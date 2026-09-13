Diablo V 於 BlizzCon 2026 公佈後 : 官方詳細資料補充：職業、世界觀及介面等

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Blizzard 於 BlizzCon 2026 正式公開續作《暗黑破壞神 V》（Diablo V），預計 2029 年春季發售（平台未定），並規劃自 2027 年起定期公開開發情報。公佈後，隨即在 Panel 討論環節及幾個媒露訪問中，露了更多相關的資料。

曾想製成 D4 DLC

開發初期曾討論把這些構想做成《暗黑破壞神 IV》資料片還是獨立續作，但因需要改動遊戲底層結構，最終決定另開新作。D4 未來將專注於賽季更新延續故事，而官方亦表示，只要仍有玩家便會繼續支援，D5 上市不代表 D4 會即時停止營運。

首發職業數量打破紀錄

《Diablo V》首發職業數量將打破系列紀錄。首波公開的回歸職業包括狩魔獵人（雙弩高機動性）與武僧（近戰拳腳與神聖遠程）。新職業瘟疫騎士（Plague Knight），則是靈感源自中世紀刑具「鐵處女」的重甲控場角色，玩法圍繞在戰場散播並消耗疾病來獲取力量。

主角雖有明確的故事設定，玩家仍可自由選擇性別、外觀與職業組合，開發團隊希望進一步分開「角色在故事中的身份」與「玩家選擇的職業」。

▲狩魔獵人 Concept

▲Monk Concept ▲新職業 : 瘟疫騎士

AI 生成迷宮與流動商隊

探索體驗迎來重大轉變，地表與地下城重新採用程序生成技術，玩家再次進入區域時，地形、路線、地標、怪物及獎勵都有機會改變，重現早期探索未知的緊張感。

傳統固定城鎮則被流動商隊（Caravan）取代，商隊會隨玩家探索移動。途中救出的生還者會加入商隊，成為工匠、商人或夥伴；目前已知角色包括目盲之眼修道會前成員，以及一隻擁有個人故事的寶藏哥布林。

商隊本身亦會隨進度擴張及升級，不同成員擁有反映自身背景的馬車，重要冒險取得的戰利品（Trophy）亦會展示在營地。由於世界中已幾乎沒有傳統路邊 Quest Giver，商隊成員亦會成為主要支線內容來源，任務會圍繞各人的背景及個人故事展開。

裝備系統向 Diablo II 取經

受到《Diablo II》啟發，裝備設計以「深度、清晰度與物品身份」為核心。其中 Inventory 物品欄會重新採用不同尺寸設計，大型武器及裝備會佔用多個格數，而非所有物品都是相同大小；腰帶部位亦會回歸。Panel 展示的 Inventory 目前仍屬 Concept Art，最終介面尚未定案。

符文與符文之語（Runes & Runewords）以及套裝系統亦會重新登場，團隊希望套裝增加 Build 組合的多樣性，而非限制玩法。物品亦會設有不同 Tier，初期較為簡單，之後隨角色成長逐步發展。

此外，遊戲將加入較深入的 Crafting 製作系統，設計會吸收《Diablo IV: Lord of Hatred》的經驗。團隊目前亦正測試裝備屬性需求（Stat Requirements），即部分裝備可能要求角色達到指定屬性數值才能使用，但這項設計尚未確定會保留至正式版。

世界設定為 D4 百年後

故事背景設定於 D4 約 100 年後，Diablo 已經征服聖休亞瑞 7 年，世界處於淪陷狀態。Diablo 更把聖休亞瑞視為進攻高階天堂的踏腳石，並利用人類及靈魂作為「永恆之戰」的力量。

玩家將扮演「衛斯馬屈繼承人」，擁有進入「恐懼領域」（Terror Realm）並存活的特殊能力，與 Diablo 存在未解的神秘連結。

官方強調 Diablo 將維持純粹邪惡的形象，不會被塑造成「其實有苦衷」的灰色反派，但其手段會更着重心理操控與恐懼。高階天堂則依舊對人類處境冷漠，玩家亦會找到一名天使盟友，甚至有機會利用地獄力量反過來對付地獄。

目前技能樹與 Endgame 玩法尚未公開，是否設有巔峰、交易及 PvP 等系統亦未確認，完整戰鬥手感、Build 深度及刷裝體驗仍待 2027 年後的開發情報進一步揭露。

▲《Diablo V》的故事從「英雄已經失敗」開始，玩家面對的是 Diablo 已成功征服 Sanctuary 後的世界。