南韓 AI 發展面臨缺電危機　最快 2030 年代初需求相當於 20 座核電廠

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南韓政府預計人工智能發展及配套晶片廠將令全國電力需求增加 25 至 30 吉瓦，若完全以核能填補，相當於南韓現行反應堆標準下約 20 座核電廠的發電量，政府現正審視是否需要增建，南韓氣候能源環境部長 Kim Sung-whan 表示，核能「是能源結構中必須考慮的關鍵元素」，相關表態發生在政府下月公布長期能源路線圖更新之前，該路線圖規劃年期將延長兩年至 2040 年。Kim 拒絕透露具體需要增建幾多座反應堆，強調相關數字仍待專家審視。

晶片廠建設進度大幅提前

Samsung Electronics 及 SK Hynix 兩間全球最大記憶體晶片製造商，原定於 2045 年前後落成的廠房計劃，現已大幅提前，Kim 向 Reuters 表示：「原定 2045 年左右落成的項目，現已大幅加速，預計 2030 年代初便可完工。」相關工程源自南韓總統李在明今年 6 月 29 日公布的晶片及 AI「三軸」投資計劃，當中 Samsung 及 SK Hynix 將投資 800 兆韓元（約 5,183 億美元，即約港幣 4 兆 427.4 億元），在南韓西南部光州及全羅南道興建 4 座新記憶體晶片廠，政府另編列 5,500 億韓元（約 3.56 億美元，即約港幣 27.77 億元）用於 2029 年前興建 AI 資料中心。

用電量預測 4 個月內急升近 27 吉瓦

根據報道，負責草擬《第 12 次長期電力供需基本計劃》的工作小組，現時預測 2040 年用電高峰需求達 158.4 至 165 吉瓦，較今年 4 月估算的 131.8 至 138.2 吉瓦，大幅上調 26.6 至 26.8 吉瓦，升幅相當於約 19 座每座 1.4 吉瓦的 APR1400 型反應堆。南韓現時用電高峰需求約為 100 吉瓦。

用電量急升絕大部分來自工業需求，半導體及相關先進產業額外用電需求現估算為 24.3 至 24.6 吉瓦，較 4 月估算的 3.7 至 4 吉瓦大增逾 6 倍，原因是龍仁晶片產業集群提前完工、湖南地區 4 座新晶片廠，以及平澤及清州廠房擴建計劃全部納入計算。AI 資料中心方面，額外用電需求估算為 11.9 吉瓦，較先前估算幾乎多出兩倍。規劃當局採取相對審慎態度：企業實際提交的投資計劃合計達 20.8 吉瓦，當局僅將細節已明確的首階段 10.8 吉瓦納入預測，餘下約 10 吉瓦因不確定性較高而暫緩計入。

專家意見兩極

氣候組織 Solutions for Our Climate 政策主管 Han Ga-hee 向 Korea JoongAng Daily 警告，若將未經核實的企業申報數字直接納入預測，最終可能導致發電產能過度投資，而南韓電網運營商本身已背負沉重債務，風險不容忽視。

相反韓國能源經濟研究院能源轉型政策研究組主管 Park Woo-young 指出，在各種零碳能源之中，核能是唯一能有效配合晶片廠及資料中心全天候滿載運作所需負荷模式的選項。首爾大學國際大學院教授 Kim Hee-jip 則警告，若因電力供應不足而拖累南韓發展先進製造業或 AI 產業，將是重大戰略失誤，並指離岸風電、核電廠及輸電基建全部需時約 10 年建成。

核能仍佔南韓電力結構近三分之一

南韓現時營運 26 座核反應堆，佔全國發電量近三分之一，煤炭佔 29%，天然氣佔 27%，可再生能源僅佔 11%，是 OECD 成員國中佔比最低之一。官方機構韓國能源資訊文化院一項調查訪問 2,000 人，79% 支持將新建核電廠納入路線圖，不過今年 5 月蔚山一個民間團體以安全為由，收集逾 1 萬個簽名反對當地增建反應堆。

目前已核准兩座大型反應堆及一座小型模組化反應堆，《第 12 次計劃》將決定是否需要進一步增建。Kim 透露，包括 Nvidia 在內的多間美國科技公司，已表明有意在南韓建設資料中心，原因正是當地電力供應穩定可靠。政府預計 10 月提出具體方案，並於年底前完成路線圖定稿。

來源：Reuters