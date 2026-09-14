【最後名額】 EDUtech Asia 2026 新加坡高增值學術交流團 | 誠邀正積極實現 Future Ready School 的香港教育領袖報名

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承去年熱烈迴響，並配合教育界推動香港中小學數字教育發展，unwire 榮幸再以籌劃媒體身份，參與由「香港電腦教育學會」及「香港資助小學校長會」共同主辦的「EDUtech Asia 2026：教育領導人員學術交流團」。此交流團是專為正致力推動數字教育發展的香港教育領袖而設的持續專業研習項目，行程旨在透過高價值的專業考察及學術交流機會，協助學校領導層建立前瞻思維，同時提供實用方案，協助學界負責且高效地善用 AI，賦能教學。

交流團報名進入最後階段，unwire 誠意邀請正積極將 AI 科技融入學與教、帶領學校成為 future-ready school 的中小學校長及老師參與。我們亦將隨團參與，記錄精彩交流時刻並於 unwire 網站及所有社交平台發布，將此活動的重要意義及影響力進一步宣揚。

活動概要

日期： 2026 年 11 月 3 日至 6 日

2026 年 11 月 3 日至 6 日 對象： 中學、小學及特殊學校之校長與教師

中學、小學及特殊學校之校長與教師 名額： 40 名（每所學校最多兩位代表參與）

40 名（每所學校最多兩位代表參與） 費用： HKD 11,000

重點行程

出席教育科技高峰會議及展覽： EDUtech Asia 2026 亞洲教育科技展

EDUtech Asia 2026 亞洲教育科技展 中小學參訪： St. Joseph’s Institution 或 Qihua Primary School

St. Joseph’s Institution 或 Qihua Primary School 高等教育參訪： 新加坡理工大學（Singapore Institute of Technology, SIT）

新加坡理工大學（Singapore Institute of Technology, SIT） 高增值教育領導培訓： 「Understanding ＆ Evaluating AI Adoption for Schools at a Strategic Level」（由新加坡 Principals Academy Inc. 培訓導師主講）

「Understanding ＆ Evaluating AI Adoption for Schools at a Strategic Level」（由新加坡 Principals Academy Inc. 培訓導師主講） 數字教育領導力講座： 「AI Will Not Transform Education Unless Educators Make S.E.N.S.E. of it」

「AI Will Not Transform Education Unless Educators Make S.E.N.S.E. of it」 網絡安全講座： 「AI 時代下的校園網絡安全」

「AI 時代下的校園網絡安全」 科技企業參訪： VISA Innovation Lab 及理財素養教育分享

VISA Innovation Lab 及理財素養教育分享 亞洲教育交流： EduSpaze 交流活動



