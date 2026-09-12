Meta 全新頭戴裝置設計圖流出　代號「Project Phoenix」混合實境眼鏡

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有外媒近日在 Meta 頭戴裝置韌體套件中，發現代號「Project Phoenix」新裝置清晰設計圖，而 Meta Connect 開發者大會將會在 9 月 23 日至 24 日舉辦。設計圖顯示這款裝置採用貼近眼鏡風格纖薄機身，定位介乎大型頭戴裝置及智能眼鏡之間，可望與 Xreal 及 Viture 等品牌混合實境眼鏡競爭。

韌體套件洩露設計圖

UploadVR 報道指出，相關圖像來自名為 HorizonOS Prescription Lens 應用程式韌體套件，這個免費應用程式今年 8 月透過 Horizon Store 新分類推出，當時只屬佔位套件，主要供測試人員配對 Phoenix 頭戴裝置專用矯視鏡片，套件內容有限。9 月套件更新後，首次出現清晰設計圖，展示矯視鏡片插入及拆除方式，以及如何掃描鏡片 QR code 完成配對。

圖像清楚顯示裝置採用眼鏡式鼻墊設計，取代傳統頭戴裝置面部貼合結構，兩側及底部太陽穴位置均設有感應器，背面圖像則顯示裝置左側太陽穴末端連接連接線，估計用作連接電池或運算裝置，耳機部位亦可見向外及向下視像鏡頭。

Meta Connect 大會議程已列出一個名為「A practical guide to controller-free interaction」環節，主要講解免控制器操作方式，由於 Phoenix 主打眼動及手勢互動操作，外界估計 Meta 有機會在大會上進一步披露這款下一代頭戴裝置細節。

開發項目一再押後

Project Phoenix 開發計劃醞釀已久，項目及底層技術先後採用 Phoenix、Stanley 及 Loma 等代號，多個可靠消息來源指出，Meta 正開發一款高階、超輕量、開放式週邊頭戴裝置，配備連接式運算裝置，定位與 Meta Quest Pro 相近，但機身遠較纖薄。The Verge 去年 12 月曾報道，Meta 已將 Phoenix 混合實境眼鏡發售時間押後至 2027 年。

市場競爭日趨激烈

Meta 佈局 Phoenix 之際，同類混合實境眼鏡市場競爭亦愈趨激烈，Xreal 近日推出售價 299 美元（約港幣 HK$2,332）入門版 A01 Plus，較旗艦 1S 型號便宜 150 美元（約港幣 HK$1,170），機身重量僅 62 克。Viture 同期推出售價 299.99 美元（約港幣 HK$2,340）Pro 2 型號，重量 63 克，主打鏡片清晰度，兩者均屬拖線式屏幕投射眼鏡，定位較 Meta Phoenix 入門。

同時 Google 亦與 Xreal 合作開發 Project Aura，屬 Android XR 眼鏡系列產品，同樣採用連接式運算裝置設計，運算裝置更加入指紋感應器方便解鎖，並附設頸繩配件，Samsung、Gentle Monster 及 Warby Parker 亦已公開設計，預計今年秋季推出各自 Android XR 眼鏡型號，顯示各大科技巨頭均積極部署輕量化頭戴裝置及智能眼鏡市場。

資料來源：UploadVR