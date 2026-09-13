LG 否認智能電視監聽指控　只承認掃描家居網絡追蹤 3.63 億部裝置

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早前有科技媒體聯同獨立網絡安全研究員發布一段長達 135 分鐘調查影片，指控 LG 智能電視即使處於待機或斷網狀態，仍會錄音，同時掃描家居 Wi-Fi 網絡並收集連接該網絡的所有裝置資料。LG 事後向多間媒體發出聲明反駁，強調智能電視不會收集、錄音或傳送家居內對話，「除非用戶主動啟動語音功能」。

調查始末

Gamers Nexus 於 9 月 6 日發布名為「216,000,000 Spy TVs」的調查影片，針對多部零售版 LG OLED 電視進行封包截取及韌體分析。研究團隊聲稱電視能識別連接家居網絡的手機、打印機等其他裝置，並指控電視在關閉狀態下仍能透過麥克風收集音訊，若電視斷網，相關資料會先儲存在機內，待重新連接網絡後上傳。

影片標題「216,000,000」一詞，源自 LG Ad Solutions 廣告官方網站數據，顯示 LG 全球累計售出約 2.16 億部智能電視；但同一廣告部門向廣告客戶宣稱，單在美國市場已可透過電視追蹤 3.63 億部「次要可觸及裝置」，即透過掃描同一 Wi-Fi 網絡，連帶識別手機、手提電腦及智能手錶等非 LG 品牌裝置，兩者數字差距正是外界質疑的核心。

LG 官方聲明逐點澄清

LG 向 Tom’s Hardware 提供的完整聲明指出：「影片提出的指控並不屬實，LG 電視只有在用戶按住遙控器語音鍵，或啟動遠場語音辨識功能後偵測到喚醒詞（如 Hi LG）時，才會處理語音資料。」聲明強調，除上述情況外，電視不會收集或錄取家居環境對話；若未偵測到喚醒詞，語音資料不會傳送至伺服器，喚醒詞偵測的音訊處理全程在裝置本機進行，並會即時刪除。

LG 同時承認，電視待機期間仍會持續監測喚醒詞，但前提是用戶已預先啟動遠場語音功能，若未偵測到喚醒詞，相關音訊只會在本機處理後即時刪除，不會傳送至 LG 伺服器。至於裝置掃描功能，LG 確認電視具備識別同一網絡內相容裝置的能力，用以支援裝置連接、內容分享及智能家居功能，並強調此為市面智能電視及智能家居裝置的常見標準功能。

「自動內容識別」（ACR）方面，LG 表示此功能屬選用性質，用戶須另行同意相關條款，ACR 資料才會用於個人化內容推薦、服務及廣告；若用戶不同意相關選用條款，ACR 資料不會用作廣告用途。

聲明未有回應的關鍵指控

FlatpanelsHD 分析指出，LG 聲明雖承認電視在待機狀態下亦可錄音及轉錄對話，但強調前提是用戶已手動啟動語音系統，然而聲明並未回應 Gamers Nexus 提出的另一項指控，即語音轉錄文字會以純文字格式儲存，以及語音錄音會保留在電視機內，而非即時刪除，這部分成為 LG 回應中明顯留白的部分。

安全風險方面

翻查過往紀錄，LG webOS 平台過去曾出現多宗已獲修補的安全漏洞，比利時網絡安全中心於 2024 年 4 月發出警示，指 webOS 第 4 至第 7 代版本存在可讓攻擊者無需輸入安全 PIN 即可建立特權帳戶的漏洞，LG 已於同年 3 月 22 日發布修補更新。另外 LG webOS 電視今年 9 月亦被揭發瀏覽器服務組件存在認證繞過漏洞，LG 已發布安全公告 SMR-SEP-2025 並推出韌體更新修補。這顯示 LG 所指「持續監察、測試及改善」並非空談，但同時反映聯網電視確實長期面對真實的安全風險。

來源：Tom’s Hardware