PlayStation 棄小島秀夫 分析師指《死亡擱淺2》銷量未達標成最大主因

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《潛龍諜影》系列創作人小島秀夫旗下 Kojima Productions 宣布，旗下最新間諜動作遊戲 PHYSINT 將轉由 Xbox 發行，終結與 PlayStation 原有合作關係。業界分析師指《死亡擱淺2》銷量遠遜首集，是 Sony Interactive Entertainment (SIE) 決定退出項目的主要原因。

PlayStation 突然退出 Xbox 即時補上

PlayStation 官方 X 帳戶於 2026 年 9 月 10 日發文，證實已退出與 Kojima Productions 合作開發 PHYSINT 項目。聲明表示：「我們對小島秀夫先生遊戲願景仍抱極大敬意，雙方經過 30 年業界領先、定義類型的創意合作後，關係依然穩固，未來亦期望繼續與小島秀夫及 Kojima Productions 緊密合作。」

Xbox 與 Kojima Productions 幾乎同一時間宣布建立新合作夥伴關係，由 Xbox Game Studios 接手發行 PHYSINT。Xbox 行政總裁 Asha Sharma 表示雙方合作範圍除了遊戲，亦會延伸至電影及電視製作，期望共同創造更多故事帶給廣大觀眾。

Kojima Productions 透露團隊早於 2026 年 6 月中已收到 PlayStation Studios 電郵通知，單方面取消 PHYSINT 項目。團隊隨後花費 3 個月物色新合作夥伴，最終選擇再度與 Xbox 合作。PHYSINT 現時是 Xbox Game Studios 旗下第二款 Kojima Productions 遊戲，另一款則是與導演 Jordan Peele 共同創作的恐怖遊戲 OD。

《死亡擱淺2》銷量成疑點

由於 Sony 及 Kojima Productions 均未公布《死亡擱淺2》官方銷量，遊戲市場分析機構 Alinea Analytics 最新報告估算《死亡擱淺2》累計售出約 250 萬套。當中 PlayStation 5 版本佔約 180 萬套，PC 版佔約 70 萬套，預計為兩個平台合共帶來約 1.7 億美元收入（約港幣 13.3 億元）。

首集《死亡擱淺》早於 2021 年 3 月已宣布累計銷量突破 500 萬套。截至 2025 年 3 月，《死亡擱淺》全球累計玩家人數更突破 2,000 萬人。這並非單純銷量，亦包括透過 Xbox Game Pass 等訂閱服務以及 Epic Games Store 免費贈送活動接觸遊戲的玩家。系列合計全球累計玩家人數其後被報道已突破 2,700 萬人。

遊戲業界顧問公司 Kantan Games 行政總裁 Serkan Toto 指小島秀夫作品向來帶有強烈平台行銷「光環效應」，不應單憑銷量評價其價值。但他認為《死亡擱淺》到《死亡擱淺2》銷量明顯下滑，已足以令 Sony 決定退出 PHYSINT 開發。

Bloomberg 揭關鍵原因

遊戲媒體 IGN 分析《死亡擱淺2》未能延續甚至追上首集銷量及影響力，出現明顯落差。《死亡擱淺》系列開發期一向漫長，又邀請荷里活明星參演令製作成本高昂。Sony 對投資回報未達預期而感到不滿亦屬合理推測。

Bloomberg 記者 Jason Schreier 指出《死亡擱淺》系列兩集銷情均未達 PlayStation 原先設定收入目標，是雙方最終分道揚鑣主要因素。小島秀夫已為 PHYSINT 起用人氣演員擔任主要角色，並曾於 2025 年透露遊戲距離完成仍需 5 至 6 年。若以此推算開發成本，Sony 認為項目未必符合成本效益而選擇退出亦不無道理。

資料來源：X