Jony Ive 設計 Ferrari Luce 登陸香港 首款純電四門跑車 1050 匹零百 2.5 秒

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Ferrari 香港總代理 Blackbird Concessionaires 今日正式發表品牌旗下首款純電動跑車 Ferrari Luce，香港基本車價為港幣 8,990,000 元起。Luce 登場代表 Ferrari 同時擁有內燃機引擎、插電式混合動力與純電三大動力架構車款，亦是品牌建廠以來首款採用四門五座設定的量產車型。

四輪獨立馬達提供千匹動力

Ferrari Luce 採用專為純電架構開發的專屬底盤，配置四輪獨立電動馬達，綜合最大輸出功率達 1,050 cv（772 kW），輪端峰值扭矩高達 11,500 Nm。新車靜止加速至 100 km/h 僅需 2.5 秒，0 至 200 km/h 為 6.8 秒，極速可達 310 km/h 以上。電池系統搭載 122 kWh 高壓電池組，由 210 顆電池串聯組成，同時兼作車身結構件，最高支援 350 kW 直流快速充電，預估 WLTP 續航里程超過 530 km（暫未正式認證）。四個電動馬達源自 Ferrari F80，前軸馬達最高轉速達 30,000 rpm，後軸則為 25,500 rpm，整套系統採用 800 V 架構。

▲右邊的中控顯示屏可以隨時調整角度，前座司機和乘客均可以輕鬆操作。

▲車廂內的所有面板都有非常獨特的設計，金屬感和科技感都很強，而且傳統硬體按鍵更是佔大多數。

LoveFrom 首度全程操刀設計

Ferrari 邀請由 Jony Ive 爵士與 Marc Newson 創立的設計團隊 LoveFrom 參與開發，這是 LoveFrom 與 Ferrari 五年合作首度完整呈現的作品，也是 Ferrari 近十年首次將整車設計交予外部團隊主理。純電架構取消中央傳動軸通道，座艙提供五人座空間及 597 公升行李箱容積，車輪配置前 23 吋、後 24 吋鋁圈，是品牌量產車最大尺寸。座艙採用再生陽極氧化鋁、Corning Gorilla Glass 與意大利真皮，並配備與 Samsung 顯示器合作開發的 OLED 螢幕。方向盤配備磁吸式撥片，駕駛者可調整五段功率輸出及五段動能回收濃度。

▲廠方指出採用對開式車門設計是為了提供最方便的上落車體驗。

底盤科技源自 F80

Ferrari Luce 配置後輪獨立轉向系統、源自 F80 的主動懸吊系統，以及全新 eCRB 電子再生煞車系統。新車首次引入車輛控制單元（VCU），每秒更新 200 次控制目標值，並配合全新車輛側滑角控制系統 10.0 統籌動態表現。Ferrari 大中華區總裁楊躍思博士在香港發布會表示，Luce 將超級跑車性能、舒適體驗與寬敞座艙融為一體，既為現有車主帶來純粹駕趣，亦有助品牌接觸新受眾。

▲雖然前方沒有任何儲物空間，不過尾箱提供特大的儲存空間，相信是所有法拉利車款之最。

▲配備派拉利 P-Zero E 265/35 R23 及 315/30 R24 頭尾輪呔。

全球市場陸續開售

Luce 外觀今年 5 月在羅馬 Vela di Calatrava 正式揭幕，Ferrari 主席 John Elkann 形容這款車標誌品牌邁向嶄新篇章，行政總裁 Benedetto Vigna 則指出新車匯集逾 60 項新專利。歐洲市場起售價為 550,000 歐元（約港幣 466.4 萬元），遠低於香港售價，反映本地稅項及代理成本令車價大幅墊高。新車已陸續於澳洲（起售價 991,446 澳元，2027 年第 4 季交付）及南韓（8 月 24 日於首爾清潭陳列室發表）登場，顯示 Ferrari 正分階段在全球市場鋪開純電動跑車陣容。

售後保養提供長期保障

Blackbird Ferrari Technical Service Centre 為 Luce 車主提供長達 7 年原廠定期保養服務，涵蓋首 7 年內定期常規保養，並針對前後馬達軸、電池組及充電系統等關鍵組件提供 8 年專屬保固。

資料來源：press release