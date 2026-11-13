冒險樂園玩家儲 65 萬張獎票換 iPhone 18 Pro 1TB　自揭花費 5 至 7 萬元

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一名女玩家在 Facebook 群組「美國冒險樂園關注組」分享，指自己連續約一個月每日到美國冒險樂園玩遊戲，儲到 658,290 張獎票，成功換領 Apple iPhone 18 Pro 1TB，並打算把手機送給姐姐。玩家自稱累計花費約 HK$50,000 至 HK$70,000；Apple 香港官網同款手機售價為 HK$15,799。

▲「美國冒險樂園關注組」圖片

每日玩遊戲約一個月 手機留給姐姐使用

這名玩家在 Facebook 群組上載禮品櫃內的 iPhone 包裝盒，以及美國冒險樂園的 Apple 產品換領表。對於如何累積獎票，她回覆網民「咩都玩，日日都玩」，稱用了「差唔多 1 個月」便達到換領所需票數，換到的手機會交給姐姐使用。

有網民好奇她花了多少錢，是否已足夠直接買機。她回答「買一定平啲，但係冇得玩」，認為花錢玩遊戲的過程本身亦有價值。

自述花費約 5 至 7 萬元 剩餘獎票仍可換 3 部手機

玩家其後透露，整段遊戲期間花費約 HK$50,000 至 HK$70,000，亦承認這筆錢足以直接購買多部 iPhone。她表示若擅長「掟彩虹」遊戲，獲得所需獎票的開支有機會較低，但這只是她對玩法的個人看法，並非保證可以用較少金額換機。

她同時聲稱，換領 iPhone 18 Pro 1TB 後仍有足夠獎票再換 3 部電話。由於玩家沒有公布完整遊戲紀錄、各次獎票收入及最終餘額，無法獨立核實她所述實際支出，亦不能單憑總遊戲開支計算這部 iPhone 的個別換領成本。

▲「美國冒險樂園關注組」圖片

iPhone 18 Pro 1TB 需 658,290 張票 Pro Max 最高近 70 萬票

美國冒險樂園的 Apple 產品換領表顯示，iPhone 18 Pro 256GB 由 437,460 張獎票起，1TB 版本需 658,290 張；iPhone 18 Pro Max 1TB 則要 699,960 張。AirPods Pro 3 的換領門檻是 77,040 張。

產品及容量 所需獎票 iPhone 18 Pro 256GB 437,460 張 iPhone 18 Pro 512GB 512,460 張 iPhone 18 Pro 1TB 658,290 張 iPhone 18 Pro Max 256GB 479,130 張 iPhone 18 Pro Max 512GB 554,130 張 iPhone 18 Pro Max 1TB 699,960 張 AirPods Pro 3 77,040 張

另外，禮品確認預訂後不可退換獎票或轉換其他禮品，產品開盒後亦不設退貨；售後服務交由總代理處理。如供應商缺貨，則會退回全部獎票。換領票數可能調整，實際安排應以店方當時公布為準。

網民一邊祝賀 一邊討論打機值不值得

網民對玩家的經歷反應不一。有留言指出單從開支考慮，直接購買手機較划算，亦有人認為到遊樂場本來就是為享受遊戲過程。部分人則恭喜這名玩家，有人笑言感謝資深玩家長期支持，讓其他人可以偶爾到場玩「掟彩虹」。

資料來源：「美國冒險樂園關注組」圖片