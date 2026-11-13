GTA 6 南韓曾險遭禁售 男性角色全裸畫面惹爭議 三輪審查終獲成人分級

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Rockstar Games 新作《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）在南韓分級審查期間，曾因男性角色全裸畫面面臨被拒絕分級的風險，可能無法在當地發售。南韓遊戲媒體 Inven 11 月 12 日披露取得的會議紀錄，首次審議有 3 名委員支持成人分級，另外 3 人主張拒絕分級。經過三輪審議，委員會最終以 8 比 1 通過「青少年不可使用」成人分級。

首次審議 3 比 3 僵持 兩度押後才獲通過

負責審查的南韓遊戲內容分級委員會（Game Content Rating Board，GCRB）在 9 月 1 日收到《GTA 6》分級申請。9 月 10 日首次開會時，成人分級與拒絕分級各得 3 票。委員會沒有立即作決定，向發行商提出修改建議，並押後審議。

由於遊戲內容保密，審查人員直至 9 月 28 日才收到可操作的遊戲版本。10 月 2 日第二次開會時，委員認為仍需更多時間實際遊玩及核對爭議場景，再度押後。原定 10 月 8 日舉行的會議因出席人數不足而取消，最終在 10 月 16 日的第三次審議，以 8 票贊成成人分級、1 票主張拒絕分級作結。

男性 NPC 多次全裸 審查焦點並非暴力或犯罪

《GTA 6》引發分歧的主要內容，是部分場景出現男性非玩家角色（NPC）全裸及露出生殖器官，即使有關畫面與性行為無關，角色仍可能在任務背景出現。主張拒絕分級的委員認為，這類沒有明顯劇情需要的裸露畫面出現得過於頻密，超出過往審查可接受的程度。

另一批委員指出，遊戲中的裸露場面不一定具有性意味，應按整體情節判斷，而非單憑個別畫面拒絕分級。審查人員其後實際遊玩提交版本，確認爭議場景無法與裸露角色進行性互動。涉及主角親密關係的情節則以過場動畫呈現，沒有展示生殖器官。至於暴力、犯罪及藥物內容，委員普遍認為與前作《GTA 5》相比沒有明顯差異，並非今次爭論的核心。

審查亦遇到實際困難。《GTA 6》採用大型開放世界，主線故事已需數十小時，審查人員難以在有限時間內檢查所有隱藏場景。部分位置甚至要多次要求發行商提供地圖，才能找到有爭議的畫面。

拒絕分級相當於阻止發售 委員質疑法律依據

GCRB 委員在會議上反覆討論，拒絕分級會實際阻止遊戲在南韓市場發售，屬於限制商業發行的行政決定，必須有明確法律依據。有委員指出，內部審查指引不具法律約束力，若以內容不符合分級標準為理由拒絕，仍須說明涉及哪一條法律。

爭論亦與南韓 2025 年 9 月修訂分級規則有關。新規調整對露骨身體描寫的判斷方式，為審查非性行為情境下的裸露內容留下更多空間。委員擔心，今次決定會成為日後其他成人遊戲的參考案例，因此有人主張進一步訂明裸露畫面的分級界線。

最終獲成人分級 是否曾刪改內容仍未確認

《GTA 6》在 10 月 16 日第三輪審議獲得南韓成人分級，內容標示包括性相關描寫、暴力、犯罪、藥物及語言。當時已有包括北美、歐洲及澳洲在內的 10 個海外分級機構給予成人評級；委員會也將國際分級結果納入參考。南韓《聯合新聞》早在 10 月 16 日已報道分級通過，Inven 今次則進一步披露此前未公開的表決及討論細節。

會議紀錄沒有交代 Rockstar Games 是否按照首次審議的建議修改遊戲。審查人員表示，在提交的版本中未能重現早前流出影片內部分涉及角色完全脫衣、調整鏡頭觀看裸露部位的畫面，但無法確定相關內容是後來被刪除，還是本來就不屬正式推出版本。因此不能據此斷言南韓版經過特別刪改。

Rockstar Games 官方目前仍將《GTA 6》定於 2026 年 11 月 19 日在 PlayStation 5 及 Xbox Series X|S 推出。南韓已完成成人分級審查，今次曝光的會議紀錄則顯示遊戲在當地取得發售資格之前，曾經歷多番爭論。

資料來源：Inven 原始調查報道、南韓聯合新聞、Rockstar Games 官方網站