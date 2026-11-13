極狐 ARCFOX T1 香港實試 寬敞空間挑戰入門電動車市場

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極狐（ARCFOX）是北汽集團旗下高端智能新能源品牌，近日正式進軍香港市場，並由富利堡 APMG 出任香港獨家代理。首款在香港推出的車款主打年輕客群與小家庭的 5 座揭背車 ARCFOX T1，廠方期望以媲美中型車的寬敞空間與實用設計，為本地車主提供入門代步新選擇。

緊湊外觀設計

ARCFOX T1 定位為入門級城市代步車，主要對手包括 Aion UT 及 MG4 Urban 等小型車。T1 車身採用跨界式設計，新車採用揭背車型態，車頭配備貫穿式頭燈，下方是散熱進氣口，立體幾何造型令觀感更有層次。車側加入黑化車窗飾條及側鏡、半隱藏式機械門把手與纖細腰線。車尾以揭背設計收尾，貫穿式尾燈光帶配銳利線條，加上較高的離地距底盤，整體運動感較強。車身長闊高分別為 4,337 x 1,860 x 1,572 mm。香港市場將有白、黑、銀、藍、灰及紫 6 種車身顏色選擇，並會配 18 吋鋁合金輪圈與 215/55R18 尺寸輪胎。

▲T1 的緊湊型車身車長 4.34 米，軸距達 2.77米，具備中型房車或中大型 SUV 的後座腿部空間。

性能與電驅續航

港版 T1 搭載中航創新的 42.3 kWh 磷酸鐵鋰電池，WLTC 最大續航力可達 310 km，足以應付城市日常通勤。 8 合 1 電驅系統採用前輪驅動，永磁同步馬達輸出 94 PS 最大馬力及 176 Nm 最大扭力。T1 支援 70kW 直流快充，電量由 30% 充至 80% 約需 16 分鐘。交流電最高充電功率 7kW，充滿電約 8 小時。車輛具備 V2L 及 V2V 對外放電功能，功率分別為 3.3kW 及 6kW，可供戶外露營或緊急救援用電。

▲全車車門均設有實體開門按鍵

▲方向盤上設有不少實體按鍵，照顧到不喜歡輕觸屏幕的朋友。

▲ 7 種專屬駕駛模式：經濟／運動／舒適／濕滑 / 個人化/ 極致節能/ 自適應

車內科技與安全系統

ARCFOX T1 車廂源自概念車的環抱式科技座艙，走熱門的簡約路線，提供黑金色及雲米色兩款內飾選擇。中控配備 8.8 吋液晶儀錶板與 15.6 吋中央螢幕，配合超薄儀錶台及懸浮島式中央控制台，視覺及操作同樣直接。廠方強調車廂的健康，採用低氣味材料及低溫注塑工藝，甲醛與苯含量接近零。廠方亦特別戣調後排座位比前排柔軟 22%，28 度椅背傾斜及同級最大的 903mm Leg Room，配合全平地台，上落車都更加輕鬆。

▲後排座相當寬敞，頭枕比例亦很大，不過略嫌阻擋了觀看後視鏡。

此外，車身配備同級最大的 2.34 平方米全景天幕連電動遮陽簾、自動感應水撥及電動尾門等，美中不足是前座不設無線充電面板，乘客要使用 USB Type A/C 線為手機充電。

寬敞車廂與後排腿部空間是 T1 另外的賣點。內裝提供白色及黑色皮質座椅，前排座椅具通風功能，駕駛席及副駕駛席分別支援 6 向及 4 向電動調校。車廂配 8.8 吋液晶儀錶板與 15.6 吋中控螢幕。系統內建英語語音互動，支援 Apple CarPlay 及藍牙連接。安全配備有 6 個安全氣袋，並具備自動緊急煞車系統（AEB）、自適應巡航系統（ACC）、車道偏離預警系統（LDW）等駕駛輔助功能。系統同時包含 360 全景影像、50 米倒車循跡輔助與自動泊車功能，安全和輔助功能尚算齊全。

▲行李箱標準容量為 459 公升，把第二排摺疊後可增加至 1,352 公升。

▲T1 提供包括: AEB 緊急剎車、前方/行人碰撞預警、巡航輔助、行車偏離預警等多項 L2 駕駛輔助功能。

▲支援 540 度全景俯瞰泊車自動功能，及窄路自動倒車記憶，方便新手及對泊位信心不足的朋友

試駕體驗

雖然 ARCFOX T1 只有最大 70kW /94 匹馬力輸出，不過因為車身較輕，加速反應仍算靈敏，整體力量溫和而充裕，在港島半山一帶斜路較多的路段起步敏捷俐落；不過在高速公路的中後段加速較吃力。底盤採用常見的前麥花臣與後扭力樑懸掛組合，配前通風碟及後實心碟制動系統，避震設定以舒適取向，車輛過彎時支撐性尚算不錯，轉向也十分靈活。

值得一提，T1 的座位以小型車而言真的相當寬敞，承托力也不錯，不過有得也有失，因為椅背面積較大，略嫌阻擋後座的視野，而後排座椅又遮蓋了後視鏡較多部份。整體來說 T1 是一款實用性很高的小型代步車，操控泊車也非常靈活，不過 $199,800 的意向價比較進取，且看這個新品牌能否在香港獲得車主支持了。

查詢: APMG Limited （6842 9123）