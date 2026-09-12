白宮發布《特朗普傳說》惡搞片 日本兩度交涉批版權侵權未獲回應

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白宮官方 X 帳戶近日發布動畫短片《特朗普傳說：讓美國再次偉大》（The Legend of Trump: Make America Great Again），模仿任天堂經典遊戲《薩爾達傳說：時之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）畫面風格。日本外務省早前兩度透過駐美大使館向美方交涉版權問題。涉事帖文至今仍未刪除，再度令日方不滿美國政府濫用日本知識產權。

影片模仿元素完整

短片長約 34 秒並於當地時間 9 月 9 日發布，畫面套用 1998 年任天堂 64 遊戲機遊戲《時之笛》視覺風格，將「薩爾達傳說」標誌改成「特朗普傳說」，並使用原作配樂及介面設計。片中特朗普化身低多邊形（low-poly）遊戲角色，先在白宮草坪奔跑，再走入橢圓形辦公室簽署文件，畫面最後打出字幕：「特朗普總統為讓美國再次偉大而不知疲倦地工作」。短片正正在任天堂舉行《薩爾達傳說》系列 40 週年特別節目當日發布。

事件屬白宮連續動作一部分

白宮並非首次被指侵犯日本遊戲版權。美國政府於 9 月 3 日在 arcade.gov 及 whitehouse.gov/arcade 網站推出 5 款懷舊街機風格小遊戲，宣傳特朗普政府政策重點。其中一款高度仿照《Tetris》的小遊戲「Build the Wall」，收到 The Tetris Company 版權警告後，已於 9 月 8 日從網站下架。

今年 4 月白宮亦發布結合任天堂《Wii Sports》畫面與美軍空襲伊朗片段的影片，同樣惹來爭議。

過去半年日本外務省多次就白宮使用《火影忍者》（Naruto）、Mario、Pikachu 等日本角色作政治宣傳表達關注，分別於今年 4 月及 6 月透過駐美大使館兩度向美方交涉。日本外務大臣茂木敏充今年 4 月 17 日在眾議院外務委員會會議上表示：「一般而言即使是公共機構，在未獲版權持有人許可下複製受版權保護作品亦屬不恰當」。報道指出任天堂官方至今未就事件發表任何聲明，亦未採取法律行動。

另外任天堂與美國政府之間有一宗獨立訴訟，涉及 2026 年 3 月 6 日在美國國際貿易法院提出的關稅退款案件，惟該案與是次版權爭議並無直接關連。

資料來源：POPTOPIC、AUTOMATON