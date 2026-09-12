白宮稱 Truth Social 全球最強　數據卻顯示日活躍用戶不足 X 五百分之一

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白宮發言人 Davis Ingle 向《紐約時報》表示，特朗普持有的社交平台 Truth Social 是「全球最強大及最受歡迎社交平台」，市場數據卻與這個講法完全相反，Truth Social 用戶規模及流量都遠遠落後多個主流平台，甚至連續多個月出現下跌趨勢。

全球社交平台排名 Truth Social 未入十大

行銷分析平台 Search Engine Land 整合 2026 年最新資料顯示，YouTube 以 26.5 億月活躍用戶稱冠全球，Facebook 以 23.9 億用戶排第二，TikTok 及 Instagram 分別以 22.1 億及 19.9 億用戶緊隨其後，就連排名較後的 Pinterest 也錄得 5.79 億用戶，遠超馬斯克旗下 X 的 4.5 億用戶及 Meta 旗下 Threads 的 2.23 億用戶。Truth Social 完全未能打入十大排行榜，用戶規模與上述平台差距極大。

每日活躍用戶不足 X 五百分之一

CNN 引述研究機構 Similarweb 資料指出，Truth Social 今年 7 月每日活躍用戶只有 261,300 人，按年大跌 40%，同期 X 每日活躍用戶則有 1.235 億人，換言之 Truth Social 用戶量不足 X 的五百分之一。《紐約時報》另引述 Similarweb 數據指，Truth Social 今年 7 月訪客人數按年大跌 36%，由 2025 年 1 月至 7 月每月平均 2,800 萬人到訪，跌至今年首 7 個月平均 2,500 萬人。

100,000 美元月費惹貪腐訴訟

Trump Media 上月 8 月 1 日推出名為 Truth API 收費服務，讓訂戶可搶先閱覽特朗普、副總統 JD Vance 及新聞秘書 Karoline Leavitt 等 10 個高層帳戶發文，月費高達 100,000 美元（約港幣 HK$780,000），若簽 3 年合約則可享 60,000 美元（約港幣 HK$468,000）月費優惠，公司披露訂戶人數已超過 10 個，包括財經新聞機構及高頻交易公司，同時研究向預測市場授權相關數據，並設法阻止第三方工具擷取及存檔特朗普發文。

新聞機構 The Intercept 及 Freedom of the Press Foundation 已入稟紐約南區聯邦法院，控告特朗普、兩名幕僚及總統行政辦公室，指控服務屬「特殊、貪腐及違憲」安排，讓身為 Trump Media 最大股東（持股價值約 10 億美元，約港幣 78 億元）的特朗普，藉出售其官方身份產生資訊獲取私利，民主黨參議員 Elizabeth Warren 及 Adam Schiff 早前亦曾去信證監會主席 Paul Atkins，要求調查安排是否違反聯邦證券法。

公司財政持續虧損

Trump Media 股票（代號 DJT）現時股價徘徊 8.7 美元水平，較高位下跌 33.6%，Trump Media 向美國證監會呈交文件確認，第二季度經調整虧損高達 2.381 億美元（約港幣 18.57 億元），收入雖按季急升 92%，按年升 89%，但金額只有 170 萬美元（約港幣 1,326 萬元），虧損主要來自比特幣及相關證券帳面價值波動，金額達 1.905 億美元（約港幣 14.86 億元），CNN 更指出 Trump Media 歷來從未錄得單季盈利。

來源：The New York Times