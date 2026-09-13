iPhone Duo 開合透視動畫爆紅 Android 開發者極速複製

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Apple 首款摺疊 iPhone Duo 發布後，其獨有開合透視動畫成網民熱話。短短數日多個平台接連出現複製方案。

Android 陣營率先出手

Reddit 用戶 u/moomanjohnny 於 9 月 10 日發帖，指自己利用 Samsung Galaxy Z Fold8 鉸鏈感應器，為這款摺疊手機創造類似 iPhone Duo 開合透視動畫效果。不過搜狐報道亦補充，該複製方案暫時未能修改 Samsung 系統介面本身。因為第三方 Android 應用程式缺乏權限，未能控制即時系統介面圖層，現時版本只以靜態截圖模擬跨螢幕過渡效果。

業內人士分析指出，iPhone Duo 開合透視動畫技術門檻不算高。核心原理是利用鉸鏈角度數據，即時調整螢幕著色器透視參數。這解釋為何開發者能在短時間內成功複製類似效果。

WTF!! A Reddit user already recreated the iPhone Duo animation on Galaxy Z Fold 8 🥵 pic.twitter.com/63tE45HeYq — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) September 10, 2026

MacBook 及 iPhone 平台同步跟進

Mac 平台方面網民 @adrianabelarde_ 亦展示成功案例，讓 MacBook 開合螢幕時實現類似透視過渡效果。

iPhone 平台方面開發者 Elijah Semyonov 借助 Claude Code 工具及 Claude Fable 5.1 模型，在 GitHub 平台分享名為 DuoLikeAnimation 專案。專案使用 SwiftUI 著色器配合 Core Motion 運動感應框架模擬，1:1 還原 iPhone Duo 開合透視動畫效果。一般開發者取得專案後即可直接重用及二次開發。

網上反應兩極

Apple 於 9 月 9 日發布會正式公開 iPhone Duo。開合過程過渡動畫連同外螢幕狀態圖示改為側邊直式排列設計，隨即成為社群討論焦點。不少網民認為這是過去多年 Android 摺疊機一直未有想到的細節。

討論很快出現另一聲音。有網民在 Reddit 分享 Galaxy Z Fold8 複製成果後，社群隨即出現「Apple 以為自己創新，結果幾小時內就被重現」調侃聲浪。

資料來源：X