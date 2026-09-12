iPhone Duo 雙螢幕睇波畫面曝光 同時睇波+睇數據超正 但被指球落地前數據已更新

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Apple 於 9 月 10 日發表會公布首款摺疊 iPhone Duo，配備 7.6 吋內螢幕及 5.4 吋外螢幕，並使用鈦金屬機身及新一代鉸鏈技術改善摺痕問題。而網上有一張用 iPhone Duo 雙螢幕同時觀看 MLB 賽事直播與數據畫面截圖，因在棒球落地之前，就「提前預告」球員失誤而成為網上焦點。

Cap 圖失誤：數據比直播快 提前劇透

X（前 Twitter）有用戶利用 iPhone Duo 展開 7.6 吋主螢幕多工作業，上半部開啟 Real Sports 數據應用程式，下半部同步播放賽事直播。畫面捕捉到 2024 年世界大賽洋基對戰洛杉磯道奇一幕，在畫面上半部數據跳出「Aaron Judge 發生中外野接球失誤」之時，下半部的「直播」畫面中的飛球卻仍在半空中。有網民就看到數據較直播快幾秒，在球落地前預知結果，最後在網路成為話題。

iPhone Duo 規格一覽

iPhone Duo 展開後主螢幕達 7.6 吋，較 iPhone 18 Pro Max 大 50%；摺起時外螢幕為 5.4 吋，提供約 iPhone 18 Pro 90% 顯示面積。機身採用 5 級鈦金屬配合超瓷晶盾防護，具備 IP68 防潑水及防塵能力，鉸鏈由逾 100 個零件組成。裝置配備 A20 Pro 晶片，配合特製均溫板及雙電池架構，CPU 效能較 A19 Pro 快 20%，GPU 效能與能源效率提升 40%。

電池續航力方面，日常混合雙螢幕使用最長達 24 小時，若只用外螢幕播放影片最長達 44 小時，並支援約 20 分鐘充電至 50% 電量。香港定價方面，256GB 版本售價 HK$17,499 起，512GB 為 HK$19,299 起，1TB 為 HK$22,799 起，2TB 高階版為 HK$27,999。裝置將於 10 月 16 日晚上 8 時開放預訂，10 月 23 日正式發售，提供星光白及夜空色兩款配色。

分螢幕多工非萬能

雖然 iPhone Duo 支援雙應用程式同步分螢幕操作，但據科技媒體報道，iOS 系統限制用戶同時播放兩段影片畫面。即使兩個影片應用程式同時顯示在分螢幕介面，系統亦不允許兩者同步保持播放狀態，用戶啟動一方播放後另一方影片就會暫停。這設計代表 iPhone Duo 分螢幕功能較接近同時使用兩個應用程式，而非將 7.6 吋螢幕變成兩個獨立播放區域。

資料來源：三立新聞網 SETN