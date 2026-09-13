iPhone 18 預購夜爆信用卡盜刷潮 兩日逾 700 人報案涉款 1,470 萬元

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Apple 新一代 iPhone 18 系列上周六（9 月 12 日）晚上 8 時開放預購，隨即發生大規模信用卡盜用事件。警方電子報案中心於 9 月 12 日至 13 日兩日內接獲超過 700 人報案。經初步調查，案件暫列「以欺騙手段取得財產」，涉及金額約 1,470 萬元，最大一宗涉款約 11.4 萬元，暫未有人被捕。

網民陸續發文求助

Apple Online Store 開放預購後不足一小時，已有大批市民在社交平台發文求助。他們指突然收到信用卡付款短訊通知，懷疑信用卡未經授權被用於購買新 iPhone。單筆交易金額由約 1 萬元至累計逾 6 萬元不等，涉及滙豐、恒生、渣打及中銀香港等主要發卡銀行。有受影響市民表示，致電銀行客戶服務熱線時一度需要等候近一小時才能接通，反映事件影響範圍廣泛。

銀行啟動退單機制 客戶毋須埋單

滙豐、恒生、渣打及中銀香港先後回應查詢，均表示留意到事件並已展開調查。四家銀行強調客戶如發現未經授權交易，可透過手機應用程式即時封鎖信用卡，或致電熱線暫停信用卡並提出爭議申請。銀行會按信用卡組織規則啟動退單機制，若經核實交易未經授權，持卡人毋須承擔款項。各行均有提供 3-D Secure（3DS）額外認證服務，但是否採用由商戶自行決定。中銀香港特別提醒客戶切勿點擊不明超連結，交易時須核對短訊上的商戶名稱及金額，亦不應向他人透露一次性密碼。

金管局：商戶不用雙重認證須自行擔責

金融管理局回應指出個別商戶可能基於營運考慮，不使用或暫停額外認證安排。商戶在這情況下須承擔非授權交易責任及財務損失。金管局同時提醒卡主小心核對交易紀錄。如懷疑或發現信用卡被盜用，應盡快通知發卡銀行。只要卡主本身無欺詐或嚴重疏忽情況，便不需為未經授權交易負責。

方保僑：估計涉動態風險評估漏洞

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析指，事件可能與 Apple Online Store 為保障預訂流量順暢，採用動態風險評估機制有關。該機制或會豁免部分交易短訊驗證碼或應用程式認證。他估計騙徒正正趁搶購熱潮，集中使用早前透過釣魚網站或黑市途徑截取的信用卡資料進行實時盜刷。有網民分享指去年 iPhone 17 推出預購時，亦曾出現類似信用卡盜用情況。這反映每逢 Apple 新機開賣，都可能吸引詐騙集團伺機作案。

資料來源：Now新聞台、香港經濟日報、RTHK