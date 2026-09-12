新 Apple Watch Ultra 定位系統剩四個　悄悄移除 GLONASS 支援

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Apple 最新技術規格顯示，Apple Watch Ultra 4 已移除俄羅斯衛星導航系統 GLONASS 支援，新機現時只支援 GPS、Galileo、QZSS 及北斗四個定位系統，而上一代 Ultra 3 原本連 GLONASS 共支援五個系統。

定位系統配置有變

根據 Apple 官方規格，Apple Watch Ultra 4 配備高精度雙頻 GPS，整合 L1 及 L5 頻段，支援 GPS、Galileo、QZSS 及北斗定位系統，GPS、Galileo、北斗及 QZSS 均採用 CDMA 訊號技術，支援多頻段接收，定位更準確。相比之下，消費裝置一般只能接收 GLONASS 單一 L1 頻段訊號，在雙頻裝置上作用相對有限。GLONASS 亦採用不同訊號架構，接收器須逐個衛星修正硬件時序延遲，容易造成定位誤差。

Apple 未有解釋移除 GLONASS 原因，但相關改動有望提升定位準確度，同時減少運算負擔，甚至可能改善電池續航，反觀同時發布 Apple Watch Series 12，規格顯示仍採用 Precision L1 定位，支援 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗五個系統。分析指出，Series 12 只採用單頻 L1 定位，GLONASS 單頻限制對其影響較小，因此得以保留。

移除原因與俄羅斯政治關係不大

有分析指出，外界普遍猜測 Apple 移除 GLONASS 與俄羅斯有關，但這個講法未必成立，若然屬政治考量，Series 12 理應同步移除，惟兩款手錶同日發布，Series 12 依然保留 GLONASS 支援。分析認為，真正原因較可能與雙頻定位技術複雜度有關：GLONASS 訊號架構與 GPS、Galileo、北斗及 QZSS 不同，結合多個衛星系統數據時會增加運算複雜度，在市區高樓林立環境下，清晰接收多頻段訊號比單純加入更多衛星系統更為重要。

值得留意 Apple 官方宣稱 Ultra 4 屬「運動手錶中最準確內置 GPS」，相關結論基於與其他雙頻運動手錶測試比較得出，運動手錶品牌 Garmin 早前推出 Fenix 9 系列時，亦曾作出移除 GLONASS 支援決定，顯示相關改動未必屬 Apple 獨有做法。

Ultra 4 及 Series 12 主要規格

Apple Watch Ultra 4 搭載 S11 晶片，配備 64 位元雙核心處理器及 4 核心神經網絡引擎，內置 64GB 儲存空間，一般使用模式下電池續航達 50 小時，低耗電模式下延長至 84 小時，連續運動模式最長可提供 45 小時逐秒 GPS 座標記錄。

Apple Watch Series 12 同樣採用 S11 晶片，配備 2,000 nit 亮度顯示屏，電池續航一般使用模式下達 24 小時，低耗電模式下延長至 38 小時，支援 5G RedCap 網絡。兩款手錶均已於 9 月 9 日開放預訂，9 月 18 日正式發售。

來源：MacRumors