Google 研究員派 48 個 AI Agent 找到「新」馬雅遺址　原來 2025 年論文早有記載

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Google 研究員 Pietro Miotti 近日公開以 48 個 AI Agent 分析 NASA 光達資料的實驗，聲稱在墨西哥找到一處尚未記錄的馬雅文明遺址，卻遭考古學家指出該地點早在 2025 年已有學術論文記載。Miotti 於 11 月 11 日承認自己與 AI 漏查前人研究，修正原先的「新發現」說法。《The Verge》報道，事件令考古界關注 AI 工具在專業研究上的查證不足問題。

2025 年論文已記載遺址 研究員承認 AI 漏查

Miotti 起初以為 AI 找到全新遺址，但考古學家發現，2025 年 10 月出版的《Journal of Archaeological Science: Reports》已收錄相關地點。論文由 Francisco Estrada-Belli、Marcello A. Canuto、Ivan Šprajc 及 Juan Carlos Fernandez-Diaz 合著，研究利用空中光達資料分析馬雅文明聚落分布及人口密度。

Miotti 於 11 月 10 日在 X 分享成果，翌日再發文更正。他承認 AI Agent 搜尋學術文獻時遺漏該研究，自己的工作應稱為「重新辨識」，不能當作首次發現。他向《The Verge》表示，原先只是想分享個人實驗，未料引起大量關注；他亦已更新貼文，補上先前研究者的貢獻。

48 個 AI Agent 掃描約 1,200 平方公里叢林

Miotti 的實驗始於 10 月 18 日。他在秘魯旅行時想到，若早年的探險家擁有現代科技，會如何尋找隱藏遺址。他先與 Gemini、ChatGPT、Claude 及 Grok 討論，最後採用光達（LiDAR）技術。由於秘魯公開資料覆蓋不足，他改用 NASA 在墨西哥馬雅地區收集的測繪數據。

Miotti 把約 1,200 平方公里的光達資料轉成地形圖，交由 48 個 AI Agent 逐張分析。代理依照指引尋找金字塔、平台及廣場等地形特徵，並嘗試排除天然山丘和道路。他指出實驗沒有另外訓練專用考古辨識模型；AI 主要負責檢視影像、篩選候選位置及查找相關文獻。

其中一處山丘出現疑似廣場、橢圓形金字塔及高台。Miotti 當時推測金字塔可能高約 8 至 12 米，並將附近一處凹地視為潛在蓄水設施，但這些都是根據影像提出的初步判讀，並非現場考古確認。

墨西哥官方指沒有登記 卻不代表從未被發現

Miotti 在 10 月 20 日借助 AI 撰寫報告並翻譯成西班牙文，向墨西哥國家人類學與歷史研究所（INAH）查詢。研究所翌日回覆，表示指定位置沒有已登記考古遺址的紀錄。Miotti 當時把這項回覆視為新發現的重要線索，並稱由最初構想到收到政府回信只用了不足 72 小時。

然而 INAH 回覆所能證明的，只是官方登記冊沒有該地點，不能證明學界從未研究或測繪。Miotti 其後解釋，考古學家通常不會公開遺址精確座標，因此要判斷一個位置是否已知，往往需要把地形影像與論文圖片逐一比較；他與 AI Agent 都忽略了這項查證工作。

Miotti 向《The Verge》澄清，這是他利用私人時間完成的項目，沒有使用 Google 的運算資源。這項研究亦不是 Google 官方宣布的考古計劃。

考古學者質疑 AI「發現」價值 憂遺址位置外洩

美國阿拉巴馬大學伯明罕分校考古學教授 Sarah Parcak 指出，事件正好說明同儕審查及完整文獻比對的重要性。2025 年論文共同作者 Ivan Šprajc 則向《The Verge》表示，考古學界多年來已使用光達及其他遙測工具，單純辨識出疑似結構，對學術知識的貢獻有限；向 INAH 查詢值得肯定，但不足以完成查證。

倫敦大學學院考古學教授 Elizabeth Graham 認為，馬雅地區有大量研究人員已知、卻尚未挖掘或完整測繪的遺址，當地居民甚至可能早就知道其存在。她肯定 AI 協助辨識土丘形狀的技術成果，但指出考古研究更大的限制是缺乏經費，難以持續實地調查。

Šprajc 亦擔心，如果大量使用 AI 的業餘研究者都宣稱找到新遺址，考古學者將花更多時間逐一核實。他提醒公開準確遺址位置可能引來盜掘。Miotti 則認為，AI Agent 仍有機會協助專業研究者處理大量影像資料，只是辨識結果必須結合既有研究及專家判讀。

資料來源：Pietro Miotti 個人研究紀錄、The Verge、Journal of Archaeological Science: Reports（2025 年論文）