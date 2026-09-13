BlizzCon 2026 懶人包：Diablo V 發表、StarCraft 回歸、WOW Forever 登場、Warcraft 3 有追加劇情

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BlizzCon 2026 於安那漢正式揭幕，內容聚焦於 Blizzard 旗下經典 IP 的長遠藍圖與新作開發。現場人氣最高兩則消息為Diablo V（暗黑破壞神 V）與 StarCraft（星海爭霸）開放世界射擊新作。World of Warcraft（魔獸世界）宣布推出第三種全新體驗；電競方面，香港隊亦確定受邀出戰 Overwatch World Cup（鬥陣特攻世界盃）。

Diablo V 發表 於計 2029 春季上巿：聖休亞瑞全面淪陷

Diablo V（暗黑破壞神 V）

預計 2029 年春季推出。故事開局已陷入最壞局面——聖休亞瑞已淪陷，迪亞布羅大獲全勝，玩家要在崩壞世界中重新思考自己要扮演甚麼角色。職業與實機畫面尚未公開。官方已公佈更詳細資料，按此觀看《Diablo V 於 BlizzCon 2026 公佈後 : 官方詳細資料補充：職業、世界觀及介面等》文章

Diablo IV（暗黑破壞神 IV）

9 月 15 日開啟「地獄餘燼賽季的傳承」慶祝 30 週年；經典職業 Amazon（亞馬遜戰士）將於 2027 上半年在首個職業組合包登場。

Diablo IV

Age of Hatred Collection（暗黑破壞神 IV：憎恨時代合輯）：將於美西時間 9 月 15 日登上 Nintendo Switch 2，支援跨平台連線與進度共享。

StarCraft 轉型作品登場：劇情導向開放世界射擊

StarCraft（星海爭霸）全新作品預計 2030 年春季登場。本作是劇情導向的開放世界射擊遊戲，有別於傳統 RTS，因此並非玩家等待多年的傳統 RTS 續作。

World of Warcraft: Forever 登場 Warcraft III 時隔 23 年追加劇情

World of Warcraft: Forever（魔獸世界：永恆）

定位為現代版與經典版之外的「第三種遊戲體驗」。首發包含 3 個新區域、逾 1,000 個新任務、9 座地城、2 個團隊副本及全新種族「天裔精靈」。Beta 測試美西時間 9 月 17 日展開，正式版 11 月 4 日上線。

World of Warcraft 現代版

重大更新「虛無蝕刻」將推進薩拉塔斯奪取世界之魂的故事；下部資料片 The Last Titan（最後的泰坦）預定明年初公布細節。

Warcraft III: Reforged（魔獸爭霸 III：淬鍊重生）

3.0 更新加入 23 年來首個全新劇情任務「被遺忘的王國」，並同步改善圖像及重新設計世界編輯器。

Hearthstone 2027 年引進職業「武僧」 Heroes of the Storm 驚喜更新

Hearthstone（爐石戰記）

新資料片《黑暗帝國霸業》引入關鍵字「組裝」（合成兩張卡牌）與英雄戰場「變異怪」手下。系統方面重構「日誌」，整合各資料片劇情、過往冒險任務、成就與活動。全新職業 Monk（武僧）定於 2027 年上線。

Heroes of the Storm（暴雪英霸）

新英雄 Xal’atath（薩拉塔斯）於 9 月 15 日登陸 PTR、9 月 29 日正式加入萬象界域，官方更暗示未來或有更多內容登場。

Overwatch 第 5 賽季上線 香港隊角逐 Overwatch World Cup

第 5 賽季與活動：推出新輔助英雄血律、重製 Sombra（駭影）與 Roadhog（攔路豬），新增地圖「捍衛者基地：格里姆火山口」，並為「利爪霸業」年度劇情劃下句點。下一場精彩聚焦發表會定於 2027 年 2 月舉行。

電競與跨界演出：香港隊（HKG）獲邀作為亞洲賽區 6 支受邀隊伍之一出戰 Overwatch World Cup（鬥陣特攻世界盃）。會場由 YOASOBI 獻上首場電競中場秀，LE SSERAFIM 亦再次登場，相關遊戲內合作現已推出。

Diablo 攜手 Netflix 製作動畫系列

Blizzard 確認與 Netflix 合作開發以 Diablo（暗黑破壞神）世界為背景的全新動畫系列，詳細故事與推出時間將於日後公布。

BlizzCon 2026 展現 Blizzard 重新將經典 IP 長遠新作放回核心——遠期的 Diablo V 與 StarCraft 射擊新作揭示旗下經典系列的新方向，而 WoW: Forever、Warcraft III 新劇情及 HotS 新英雄則重新回應老玩家期待。對香港玩家而言，香港隊獲邀參加《鬥陣特攻》世界盃，也令本屆盛會多了一項直接的本地焦點。