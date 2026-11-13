CNN：未有確證黃樂是中國間諜　美司法部長稱 FBI 調查仍未有結論

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美國 CNN 於 11 月 12 日報道，前 NVIDIA 行政總裁黃仁勳的婚外情對象黃樂（Alice Huang）被懷疑涉及中國間諜活動，但美國情報機構至今尚未掌握足以證明她替北京從事間諜活動的確鑿證據。美國司法部長 Todd Blanche 同日表明，司法部及聯邦調查局（FBI）尚未就是否涉及間諜活動作出結論，相關調查仍在進行。

CIA 與情報總監辦公室質疑現有證據是否充分

CNN 引述多名知情人士指出，美國官員對黃樂是否受中國國家安全部（MSS）招募、接近黃仁勳以取得美國科技及政策情報，存在不同判斷。美國中央情報局（CIA）部分官員認為，目前蒐集的資料，包括截獲的通訊，仍不足以證明黃樂明知而向中國政府傳遞情報。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）亦有官員認為，現階段直接將黃樂定性為中國間諜可能言過其實。但部分特朗普政府官員依然懷疑她與中國情報機構有聯繫。CNN 引述消息人士稱，美方曾取得情報，顯示接近黃仁勳的人士可能是流入中國情報渠道的資料來源，當局尚未確認該人士是否黃樂。

美司法部長：不能斷言黃樂是間諜

美國司法部長 Todd Blanche 於 11 月 12 日記者會上反駁外界將疑點視為定論的說法。他表示司法部正在調查，自己、司法部及 FBI 局長 Kash Patel 均未就黃樂的身份得出結論。據路透社報道，特朗普同日亦表示尚未知道黃樂是否間諜，認為這會影響外界如何看待黃仁勳辭職。

因此，CNN 的最新報道只能確認現有證據尚不足以支持間諜指控，並未宣布調查結束，更沒有任何美國政府機構正式確認黃樂不是中國間諜。

新加坡曾調查晶片伺服器申報 強調不涉及間諜罪行

新加坡內政部 11 月 12 日另發聲明，指出當地警方及海關自 2025 年 2 月起調查包括 Megaspeed International 在內的公司，懷疑涉及伺服器採購時的虛假申報。黃樂當時是 Megaspeed 行政總裁、主席及主要控制人之一，當局因而調查她在相關交易中的角色，但明確表示沒有就間諜行為調查黃樂。

新加坡警方於 2026 年 2 月認為，沒有足夠證據證明黃樂參與相關虛假申報罪行。不過警方指她在調查時明知資料不準確，仍淡化自己在公司的角色，因此向她發出嚴厲警告，並禁止她再次入境。警方於 2 月 26 日歸還護照，她同日離開新加坡；針對 Megaspeed 及另外 6 人的調查則仍在進行。

黃仁勳辭任 NVIDIA 行政總裁 公司調查繼續

黃仁勳於 11 月 8 日向員工承認對妻子不忠，其後於 11 月 12 日辭任 NVIDIA 行政總裁。公司由財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁。NVIDIA 董事會早前表示沒有理由相信公司機密或國家安全資料已遭洩露，但仍委託外部法律顧問協助獨立調查是否有人藉關係接近黃仁勳。黃樂的間諜嫌疑與 Megaspeed 涉嫌違反晶片出口管制的問題，仍須分開核實，現階段不宜將任何一項未完成調查的疑點寫成既定事實。

資料來源：CNN（KRDO 刊載原文）、Reuters、新加坡內政部