彭博記者揭 Tim Cook 內幕 iPhone Duo 在他 2020 年亞洲之行後拍板開發

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彭博資深記者 Mark Gurman 近日透露，Apple 前行政總裁 Tim Cook 發現華為及 Samsung 摺疊手提電話在亞洲市場大受歡迎，最終在 2020 年拍板定案，要求團隊全力加速摺疊機研發，促成 Apple 周三（9 月 9 日）在加州 Apple Park 的 Steve Jobs Theater 發布首款摺疊機 iPhone Duo。

亞洲之行成轉捩點

Mark Gurman 透露 Apple 內部秘密展開摺疊技術研發，真正加速轉捩點在 2020 年前後出現。Tim Cook 結束亞洲行程後，在中國等市場親眼目睹大批消費者使用華為與 Samsung 摺疊手提電話，判斷 Apple 必須加入這市場，返美後隨即推動項目加速。有媒體報道形容他當時對摺疊手提電話這新品類異常興奮。

早在 Tim Cook 正式拍板前，Apple 團隊已就相關技術秘密研發多年。公開資料顯示 Apple 最早於 2016 年已申請摺疊技術專利。Samsung 在 2019 年發布首款 Galaxy Fold 將摺疊熒幕帶入大眾市場之前，Apple 核心硬件團隊已研究摺疊熒幕、鉸鏈與整機結構。

新任行政總裁主持發布

主持今次發布會的並非 Tim Cook 本人。Tim Cook 已於 9 月 1 日卸任行政總裁並由 John Ternus 接任。iPhone Duo 是 John Ternus 上任後首個重大產品發布，亦被視為他掌舵 Apple 的首個考驗。

iPhone Duo 採用護照式設計，合上時外熒幕為 5.4 吋，打開後內熒幕達 7.6 吋。裝置搭載 A20 Pro 晶片及 Apple 自家研發 C2 數據機晶片，取代過往使用 Qualcomm 晶片。手提電話支援 Apple Pencil 及多角度顯示模式，電池支援 24 小時混合雙熒幕使用， 20 分鐘可充電至 50% 電量。定價方面 256GB 版起步價為 1,999 美元（約港幣 15,592 元），高階 2TB 版售 3,199 美元（約港幣 24,952 元）。產品於 10 月 16 日開放預訂並在 10 月 23 日正式發售。

摺疊機市場競爭激烈

Apple 加入戰局前華為與 Samsung 早已在摺疊機市場經營多年。市場研究機構 Smart Analytics Global 數據顯示，華為 2026 年第二季在中國摺疊機市場出貨量市場佔有率高達 68% 。Counterpoint Research 預測到 2026 年底，全球摺疊機市場格局將是 Samsung 佔 38% ，Apple 佔 25% ，華為佔 22% ，其餘由 Motorola 及 HONOR 等品牌瓜分。TrendForce 預測 Apple 與華為 2026 年將各自出貨約 5,000,000 部摺疊機，市場佔有率同為 24.8% ，Samsung 則以 7,100,000 部及 35.1% 市場佔有率繼續領先。分析普遍認為 Apple 憑品牌號召力及生態系統優勢，有望短期內躋身摺疊機市場前列。

資料來源：Bloomberg