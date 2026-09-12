中國 AI 被指一度由 Claude 代答 解放軍重要地點閉路電視 一度流入美國系統

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美國 AI 公司 Anthropic 於 9 月 10 日發布最新威脅情報報告，指控北京 AI 初創 Moonshot AI 旗下聊天機械人 Kimi 在用戶不知情下把大量提問秘密轉交 Claude 模型處理，再將 Claude 答案包裝成 Kimi 回覆呈現給用戶。報告更提到一名疑與中國人民解放軍有關人士曾用 Kimi 分析成都數百部閉路電視蒐集的資料，結果相關提問經轉發流入 Claude 系統。

300,000 次請求偷龍轉鳳

Anthropic 報告指出 Moonshot 在 5 月至 7 月其中 10 日內，把近 300,000 個 Kimi 用戶請求轉送 Claude，絕大部分交由效能最強及收費最貴的 Claude Opus 模型處理。Moonshot 透過一個由 5,380 個偽冒帳戶組成的網絡進行轉發。這些帳戶大多顯示設於新加坡及日本，藉此繞過 Claude 不向中國內地開放的地區限制。Anthropic 認為 Moonshot 取得 Claude 回覆後再利用相關互動內容訓練自家模型。這做法屬於業界稱為「蒸餾」（distillation）的手法，即利用較強模型輸出資料改良較弱系統。報告顯示 5 月至 7 月期間與 Moonshot 相關的蒸餾互動總數逾 23,000,000 次。

解放軍監控查詢險外洩

事件當中最受關注的一宗案例，涉及一名 Anthropic 研判可能與中國人民解放軍有關的人士。這名用戶以為自己使用 Kimi 模型分析閉路電視影片，把成都數百部閉路電視蒐集並針對特定人士的資料上載系統，要求模型判斷該人行為是否異常。部分鏡頭畫面據報更拍到軍事設施外圍情況。相關請求最終經 Moonshot 轉發網絡流入 Claude 伺服器，令 Anthropic 得以接觸這批監控資料內容。

7 間中國 AI 公司牽涉其中

Anthropic 報告點名阿里巴巴、Moonshot、DeepSeek、智譜及小米等多間中國 AI 公司，涉嫌未經授權蒸餾 Claude 輸出及推理過程用作訓練自家模型，當中以阿里巴巴規模最大。Moonshot 與 DeepSeek 做法更嚴重。這兩間公司蒐集訓練資料之餘，更直接將部分用戶請求轉交 Claude 處理，再把答案交回用戶。整個過程完全沒有告知用戶。Anthropic 同時指出經轉發至 Claude 的資料當中，包含多名客戶敏感私隱，例如程式碼、密鑰及位置資訊。外界因此關注中國 AI 公司處理資料安全的方式。

各方回應

面對指控，Moonshot 拒絕評論事件，DeepSeek 及小米在非辦公時間亦未有回應傳媒查詢。中國官方則已公開反駁 Anthropic 說法，指控對方扭曲事實。網上曾流傳事件令北京高層震怒的消息，但此說法暫未獲任何可靠新聞機構證實，仍屬未經核實傳聞。

資料來源：Bloomberg