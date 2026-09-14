YOASOBI x BlizzCon 2026 專訪：《Overwatch 》鬥陣特攻聯名曲〈Orion〉創作揭秘 － 3 顆星寫下島田兄弟與霧子羈絆

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YOASOBI 與《Overwatch》（鬥陣特攻）合作的單曲〈Orion〉，當然不會單純把一首 J-POP 硬塞進遊戲。對 Ayase 與 ikura 而言，創作的核心難題是如何把霧子、源氏與半藏多年來糾葛的情感寫成音樂，同時讓樂曲契合高節奏動作遊戲的體驗。

在 BlizzCon 2026 現場受訪時，YOASOBI 談到這次合作與以往動畫主題曲的最大差異、他們對海外團隊詮釋日本文化的想法，以及 J-POP 進軍國際市場時是否需要迎合西方聽眾。結合先前在日本與美國媒體的訪問，〈Orion〉從曲名、配器到演唱方式，都圍繞著同一個目標：讓《鬥陣特攻》的世界觀真正融入 YOASOBI 的音樂基因中。

為 FPS 寫歌與動畫不同：音樂必須提升遊玩體驗

YOASOBI 過去已多次將小說、漫畫與動畫作品改編成歌曲，但 Ayase 指出，這次為遊戲創作的最大挑戰在於敘事邏輯。動畫故事通常沿著固定的線性時間軸推進；遊戲劇情則不一定沿著單一路線發展，玩家每局的遊玩體驗也會有所不同。因此音樂不能只是單純替某一幕畫面配樂，而是必須帶動整體的遊玩節奏。

Ayase 表示，無論是增強沉浸感、帶動玩家情緒，還是配合遊戲的速度感與興奮感，都是創作〈Orion〉時的核心考量。這是 YOASOBI 首次與第一人稱射擊（FPS）遊戲合作。他在以往相關專訪中亦提到，希望歌曲能呼應《鬥陣特攻》的高速戰鬥體驗，並進一步說明，目標是把遊戲的速度感、爽快感與 3 名角色的情感線自然融合。

除了提升遊玩體驗，Ayase 亦希望歌曲能令玩家對角色產生更深的感情。對他而言，〈Orion〉的作用不只是令戰鬥更有氣氛，而是讓玩家在把自己投射到角色身上的同時，對霧子、源氏與半藏產生更多興趣、好奇與喜愛，為原本的遊戲體驗增加另一層情感深度。

〈Orion〉獵戶座 3 顆星：對應霧子、源氏與半藏的宿命

〈Orion〉以《鬥陣特攻》短篇故事《雀忍之逝》（The Fall of a Sparrow）為靈感背景，聚焦於源氏、半藏與霧子的過往羈絆。Ayase 在日本合作發表會上解釋，曲名「Orion」源自獵戶座腰帶上的 3 顆亮星。從地球遠眺，3 顆星緊密相連；但在宇宙中，彼此實際上相距甚遠。

這個意象精準對應了霧子、源氏與半藏的關係：3 人幼時同由朝咲訓練、情同家人，但在島田家族變故後，各自走上了截然不同的人生道路，面對屬於自己的目的、情感與掙扎。然而即使身處各方，他們依然被共同的過去與命運緊緊相連。「Orion」並非單純取自星空概念，而是直接將角色的情感連結濃縮為樂曲的核心精神。

霧子視角的側重：在主觀情感與旁觀敘事間切換

Ayase 在 BlizzCon 聯訪中直接指出，〈Orion〉是從霧子的視角出發創作。團隊閱讀這次合作的短篇故事愈深入，便愈對霧子產生強烈的情感與連結，因此在 3 名角色之中，他亦直言最喜歡霧子。

至於更具體的演唱處理，ikura 此前接受美國媒體訪問時補充，她錄音時並非全程單純代入霧子，而是在 2 種視線間切換：在表現私人且苦澀的情感段落時，她會把自己放入霧子的內心；其他部分則退後一步，以旁觀敘述者的角度觀看 3 人的關係。

Drum & Bass 搭配日本箏：營造近未來東京聲音

本次合作的另一個亮點，是《鬥陣特攻》團隊從海外視角對日本文化的重新詮釋。Ayase 在 BlizzCon 訪問中指出，霧子、源氏與半藏本身帶有濃厚的傳統日本文化符號，而東京地圖則將神社、日本刀與弓箭等元素融入了賽博龐克（Cyberpunk）與近未來世界觀中。對日本創作者而言，觀察海外團隊眼中的「日本很酷之處」非常新穎有趣。

這思維直接反映在〈Orion〉的樂曲架構上。Ayase 早前在日本發表會確認，歌曲以 Drum & Bass 節奏為基底，鋪陳速度感與未來感，同時加入傳統日本箏（Koto）的音色，使傳統樂音自然穿梭於未來感強烈的遊戲世界中。在 BlizzCon 現場，他再次強調，創作時既注重未來風格，亦保留了傳統日本樂器的韻味，這正好與《鬥陣特攻》的東京舞台相得益彰。

ikura 挑戰全英文 Rap：壓低聲線拓展聲音維度

ikura 在 BlizzCon 訪問中提到，〈Orion〉幫助她發掘了過去鮮少使用的聲線表達，甚至像開闢了全新的演唱維度。她亦表示，整個合作與製作過程不只是加入新的樂曲元素，而是令 YOASOBI 在音效、唱腔及演繹方法上，碰撞出以往較少出現的新嘗試，對她而言也是一次重新發現自身聲音可能性的過程。

具體錄音細節則在此前的媒體訪問中得到了進一步解答。ikura 向媒體表示，雖然 YOASOBI 過去已有 Rap 嘗試，但〈Orion〉中的這段 Rap 採用全英文演唱，並刻意大幅壓低聲線，這對她而言是一次全新挑戰。她在接受專訪時補充，這是她首次完整挑戰大篇幅的全英文 Rap，因此在錄音前特別準備英文發音，並仔細處理 Rap 的節奏與 Flow。這些嘗試讓這首歌的演唱層次更加豐滿。

暴雪選擇 YOASOBI 原因：重視故事與情感轉化的敘事力

暴雪團隊選擇 YOASOBI，東京賽季的地域配合只是其中一個原因。Blizzard 團隊在其他專訪中提及，他們非常看重 YOASOBI 長期以來將短篇小說與角色故事轉化為音樂的強大能力。當 2026 年《鬥陣特攻》將更多心力投放於連續敘事、特別是日本與島田家族的故事線時，YOASOBI 成了最契合的合作人選。

Ayase 透露，創作前他們收到了大量角色與世界觀設定資料，團隊深入研讀了霧子、源氏與半藏的過往背景，確保團隊真正進入《鬥陣特攻》的世界觀進行再創作，而非流於表面地使用角色名稱。這份合作隨後也延伸至遊戲內造型與動畫 MV 製作（MV 由 A-1 Pictures 參與製作）。

不刻意迎合西方：J-POP 本身具備極高包容力

當被問及 YOASOBI 的音樂邁向國際市場時，該如何平衡全球聽眾與 J-POP 本色，Ayase 的看法是無需刻意「西方化」。他認為樂團把原本的 J-POP 創作直接帶向海外，並無刻意迎合外國市場；這種保留自我特色的原汁原味，反而是吸引國際歌迷的魅力所在。

Ayase 亦表示，這並不只是創作者一廂情願的想法。隨着 YOASOBI 的音樂接觸更多海外聽眾，他們實際感受到願意接受、甚至喜歡這種原汁原味 J-POP 的海外聽眾正在增加。對他而言，這亦證明了音樂未必需要為了走向全球而先改造成更接近西方流行曲的樣子。

Ayase 同時指出，J-POP 最大的優勢在於沒有僵化的曲風界限，Rock、Electronic、Hip-Hop 以至動漫與遊戲文化都能自然融合。〈Orion〉就是具體實踐：Drum & Bass、日本箏、全英文 Rap 與近未來東京的世界觀，在 YOASOBI 招牌的旋律架構下和諧共存。

從觀看 LE SSERAFIM 到站上 BlizzCon 中場表演

ikura 在訪談中透露，自己早在 2023 年就關注過 BlizzCon，當時看到 LE SSERAFIM 在暴雪舞台上演出，感到相當佩服。3 年後的 2026 年，YOASOBI 親自來到 Anaheim，並將於香港時間 9 月 14 日凌晨約 3:15 登上 BlizzCon 2026《鬥陣特攻》世界盃的 Halftime Show（中場表演），這也是 BlizzCon 首次在電競賽事中設置中場表演。

ikura 表示，這次將帶來只有在這個合作舞台才能看到的演出，一方面呈現與《鬥陣特攻》合作所帶來的新面貌，同時亦保留 YOASOBI 最真實、原汁原味的 J-POP 現場演出。兩人亦透露，觀眾可以特別留意今次登台的服裝造型。YOASOBI 希望透過現場演出，把對《鬥陣特攻》的愛與能量傳遞給參賽選手及現場玩家。

Ayase 則將〈Orion〉及今次與 Blizzard、《鬥陣特攻》的合作視為 YOASOBI 的重要里程碑。在演出當天，團隊亦宣布由 PSYQUI 操刀的〈Orion (PSYQUI Remix)〉將於日本時間 9 月 14 日零時發行，呈現帶有 Future Core 重拍風格的新演繹。

對於《鬥陣特攻》玩家而言，〈Orion〉的特別之處在於：這是 YOASOBI 深讀角色關係後，將霧子、源氏與半藏的故事、FPS 的高速感、傳統日本音樂語彙與 J-POP 的包容性，完整融合而成的情感樂章，而非單單一首商業聯名曲。