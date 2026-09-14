《Diablo V》暗黑破壞神 BlizzCon 2026 專訪：Joe Shely 談 Endgame、流動商隊、裝備界面及瘟疫騎士

Advertisement

隨着《暗黑破壞神 V》（Diablo V）在 BlizzCon 2026 正式亮相，官方已公佈了更多詳情。玩家討論的焦點除了 Diablo 已征服聖休亞瑞的驚人背景，以及新職業「瘟疫騎士」外，更關心遊戲實際玩法與系統設計會帶來哪些改變。我們亦與台灣媒體於 BlizzCon 現場專訪了遊戲總監 Joe Shely 與劇情設計總監 Jennifer Hepler，深入探討《D5》的終局內容（Endgame）、物品欄機制、流動商隊、世界探索與職業設計。從雙方分享可以看出，開發團隊的目標是重塑《D2》時代的經典物品感與探索樂趣，同時嘗試減少舊式 ARPG 中頻繁清理背包、被迫回城，以及短時間遊玩難以推進長線目標等負擔。

終局體驗不專屬於重度玩家 即使只有 5 分鐘也有所斬獲

雖然《D5》尚未公布完整終局系統，但 Joe Shely 首次具體透露了設計方向。他強調，無論是偏好戰役劇情的休閒玩家，還是追求終局刷裝的重度玩家，都能在本作獲得完整的樂趣。

終局內容將包含多種不同節奏與玩法的活動。Joe 以《D4》的「秘域魔境」（The Pit）與「庫拉斯特荒城」（Kurast Undercity）為例，指出不同活動會有不同的玩法流程與節奏，並提供不同的角色成長與力量提升途徑，方便玩家根據自己渴望的獎勵來挑選內容。

時間分配的靈活性亦相當重要：玩家有時只能抽空上線 5 分鐘，有時則能沉浸數小時。《D5》因此希望將部分長線目標拆解成多個短階段，即使整個目標需花費 40 到 60 分鐘完成，玩家也能「斬件」分次推進。這套概念借鏡了《D4：憎恨之王》的「征戰計畫」（War Plans）經驗，主旨是讓玩家即使只有短時間遊玩，每次登入亦能對較長線目標產生實際進度。不過 Joe 強調的是設計理念的延續，目前並未確認 War Plans 系統本身會直接在《D5》回歸。

Joe Shely：整理背包不該是打斷戰鬥的回城理由

另一項重大變革在於物品欄系統。《D5》確定回歸類似《D2》的多格物品設計，例如雙手武器會佔用更多空間。這種做法能賦予裝備更有份量的視覺與物理質感，但也隨之引發疑慮：裝備佔用過多格子，是否意味著玩家得頻繁回城清貨？

Joe Shely 直言，這正是團隊全力解決的難處。若雙手武器需要佔據更大空間，開發團隊就有責任提供足夠的物品欄容量，絕不能為了營造裝備的份量感而犧牲流暢體驗。針對手掣玩家在操作不同尺寸物品時的便利性，團隊亦已研究一些專門的解決方案。

Joe 更直接指出現代《暗黑》中，「背包滿了」絕不該是強制回城的理由。玩家回城應是為了執行更有價值的互動，而非被打斷戰鬥節奏去整理雜物。這充分展現了《D5》的哲學：擁抱經典的視覺質感，卻不照單全收過去的繁瑣負擔。

流動商隊取代傳統城鎮 夥伴自帶深刻個人故事

由於聖休亞瑞已淪陷於 Diablo 之手，《D5》不再設有傳統的固定城鎮，玩家的主要據點轉化為隨時移動的「流動商隊」（Caravan）。

Jennifer Hepler 透露，商隊成員會在戰役前半段開始陸續加入，招募過程大致持續至約四分之三進度。鐵匠等核心功能角色會優先加入，而次要的商人或夥伴則在後續階段登場。這些 NPC 並非只是移到馬車上的工具人，每位成員都擁有完整的背景故事，他們的專屬任務將構成戰役之外的重要支線內容。

針對現場媒體詢問若走錯路線是否會永久錯過某些成員，以目前設計而言，主線戰役會讓玩家接觸所有有可能加入商隊的角色，不會因探索路線不同而完全錯過某名潛在成員。至於是否能決定部分成員的生死，Jennifer 則語帶保留地留下了懸念。

Joe Shely 亦補充，世界探索會以 Caravan 為中心向外展開，玩家穿越「戰爭迷霧」（Fog of War）探索未知區域。即使再次返回世界的同一部分，實際地形與探索內容亦可能跟上一次有所不同，讓玩家每次外出探索仍保留發現未知事物的感覺。

重返西方大陸 一窺 Diablo II、Diablo III 舊地百年變化

《D5》的時間線設定於《D4》約 100 年後，地理焦點也產生顯著變化。Joe Shely 表示，本作主戰場移師至聖休亞瑞的西方大陸，重新圍繞「衛斯馬屈」周邊展開。玩家將能看到《D2》與《D3》中部分地區在歷經百年歲月與恐懼之王統治後的演變。相較於以東方大陸為主的《D4》，《D5》並未以重訪前作區域為焦點。配合重新採用程序生成的地表世界（Overworld），本作並非簡單重製舊地圖，而是讓熟悉的世界在歷史變遷中呈現截然不同的面貌。

戰役起點：能從恐懼領域生還的「衛斯馬屈繼承者」

Jennifer Hepler 亦交代了主線故事的開端。玩家扮演的「衛斯馬屈繼承者」擁有一項特殊能力：能夠踏入 Diablo 的「恐懼領域」（Terror Realm，暫譯）並活着回來。主線劇情的核心懸念之一，就是查明主角為何能夠做到、之後還會發現哪些其他能力，以及這一切與恐懼之王崛起有何關係。

在遊戲初期，玩家面對 Diablo 與其麾下的「驚懼指揮官」（Dread Commanders）時，實力差距懸殊。因此故事絕非「找到魔王並直接擊敗」的俗套發展，而是講述一個處於絕對劣勢的英雄，如何一步步理解自我力量，最終找回與恐懼之王正面抗衡的籌碼。

Jennifer Hepler：D5 要成為系列至今最「Personal」的一代

《D4》推出時以「重返黑暗」作為主軸，獲得不少玩家正面回應，Jennifer 表示《D5》將在此基礎上建構更加深沉黑暗的世界。然而，「更黑暗」並非唯一目標，團隊的核心哲學是塑造系列至今最具「個人連結感」（Personal）的暗黑故事。玩家將真正坐在「駕駛席」上，比過往任何一代都更直接地成為永恆之戰及相關角色故事的核心。這與本作的背景設定相呼應：Diablo 不再是藏於幕後的終極威脅，而是早已征服世界、俯瞰眾生的統治者，而主角與他之間更存在著尚未揭曉的直接羈絆。

新職業「瘟疫騎士」：重甲控場的戰場支配者

談到新職業「瘟疫騎士」（Plague Knight），Joe Shely 補全了先前未詳述的玩法細節。他指出該職業定位為「戰場控制者」（Battlefield Control），但並非依賴召喚物或大軍控場。瘟疫騎士身著重甲，雖然機動性不及狩魔獵人，但能承受較多傷害，並透過散播及消耗瘟疫與疾病來掌控戰場。

現場亦以《D3》巫醫的「蝗蟲群」（Locust Swarm）作類比，Joe 回應玩法感覺有相似之處，但強調瘟疫騎士仍是一個全新的職業。目前關於其專屬武器、資源系統與技能樹細節，仍有待官方後續公布。

汲取經典靈感 絕不將舊時代的繁瑣留給玩家

這場專訪傳遞出比單純公開新職業或新地圖更鮮明的重點：《D5》正積極擁抱系列的經典基因：程序生成世界、多格物品欄、鮮明的裝備質感，以及與舊作歷史的深厚連結。Joe Shely 的核心態度非常明確：經典機制絕不能轉化為現代玩家的體驗障礙。

大型裝備可以佔用多格空間，但絕不能逼迫玩家頻繁回城；D5 希望借鏡把 40 至 60 分鐘長線目標拆成多個短階段的做法，讓只有 5 分鐘時間的玩家亦能持續推進；流動商隊能讓探索更加有趣，而按目前設計，主線亦會讓玩家接觸所有有可能加入商隊的角色。雖然距離 2029 年上市仍有段時間，技能樹、完整終局、交易與 PvP 等細節亦未完全露面，但從這次訪談可以看出，Blizzard 並非機械式地搬回《D2》的舊系統，而是在精準回答一個問題：哪些經典值得傳承，而哪些繁瑣負擔應該徹底留在過去。