Apple Upgrade 擴至 Mac 及 iPad 月租低至 11.99 美元起 租期結束無需承擔 AppleCare

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Apple 今年 7 月在美國市場推出由 Klarna 營運的 Apple Upgrade 租賃計劃，取代舊有 iPhone Upgrade Program，覆蓋範圍現已不再局限於 iPhone。根據 Apple 官方資料，Mac 租賃價格每月 24.99 美元（約港幣 HK$194.9）起，iPad 則每月 11.99 美元（約港幣 HK$93.5）起，兩者均提供 24 個月或 36 個月租期，較 iPhone 及 Apple Watch 租期多出一年。

四大產品類別採用相同模式

Apple Upgrade 目前覆蓋 iPhone、Apple Watch、Mac 及 iPad 四大產品類別，基本採用相同租賃模式。Apple 公布起始月付價格，由 Klarna 負責租賃融資，用戶按月支付費用，租期結束後可選擇換新裝置、買斷現有裝置或歸還裝置。若用戶在租期屆滿時未作選擇，合約會自動轉為按月租賃，最長維持 6 個月。

AppleCare 並未包含在任何一類裝置月租費用內。已停止的 iPhone Upgrade Program 會將 AppleCare 計入每月付款，但現時無論是 iPhone、Apple Watch、Mac 還是 iPad，月租價格均不包含 AppleCare。

不同配置價格差距明顯

起租價並不代表同一類別所有機款均採用相同價格。Apple Watch Series 12 官方腳注顯示，11.99 美元（約港幣 HK$93.5）月付價格對應 42mm 版本及 24 個月租期；若選擇 12 個月租期，月付價格升至 21.99 美元（約港幣 HK$171.5）。定位較高 Apple Watch Ultra 4 則需每月 24.99 美元（約港幣 HK$194.9）及 24 個月租期，明顯高於 Series 12 起售價。

iPhone 配置差價同樣顯著。17.99 美元（約港幣 HK$140.3）起始月付價對應 Apple 目前最便宜機款，而 256GB 版 iPhone 18 Pro 選擇 24 個月租期時每月需付 34.99 美元（約港幣 HK$272.9），12 個月租期則升至 49.99 美元（約港幣 HK$389.9）。Apple 暫未如 iPhone 及 Apple Watch 般公布 Mac 及 iPad 各具體配置完整租賃價目表，因此 24.99 美元（約港幣 HK$194.9）及 11.99 美元（約港幣 HK$93.5）分別是這兩類產品現時可確認官方起始價。

AppleCare 需另行購買

Apple 官方對 Apple Upgrade 描述特別提到用戶「可以增值 AppleCare 訂閱」。此表述適用於計劃覆蓋所有產品，意味 Mac 及 iPad 用戶同樣需要單獨購買 AppleCare，相關費用不包含在裝置租金內。用戶如希望為多部裝置增加保障，可選擇每月 19.99 美元（約港幣 HK$155.9）、最多覆蓋 3 部裝置的 AppleCare One，或等候 9 月 14 日起推出 AppleCare One Family。該訂閱計劃每月 49.99 美元（約港幣 HK$389.9），最多支援同一「家人共享」群組中 6 人使用。

資格要求及行業背景

根據 Klarna 公布資格清單，申請 Apple Upgrade 須符合六項條件：年滿 18 歲、持有有效社會安全號碼或 ITIN、持有信用卡或扣帳卡、Apple 帳戶狀態良好、持有 Klarna 帳戶並狀態良好，以及能夠接收安全驗證短訊。Klarna 表示今次合作是其「公平融資」策略延伸，過去一年提供公平融資商戶數目增長逾一倍。

有分析指出，Apple 擴大租賃計劃，正值業界面對記憶體晶片短缺，推高硬件售價，租賃模式可望為消費者提供較低門檻購機方案。目前合資格機款範圍包括 MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac Studio、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Apple Watch Ultra 及 Apple Watch Series 11，但不包括 iPhone 16。

目前 Apple Upgrade 僅面向美國市場開放，Apple 尚未公布計劃何時擴展至其他國家及地區。iPhone 18 Pro 及 Apple Watch Series 12 已於 9 月 12 日開始預訂，兩款機款將於 9 月 18 日正式上市。

資料來源：Apple Newsroom、MacObserver