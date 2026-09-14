Anthropic 選定 Nasdaq 掛牌　估值直逼 2 兆美元

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AI 初創 Anthropic 已敲定 10 月在 Nasdaq 進行首次公開招股（IPO），消息由知情人士向外媒 Business Insider 透露。目前招股文件仍屬保密階段，估值未有定案，市場流傳數字直逼 2 兆美元（約 15.6 兆港元），一旦成事將刷新歷來最大規模上市紀錄。

Nasdaq 今年連中兩大巨無霸新股

對 Nasdaq 而言，這次可謂大獲全勝。交易所今年初已搶下 SpaceX 以 1.75 兆美元（約 13.65 兆港元）估值掛牌，如今再下一城拿下 Anthropic，等於將今年全球規模最大的兩宗科技新股全數收歸旗下。以往大型新股多數流向紐約證券交易所（NYSE），今年局面明顯逆轉，兩大交易所爭奪的不止是上市費用，更是「AI 新股集中地」的龍頭地位。

選邊站對 Anthropic 交易表現影響有限，並無實質數據顯示特定美國交易所能帶來更佳股價表現，分別主要在於做市商（market maker）處理開市定價機制不同，超大型新股掛牌時容易出現延誤。2012 年 Facebook 上市首日 Nasdaq 系統故障，成為業界經常提及的警世例子。不過選擇 Nasdaq 有實際優勢，只有在 Nasdaq 掛牌的公司才符合資格納入 Nasdaq 100 指數，一旦獲納入指數，被動資金會自動追入，屬於長遠實質利好因素。

OpenAI 暫緩上市 Altman 直言目前時機不智

Anthropic 積極籌備上市之際，競爭對手 OpenAI 卻選擇暫緩計劃。行政總裁 Sam Altman 兩日前向《Fortune》表明，OpenAI 今年內不會上市，理由是考慮到目前 AI 安全議題討論熱烈，現在上市時機並不明智，公司亦未有感受到上市壓力。有報道指 OpenAI 在 Anthropic 保密提交文件後數日亦同步遞交申請，惟 Sam Altman 現時已將時間表推遲至 2027 年或之後。

兩家公司面對相若行業背景及安全爭議，卻得出完全相反結論。前 Anthropic 研究員早前因安全問題辭職，發文形容各大 AI 實驗室正在「拿人類性命作賭注」，並指出人類滅絕風險超過 10%。這篇警告文章針對的正正是即將向公開市場尋求天價估值的 Anthropic。

集資規模料破紀錄 最新估值較半年前增逾倍

根據多方報道整理，Anthropic 今年 6 月初已向美國證券交易委員會（SEC）保密提交 S-1 上市文件，當時估值為 965 億美元（約 7,527 億港元），與今年 5 月完成 650 億美元（約 5,070 億港元）Series H 融資後的水平相若。短短數月後，銀行家與投資者已開始以近 2 兆美元估值進行磋商，幾乎是原先估值兩倍以上，理據是公司預計 2028 年營收將達 1,900 億美元（約 1.482 兆港元）至 2,000 億美元（約 1.56 兆港元）。Morgan Stanley 及 Goldman Sachs 獲委任主導上市，JPMorgan 及 Citigroup 亦有參與。公司另安排一筆 150 億美元（約 1,170 億港元）循環信貸額度，規模是去年同類貸款 6 倍。

若最終集資規模達 1,000 億美元（約 7,800 億港元），將超越 SpaceX 今年 6 月上市紀錄，成為歷來最大型 IPO。目前所有估值數字均來自消息人士向傳媒透露的資料，並非正式招股書內容。按監管規定，Anthropic 須在路演展開前至少 15 日公開財務數據，若 10 月如期上市，外界未來數星期內即可查閱公司真實財務狀況。

Amazon 及 Alphabet 是目前持有 Anthropic 股權的最大兩家上市公司。Amazon 透過優先股及可換股票據投入約 180 億美元（約 1,404 億港元），賬面價值已達 1,904 億美元（約 1.485 兆港元）；Alphabet 則投資 133 億美元（約 1,037.4 億港元），另有 300 億美元（約 2,340 億港元）附帶條件承諾；Salesforce 持股賬面價值亦達 51 億美元（約 397.8 億港元）。