【評測】Huawei nova 16s / 16s Pro 評測 多付 $1,300 真的值得嗎？兩機生活評比

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日前，Huawei 就在香港推出了新一代的 nova 中階手機 nova 16s 及 nova 16s Pro，而它們的功能在之前的報價文亦已為大家介紹過。不過兩部中階機畢竟定價差距達 $1,300，究竟是否值得多花 $1,300 入手 Pro？還是基本版 nova 16s 已經好夠用？就讓 Edward 在深入測試後為大家分享一下吧。

nova 16s vs nova 16s Pro 相同之處

先說兩機的相同之處吧。首先兩機均是繼 2020 年中 Huawei 推出 nova 7 後，再次支援 5G 網絡的 nova 手機，而且無線制式方面亦升級至支援 802.11be（即 Wi-Fi 7）及藍牙 6.0，但同時亦仍支援實體雙卡雙待功能。其次是兩機熒幕均為 OLED 材質，亦同樣支援 1 – 120Hz 更新率，解析度亦同樣是 2856 x 1320 FHD+，所以兩機熒幕顯示效果是相同的。至於拍攝功能方面，兩機均有內建 5,000 萬像素 f/2.6 RYYB 潛望式長焦鏡頭，主相機亦同樣設有紅楓原色鏡頭，而前鏡亦同樣內建了 5,000 萬像素 f/2.4 自拍鏡，拍攝功能方面兩機亦是一樣。電池方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 均內建了 7,000mAh 容量電池，亦同樣支援 100W 有線快充，而作業系統亦同樣預載了 EMUI 16.0。

▲nova 16s 及 nova 16s Pro 均是自 2020 年中以來，暌違 6 年多再次支援 5G 網絡的 nova 系列手機。

▲兩機均支援實體雙卡雙待功能。

▲兩機亦同樣支援獨立 5G 及 5G 高清通話功能，但卻未能支援時下流行的 eSIM。

▲而 Wi-Fi 方面，無論是 nova 16s 還是 nova 16s Pro，均支援最新的 Wi-Fi 7 制式。

▲熒幕方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 均採用 OLED 熒幕。

▲而且均採用極幼邊框設計。

▲解析度方面 AIDA 64 標示有錯，nova 16s 及 nova 16s Pro 均為 2856 x 1320。

▲兩機亦同樣支援最高 120Hz 更新率。

▲電池方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 均內建了 7,000mAh 巨鯨大電池。

▲兩機亦同樣支援 100W 有線快充，但同樣不支援無線充電。

▲接駁了原廠充電火牛後，就會見到兩機均支援超級快速充電技術。

▲作業系統方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 均預載了 EMUI 16 版本。

▲因此兩機介面基本上完全相同。

好了，一口氣說完兩機的相同之處，以下 Edward 會就兩機不同之處作分析，並為大家建議哪部機會更值得入手。

機身材質不同 Pro 手感更佳

先說機身設計吧，基本上 nova 16s 及 nova 16s Pro 的設計語言是相同的，兩機驟眼看起來只是大細有別，但其實上手摸清楚就知道有所不同。首先在機身材質上，nova 16s 採用了高強度鋁硅玻璃作正面熒幕蓋板、以高強度複合塑膠中框作機身中框、及以磨砂複合工藝玻璃板材作為機身背板；而 nova 16s Pro 就採用了耐摔能力提升了 10 倍的崑崙玻璃作正面熒幕蓋板、以兼具強韌抗撞擊力及更佳金屬質感的航天級鋁合金物料作中框、以及用觸感絲滑溫潤而具備較佳防指紋效果的 AG 絲絨磨砂玻璃作機身背板。這些分別，令 Edward 將兩機拿上手，nova 16s Pro 的手感會更加實在，亦更像較高級的中階機，而 nova 16s 手感就會比較「玩具」，膠感較重。不過 nova 16s 這個設計的好處就是機身會較輕，只有約 199g，但其實相比只是重了 19g 的 nova 16s Pro，Edward 覺得上手分別不算十分大。值得一提的是，nova 16s 設有天空之境、晴空白及星耀黑 3 種機身顏色，而 nova 16s Pro 就只有天空之境及星耀黑 2 色。

▲nova 16s 及 nova 16s Pro，在設計上兩者均是使用相近設計語言。

▲不過 nova 16s 就採用了磨砂複合工藝玻璃板材作為機身背板，而 nova 16s Pro 就採用較高級，而且觸感絲滑溫潤且具備較佳防指紋效果的 AG 絲絨磨砂玻璃。

▲因此摸上手，nova 16s 手感會較為「玩具」，膠感較重；而 nova 16s Pro 相對地會比較高貴一點，金屬感亦重一點。

▲至於熒幕方面，nova 16s 採用了高強度鋁硅玻璃作正面熒幕蓋板，而 nova 16s Pro 就採用了耐摔能力提升了 10 倍的崑崙玻璃作保護。

▲機身中框物料亦有不同，nova 16s 採用了高強度複合塑膠中框，而 nova 16s Pro 就採用了兼具強韌抗撞擊力及更佳金屬質感的航天級鋁合金物料作中框。

▲至於機身佈局方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 機身右側均設有音量鍵及電源鍵。

▲機底均設有內置喇叭、USB-C 插槽及 SIM 卡槽。

▲厚度方面，以電子尺量度過，nova 16s 最薄位置為 7.5mm，最厚位置為 12.5mm。

▲而 nova 16s Pro，最薄部分為 7.4mm，最厚部分為 12.8mm，最薄部分比 nova 16s 薄一點點，但整體分別不大。

▲機身重量方面，以電子磅量度過，nova 16s 為 202.7g，nova 16s Pro 則為 220.7g，明顯 nova 16s 輕一截。

▲不過兩機闊度相差不多（雖然數字上 nova 16s Pro 是闊一點點），基本上一般人單手握機及操控都沒有太大問題，左手握機時亦可輕鬆以食指或中指按到電源鍵解鎖手機。

▲顏色方面，nova 16s 選擇較多，設有星耀黑、晴空白及天空之境 3 色（左至右），而 nova 16s Pro 就只設有天空之境及星耀黑（左、右）兩種顏色。

▲值得一提的是，隨機附送的手機套 / 殼，nova 16s 是軟身的手機套，而 nova 16s Pro 是硬身，保護能力較佳的手機殼。

總括外觀而言，nova 16s Pro 可以提供更佳觸控手感，而且機身抗摔能力亦較 nova 16s 強，但機身顏色選擇就較 nova 16s 少了一款晴空白色。

熒幕質素兩機相同

至於熒幕方面，筆者前文已提及 nova 16s 及 nova 16s Pro 基本上只有尺寸不同：nova 16s 為 6.68 吋，而 nova 16s Pro 則為 6.84 吋，但所有規格兩機均是相同。而實際使用起來，兩者觀感近乎相同，清晰度兩者均高，可視角度亦夠闊，顏色取向亦都是偏自然，兩者看起來均十分舒服。唯一是峰值亮度方面，nova 16s Pro 可以高達 6000 尼特，而 nova 16s 就低一點只有 5500 尼特，在強光直射熒幕情況下，nova 16s Pro 會看得清晰一點，但如果一般日光照射下，Edward 覺得兩機熒幕的分別實在十分輕微。

▲熒幕方面，nova 16s 尺寸為 6.68 吋，而 nova 16s Pro 熒幕尺寸就較大，達到 6.84 吋。

▲由於兩機均支援 120Hz 更新率，所以快速翻頁時兩機均能看清細字，十分流暢。不過相比之下，支援 LTPO 的 nova 16s Pro 的熒幕表現會更好一點。

▲顯示質素方面，兩機熒幕均能清晰顯示文字，效果理想。

▲用來欣賞影片，兩機熒幕的效果亦同樣不錯，顏色亦偏自然向。

▲另外由於兩機均採用 OLED 熒幕，所以可視角度均高。

▲此外，nova 16s 及 nova 16s Pro 的熒幕峰值亮度均十分高，前者為 5500 尼特，後者則為 6000 尼特。

▲Edward 測試過在日光直射熒幕情況下，仍均能清晰看到顯示內容，效果理想。

總括熒幕表現而言，nova 16s 及 nova 16s Pro 基本上沒有太大分別，兩者顯示效果均十分不錯。

相機配置不同成兩機最大分野

至於主相機方面，可說是 nova 16s 及 nova 16s Pro 的最大分野，最大不同就是 nova 16s 只配備了 5,000 萬像素 f/1.9 超高清主攝鏡，而 nova 16s Pro 的主攝鏡除了升級至 2 億像素外，光圈亦達到 f/1.8，更採用了 RYYB 超大尺寸感光元件配置。另外，亦只有 nova 16s Pro 設有 5,000 萬像素 f/2.2 RYYB 超廣角鏡頭。所以在拍攝焦段上，nova 16s Pro 是由 13mm 超廣角起步到最遠 100x 2400mm 數碼變焦的超廣範圍，比 nova 16s 的 23mm 至 2700mm 數碼變焦要闊得多。另外，亦只有 nova 16s Pro 的主攝鏡支援光學防手震功能，所以在低光環境下拍攝，或者拍片時要邊行走邊拍攝，nova 16s Pro 可以提供更穩定清晰的成像效果。另外 nova 16s 及 nova 16s Pro 的另一個不同之處，就是前鏡方面，雖然兩機均內建 5,000 萬像素 f/2.4 自拍鏡，但只有 nova 16s Pro 同時設有紅楓原色鏡頭，所以在自拍色準方面，經過測試明顯 nova 16s Pro 會更加出色，亦更像現場肉眼看到的效果。

▲主相機方面，可說是 nova 16s 及 nova 16s Pro 的最大分野，最大不同就是 nova 16s（右）只配備了 5,000 萬像素 f/1.9 超高清主攝鏡，而 nova 16s Pro 的主攝鏡除了升級至 2 億像素外，光圈亦達到 f/1.8，更採用了 RYYB 超大尺寸感光元件配置。另外，亦只有 nova 16s Pro 設有 5,000 萬像素 f/2.2 RYYB 超廣角鏡頭。至於長焦鏡頭，兩機均配備了 5,000 萬像素 f/2.6 RYYB 潛望式長焦鏡。值得一提的是，兩機的主相機均設有紅楓原色鏡頭。

▲至於前鏡方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 均內建了 5,000 萬像素 f/2.4 自拍鏡，但 nova 16s Pro 就多加一個紅楓原色鏡頭，亦是唯一前後鏡頭均支援紅楓原色鏡頭的 nova 手機。

▲拍攝介面方面兩機完全相同，只是焦段因為配備鏡頭不同而有異，而拍攝功能兩機亦相同。

▲由於兩機均內建潛望式長焦鏡，所以均支援最遠作 100x 數碼變焦。

▲拍片方面，兩機均支援拍攝最高 4K60p 格式影片。

▲另外兩機均設有短片拍攝模式，用家可以加入不同濾鏡以拍攝人像影片，拍攝時相機會鎖定一個人像並追蹤拍攝，如果想轉換鎖定人像，點按熒幕即可切換。不過此模式最高只可拍攝 1080p30 格式影片。

▲兩機在低光環境下亦支援以長曝模式拍攝。

▲值得一提的是，由於 nova 16s 未設超廣角鏡，所以雖然焦段上印著 W 焦段，但其實只是 23mm，相反 nova 16s Pro 由於設有超廣角鏡，所以可以使用 13mm 超廣角焦段拍攝風景相片。由上面測試相片可見，nova 16s Pro 的超廣角鏡拍攝的相片明顯視野闊得多，而且色彩亦更接近肉眼看到的效果。

▲至於 1x 主攝鏡焦段，nova 16s 及 nova 16s Pro 亦有異：前者為 27mm，後者則為 24mm。而成像方面，兩者清晰度均高，但色準方面就以 nova 16s Pro 好一點。

▲去到 2x 48mm 焦段，nova 16s 及 nova 16s Pro 的表現分別不算很大。

▲去到長焦鏡，nova 16s 及 nova 16s Pro 焦段均為 89mm，成像方面以 nova 16s Pro 好一點，相反 nova 16s 拍攝出來的相片，感覺就像有一層霧包著般。

▲去到 10x 焦段，nova 16s 為 270mm，nova 16s Pro 則為 240mm，成像方面同樣以 nova 16s Pro 較為清晰。

▲而去到最遠 100x 數碼變焦，同樣以 nova 16s Pro 拍出來的效果較為理想一點。

▲筆者再以兩機原焦段進行比較，先說超廣角鏡 13mm 焦段，只有 nova 16s Pro 支援到，大家從上面試相可見效果十分理想。

▲而去到以主攝鏡拍攝，在一般日間夠光環境下拍攝，nova 16s 及 nova 16s Pro 出來的效果其實差不多。

▲而去到長焦鏡，兩者的分別亦不大。

▲去到拍攝鮮艷風景，nova 16s Pro 的超廣角鏡拍攝效果亦同樣不錯。

▲去到主攝鏡，兩者清晰度均高，但說到色彩，nova 16s Pro 拍出來會比較鮮艷。

▲而去到長焦鏡，同樣以 nova 16s Pro 出來的效果較為鮮艷吸睛。

▲筆者亦試過在光差大兼多暗位的場景測試兩機，效果亦以 nova 16s Pro 比較理想。

▲而以長焦鏡進行微距拍攝，兩機效果亦頗為理想。

▲而用長焦鏡拍攝河上划船的人，即使分別去到 270mm（nova 16s）/ 240mm（nova 16s Pro），兩機效果亦不錯。

▲但 nova 16s Pro 去到 481mm 焦段，就會有較明顯的 AI 銳利化過的痕跡了。

▲而拍攝暗位方面，兩機表現相近，但光位拍攝，nova 16s Pro 的顏色表現會較鮮艷。

▲筆者亦試過在黃昏 magic moment 時段進行拍攝，兩機均能準確拍出現場氣氛。

▲去到夜景拍攝，先說超廣角鏡，nova 16s Pro 的表現十分理想。

▲而主攝鏡方面，兩機的表現就頗為相近，而且由於環境不算很暗，所以兩機拍出來的相片，暗位亦算乾淨。

▲至於長焦鏡拍攝效果方面，清晰度兩機表現亦不錯，但色彩方面仍然是以 nova 16s Pro 較為鮮艷。

▲但在夜間進行拍攝，即使環境不是太暗，但去到 100x 放大的數碼變焦時，成像依然只屬合格。

▲去到更低光的環境下拍攝夜景，先測試 nova 16s Pro 的超廣角鏡，效果同樣不俗，但暗位難免會有油畫化情況。

▲再使用主攝鏡測試兩機，可見光位清晰度仍算不錯，但暗位同樣已開始見到明顯的油畫化情況。

▲至於長焦鏡在低光環境下拍攝，效果與主攝鏡表現差不多。

▲而去到最遠 100x 數碼變焦，基本上在低光環境下，nova 16s 及 nova 16s Pro 兩機的清晰度已直線下降，但仍可隱約拍到大致輪廓。

▲nova 16s 及 nova 16s Pro 亦同樣設有人像拍攝模式，可以拍攝淺景深人像相片。

▲兩機的人像模式亦設有多種特效，包括：超級、圓形、心形、旋焦、影棚光及劇情光 6 種。

▲以上就分別以 nova 16s Pro 拍攝各種特效的實拍效果，分別是：沒有特效（第一張）、超級（第二張）、圓形（第三張）、心形（第四張）、旋焦（第五張）、影棚光（第六張）及劇情光（第七張）。

▲至於拍攝人像方面，由於兩機的主鏡頭均支援紅楓原色鏡頭，所以拍出來的人像相片效果均十分不錯。

▲而前鏡方面，由於只有 nova 16s Pro (第二張）支援紅楓原色鏡頭，所以自拍拍出來的效果，皮膚光澤會更佳，膚色亦更像真及自然，效果較理想。

▲兩部 nova 16s 新機亦支援多種 AI 修圖功能，先說消除，用家只需要開啟相片並進入編輯，之後選擇「智選」並圈住想消除的部分，再點選「開始清除」，AI 就會為用家自動消除相關內容。

▲以上就是使用了消除效果的表現（第二張），與原相（第一張）作對比，大家可以見到相片會有輕微 AI 處理過的痕跡，但不算十分明顯，效果理想。

▲第二項 AI 修圖功能，就是去除玻璃上反光的「去除反光」功能，只要選擇了相關有反光的相片，再進入編輯 –> AI 修圖 –> 去除反光，再點選「一鍵去除」，就可以去除相片中的反光部分。

▲上面就是原相（第一張）及去除了反光（第二張）的效果，大家可以見到 Game Boy Lego 邊位會見到明顯 AI 修過圖的痕跡，但整體表現仍算不錯。

▲此外，兩機亦支援魔法入圖功能，可以將一張相片的元素貼在另一張相片上，例如：可以將人像貼在風景照上，感覺就像去到當地旅行一樣。做法是：進入「AI 修圖」後點選「魔法修圖」，再點選「貼紙」，系統就會叫用家另選一張相片，選擇後透過智慧選擇，圈選希望 crop 出來的部分，再點按右上角的剔號。

▲之後 crop 出來的部分就會出現在另一張相片上，之後透過雙指合攏調校貼紙大小，最後點選右上角的儲存鍵即可完成。

▲以上就是將人像相片以貼紙模式貼到風景照上的效果，表現算是不錯。

▲此外，nova 16s 及 nova 16s Pro 均支援以高像素模式拍攝，但兩者均只可使用主攝鏡，而且即使 nova 16s Pro 的主攝鏡支援 2 億像素，但也只能用盡像素拍攝，所以以高像素模式拍攝的相片，nova 16s 為 5,000 萬像素，而 nova 16s Pro 則固定在 2 億像素。

▲出來的效果，兩機在未有放大時分別不大。

總括拍攝效果而言，nova 16s 的相機在一般生活應用上其實已經十分足夠，但如果大家想追求更佳的成像體驗，尤其是想擁有更準確的顏色表現，同時又想在旅行時想用手機拍攝景觀開揚而壯觀的風景照片，將美好景色紀錄下來方便日後好好懷念，nova 16s Pro 肯定是中階手機中比較理想的選擇。

電量 + 使用時間兩者相同夠用兩日

至於電量方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 兩機均內建了 7,000mAh 容量巨鯨大電池，可說是近年 Huawei nova 非 Max 系列中擁有最大容量的機款。至於這個大容量電池可以使用多長時間？筆者就先後以 PCMark for Android 中的工作 3.1 電池使用壽命測試，以及用兩機播放串流影片 2 小時以上作評估，最終結果可見 nova 16s 及 nova 16s Pro 的耗電量均十分低，欣賞了接近 2.7 小時的影片，也只是耗用了 4% 到 5% 左右的電量，以此推算在充滿電情況下應該可以睇足 2.5 日以上串流影片，換言之在一般生活應用情況下，要用足兩日基本上是妥妥沒有任何問題，電量十分「長氣」。而且它們均支援 100W 有線快充功能，Edward 試過接近一小時已將手機由 16% 電量充至 80%，而要充滿也只需 1 小時 20 分鐘左右，回電速度亦十分快，就算沒電也不用擔心，基本上回家接上充電線，睡覺前已充滿完全無需充過夜，第二天早上起床電量亦足夠一整天使用。

▲電量耗用方面，筆者在熒幕亮度設定為最光、音量設定為 50% 左右情況下，以 Wi-Fi 接駁網絡並以串流模式播放 Netflix 上的影片 2 小時 32 分鐘，結果電量只是耗用了 5%，以此推算在充滿電情況下，nova 16s 應可為用家帶來長達 50.7 小時的串流影片播放時間。

▲之後筆者在相同設定下測試 nova 16s Pro 的電池表現，結果播畢 2 小時 33 分鐘影片後，電量耗用了 4% 而已，以此推算在充滿電情況下，nova 16s Pro 亦可為用家提供 63.75 小時的串流影片播放時間，比 nova 16s 更加長氣！

▲而以 PCMark for Android 的工作 3.1 電池使用壽命測試 nova 16s 及 nova 16s Pro 的電量，結果分別獲得 11 小時 53 分鐘及 12 小時 36 分鐘的成績。

▲而回電方面，在使用有線快速充電情況下，nova 16s 使用 1 小時 3 分鐘，已將電量由 19% 充回至 87%，而使用 1 小時 20 分鐘已可將電量充回全滿。

▲至於 nova 16s Pro 方面，筆者使用相同充電方法，只需 58 分鐘已可將電量由 16% 充回至 80%，而完全充滿也只需 1 小時 20 分鐘，速度與 nova 16s 相同。

緦括使用時間而言，nova 16s 及 nova 16s Pro 的電池表現均十分理想，不但使用時間夠長，就算去個 3 日 2 夜旅行團不帶流動電源亦不用擔心不夠電用，而且回電速度亦十分快，回到家充個 1 小時多點電已可回復滿血，可見這兩部中階手機，絕對是低電量焦慮症用家的最佳「良藥」。

網絡表現兩機均佳

正如前文所言，今次 Huawei 推出的 nova 16s 及 nova 16s Pro，是暌違近 6 年半後再次支援 5G 網絡的 nova 手機。Edward 亦將 csl. 的 5G SIM 卡放入兩機測試過，基本上在一般住宅區環境測試，下載速度兩機均達到 170Mbps 以上，而去到繁忙地區（例如：尖沙咀），下載速度更達到 200Mbps 或以上，這個速度基本上與旗艦機無異。另外 Wi-Fi 方面，由於 nova 16s 及 nova 16s Pro 均支援 Wi-Fi 7 這個最新制式，所以速度亦十分快，下載速度均達到 700Mbps 以上。

▲5G 網絡表現方面，Edward 在尖沙咀將 csl. 的 5G SIM 卡分別放入 nova 16s 及 nova 16s Pro 機內，並以 Speedtest 進行測速，結果下載速度兩者分別達到 209Mbps 及 200Mbps，表現理想。

▲而在室內，接駁了路由器並再以 Speedtest 進行測速，nova 16s 及 nova 16s Pro 分別錄得 702Mbps / 829Mbps 的下載速度，以及 732Mbps / 853Mbps 的上載速度，表現十分理想。

總括網絡表現而言，回歸 5G 手機界別的 nova 16s 及 nova 16s Pro 無論在 5G 還是 Wi-Fi 表現上均十分理想，對於追求快速連線表現的用家，使用上應該十分滿意。

nova 16s Pro 效能更高打機才見分野

最後硬件配置方面，nova 16s 及 nova 16s Pro 亦同樣有少許分別，首先 nova 16s 採用的是 Kirin 8020 八核心處理器，而 nova 16s Pro 就配置了 Kirin 9010S 八核心處理器，雖然兩者均是屬於 7nm 等效製程工藝，但 nova 16s Pro 的處理器擁有較完整的超線程技術，而且圖像處理方面配備更多渲染管線及擁有更高的峰值頻率，所以在日常生活使用上，兩機在效能上的分別其實十分微細，但去到打機時，尤其是玩大型 3D 遊戲（例如：《原神》、《崩壞：星穹鐵道》）等遊戲時，如果選用高畫質設定，nova 16s Pro 會擁有較穩定的幀率，高負載下抗掉幀表現亦更佳。此外，nova 16s Pro 的 Kirin 9010S 處理器亦具備更完整的 L2 / L3 快取配置，亦擁有更高規格的旗艦級獨立 ISP，對多鏡頭大底感光元件、即時 HDR 合成及 XMAGE 演算法處理速度有更充裕的頻寬支援，相信亦是這個原因，Huawei 只在 nova 16s Pro 上加入更完備更高階的相機配置。

▲最後硬件配置方面，nova 16s（頭三張）及 nova 16s Pro（尾三張）的配置均十分接近，同樣是中階配備。

▲從各方面效能測試軟件測得的結果可見，nova 16s Pro 明顯表現較佳，但兩者差距其實也不算很大。

▲最後筆者以《原神》測試 nova 16s 及 nova 16s Pro 的打機表現，當中筆者將畫質調至最高，並將最高幀率調校至 60fps。

▲兩機打遊戲均算暢順，但真要比較起來，nova 16s Pro 表現是好一點點的。

總括效能表現而言，如果大家是一般不太打機，或者平常只是玩對圖像處理需求較低遊戲的用家，基本上 nova 16s 已足夠滿足大家的需要；但如果會用來玩大型 3D 遊戲，對效能亦有高少許要求的話，nova 16s Pro 可能才是你的最佳選擇。

總結：貴 $1,300 值得與否視乎個人需要

總括來說，如果真要比較 Huawei nova 16s 及 nova 16s Pro 兩部手機，肯定是 nova 16s Pro 更勝一籌，但它的定價畢竟也貴 $1,300，表現好一點也合情合理。這是否代表只值得入手較貴的 nova 16s Pro？其實一切也視乎用家個人需要。如果大家很少拍攝超廣角相片，而且平常亦不會玩對圖像處理要求較高的遊戲，其實 nova 16s 本身已經十分夠用，畢竟它同樣支援 5G，亦一樣擁有大容量電池可以使用兩日以上，相機表現亦不錯，即使遠攝表現在中階手機而言亦算中上，以 $3,888 入手它其實真的「無投訴」；但如果大家追求較佳效能表現，同時會用手機玩高畫質遊戲，nova 16s Pro 才是用家應該入手的新機。