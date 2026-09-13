iPhone 18 Pro 預購湧大量信用卡短訊 方保僑籲市民先向銀行查詢

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Apple 在 9 月 12 日星期六晚上 8 時開放 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 預購，大批市民同時搶購令不少人手機接連收到信用卡收款短訊，惟部分人最終未能成功落單。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指情況與網絡及支付系統擠塞有關，並非首次發生，過往經驗顯示訂單未成功生成發卡銀行一般不會真正扣款。

▲圖片來源：Threads

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網絡擠塞非首次 過往經驗不會扣款

方保僑表示 2024 年 Apple 開放 iPhone 預購時曾出現類似情況。同一時間大批顧客湧進網店交易，令網絡及支付系統嚴重擠塞，顧客因而收到大量發卡銀行短訊。他強調根據過往經驗，預購訂單未能成功生成發卡銀行一般不會真正扣款，但為安全起見市民宜主動向銀行查詢以釋除疑慮。

恒生信用卡回贈優惠 估計加劇擠塞

方保僑分析今次擠塞情況加劇，估計與部分銀行近日推出信用卡回贈優惠有關。恒生銀行公布只要在應用程式內登記活動，憑合資格恒生 Visa 信用卡在香港 Apple 門市或網店購物，單一簽賬滿 5,500 元即可獲最高 10% 回贈（+FUN Dollars），相當於 550 元。他估計大批顧客為賺取回贈選用恒生信用卡或其他同樣推出優惠信用卡，因而令網絡及支付系統負荷大增。

不排除黑客盜用信用卡資料

方保僑估計，事件發生的原因，可能涉及Apple Online Store 為保障預訂時的流量順暢，採用了動態風險評估以豁免部分交易的 SMS 驗證碼或程式認證，騙徒正是趁搶購熱潮，集中利用先前透過釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料進行實時盜刷。 所以在此特別提醒市民，切勿在不知名網站輸入信用卡資料，或點擊來源不明的連結。. 同時不應該將信用卡資料授權第三方代購任何產品或服務。若收到任何異常的信用卡授權通知，應立即聯絡發卡銀行要求暫停服務及跟進，以及報警備案而作跟進。

過往亦曾出現類似爭議

類似支付爭議在 iPhone 開售歷史上並非首次。2017 年 iPhone X 開放預購時方保僑同樣公開批評 Apple 系統無法取得信用卡授權導致大批訂單取消，他當時估計 Apple 存貨不足加上 payment gateway 未能應付龐大訂單量，才會先接受訂單再逐步取消。在 2015 年 iPhone 6s 預購時亦有內地用戶反映遭重複扣款，官方事後解釋涉及 CDN 服務商 Akamai 伺服器流量過大所致。台灣今次 iPhone 18 Pro 開賣同樣出現搶購高峰，官方提醒透過 Apple Pay 只需 Face ID 驗證全程約 3 秒完成授權，相比手動輸入卡號等候短訊驗證碼可能延誤 30 秒以上，這延誤正是首批用戶最常見痛失訂單原因。

滙豐銀行：如現未經授權交易，應馬上通報

我們注意到網上討論，指有不同銀行的客戶懷疑其信用卡被盜用於訂購手機。我們提醒客戶，如出現未經授權信用卡交易，可透過滙豐香港應用程式或致電本行暫停信用卡。我們會為客戶展開調查，並在適用情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制。此外，3-D Secure（3DS）可提供額外保障，但是否適用由商戶決定。滙豐客戶如已合理和謹慎地使用信用卡並及時通報，我們將協助他們完成退款程序。

資料來源：香港01, Threads