pay 支付車資。