不滿 Reliance Jio 5G 訊號差 印度村民綁技術員上塔近 2 小時

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印度北方邦法塔赫普爾縣哈道利村一群村民，不滿流動網絡訊號長期欠佳，將前往村內檢查訊號塔電力供應的技術員綁在鐵架上近 2 小時。影片在網上瘋傳，警方接報到場救出技術員，其後拘捕 6 名涉案村民。

村民不滿 2 年斷網

案發於 9 月 10 日晚上，任職 Reliance Jio 的技術員 Adityabhan Singh 前往哈道利村，原意只是檢查訊號塔電力供應。村民指村內 2 年前已裝設訊號塔，惟訊號一直極差，通話及上網經常中斷，連流動支付與網上上課都受影響。村民見技術員到場，情緒隨即爆發，雙方發生激烈爭執。

有村民其後提議將技術員綁在訊號塔鐵架上，聲言要等電訊公司高層親自到場解決問題，才會放人。村民隨即取出繩索，將技術員固定在鐵塔結構上，事件維持近 2 小時。

警方到場拯救 拘 6 人

當地警方接獲 112 緊急熱線報案後，迅速趕到現場，將技術員救出並送返警署。負責案件的 Bindki 警區警員 Shailesh Singh 表示，調查顯示村民因長期受流動網絡問題困擾，情緒失控才做出綁人行為。

法塔赫普爾縣警察局局長 Abhimanyu Manglik 其後向傳媒證實，警方已根據技術員報案資料立案調查，並拘捕 6 名涉案村民，包括 Rahul Patel（28 歲）、Suraj Yadav（21 歲）、Alok Patel（29 歲）、Yogendra Patel（36 歲）、Alok Yadav（31 歲）及 Sachin Patel（30 歲）。案件正按 Bharatiya Nyaya Sanhita 第 127(2) 條處理。

另有報道引述指，技術員事後私下透露，綁他上訊號塔其實由他本人提出，目的是希望令公司高層正視村內網絡問題，盡快派人上門維修。事件在網上引起大量網民關注及轉載，連日成為當地熱話。

資料來源：The Hindu