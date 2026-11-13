日本知名鐵路迷親自開箱 時速 500 公里磁浮新幹線　形容「地底奔跑的飛機」

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日本知名鐵路 YouTuber「Suit（スーツ）」近日獲邀前往山梨縣，親身試乘 JR 東海正在測試的「磁浮中央新幹線」（Linear Chuo Shinkansen）。列車最高時速達 500 公里，比現時日本營運中的新幹線快得多，但最令他驚訝的並非速度，而是坐在車廂內幾乎感受不到高速行駛。他形容整個乘車體驗就像「在地底奔跑的飛機」，既有飛機般的高速及平穩，卻不用經過繁複的登機程序。他更認為，未來東京至名古屋只需約 40 分鐘，將徹底改變日本人的時間觀念。

時速 157 公里開始浮起 車廂聲音突然改變

Suit 透過《文藝春秋PLUS》安排，首次登上 JR 東海的超導磁浮試驗列車。列車起步時使用輪胎行駛，他立即感受到比一般新幹線更強的加速力，車廂亦有明顯震動。

當速度達到時速約 157 公里，列車由輪胎行駛切換至磁浮模式，令他留下深刻印象。他指出，原本輪胎與路面接觸產生的「隆隆」聲突然消失，取而代之的是車體高速穿過空氣的風切聲。

他發現，列車在輪胎行駛期間反而比較搖晃，浮起後卻變得更平穩。這種聲音和震動的突然轉變，令他真正感受到磁浮列車與傳統鐵路的分別。

時速 500 公里卻毫無速度感 減速至 200 公里竟覺得很慢

第二次加速測試正式挑戰時速 500 公里。列車速度快速突破 200、300 公里，Suit 一邊觀看速度顯示，一邊興奮地表示加速性能「非同凡響」。

當列車突破日本現有營業鐵路最高時速 320 公里的水平，他更直言，大腦彷彿開始分泌多巴胺，感到十分興奮。

其後列車以約 380 公里時速駛出隧道，繼續加速至 400、420 公里，最終達到時速 500 公里。

但令人意外的是，Suit 表示在車廂內根本沒有想像中的強烈速度感。他知道列車正在高速行駛，但身體幾乎感受不到速度增加，列車亦沒有劇烈搖晃。

反而當列車由 500 公里減速至 200 公里時，他竟然覺得列車行駛得很慢。當速度進一步下降至 180 公里，他甚至形容感覺簡直像停下來一樣。

列車在低速時會重新放下輪胎，轉回輪胎行駛模式。他表示，車體「著陸」的一瞬間仍然會傳出輕微的「喀噠」聲，伴隨小幅震動，有點像飛機降落。不過整體減速及停車過程十分平順，幾乎沒有頓挫感。JR 東海人員亦向他介紹，列車即使在極低速下，仍能精確控制減速度及停車位置。

車廂比普通新幹線細小 座椅卻非常寬敞

除了高速體驗，Suit 亦仔細觀察磁浮新幹線的車廂設計。他上車時第一個反應，就是車廂比預期細小，天花板較低，車窗亦明顯比傳統新幹線小。

據現場介紹，列車在時速 500 公里進出隧道時，需要承受顯著的氣壓變化，因此車體及窗戶設計都必須考慮相關影響。

車廂雖然細小，座椅卻令他相當滿意。他形容座位寬敞、柔軟，乘坐感受甚至令人聯想到日本新幹線的 Green Car 高級車廂。座椅採用輕巧設計，桌板並非由前方椅背放下，而是由扶手側面拉出。

不過車廂亦有一些與傳統新幹線不同的地方。座位上方只有較小的置物空間，限重約 5 公斤，不適合放置大型行李。Suit 估計，乘客日後可能需要把行李箱放在座位附近的空間。

另一個令他意外的細節，是試乘列車座椅似乎不能調校椅背傾斜角度，車窗亦沒有窗簾。但他很快想到，如果日後東京至名古屋只需約 40 分鐘、至大阪約 1 小時，這些設計上的取捨或許不會對乘客造成太大影響。

20 分鐘行走 80 多公里 快得令人忘記距離

整次試乘合共進行 4 趟往返行駛，總距離超過 80 公里，行車時間卻只有約 20 分鐘。

Suit 表示，80 公里大約相當於東京至小田原的距離，自己原本以為試驗列車只是稍微開動了一段路，沒想到短時間內已經行駛這麼遠。

他亦注意到，山梨試驗路線包含相當陡峭的坡道和彎道，現場介紹指部分坡道坡度達 40‰，約為現有新幹線部分坡道的兩倍。即使列車在這些路段高速行駛，車內乘客仍能保持舒適，令他對超導磁浮技術留下深刻印象。

其後 Suit 更獲安排站在試驗線旁，觀看列車以時速 500 公里高速駛過。他形容列車快得令人幾乎察覺不到它何時出現，只在眼前一瞬間閃過，現場眾人都看得目瞪口呆。

形容「在地底奔跑的飛機」 相信未來一天會變得更長

Suit 在總結試乘感受時，認為磁浮新幹線最特別之處，是結合飛機與鐵路的優點。

它有接近飛機的高速移動能力，行駛時非常平穩，卻不需要乘客提前到機場候機、辦理登機手續。他因此以「在地底奔跑的飛機」形容這種新交通工具，認為實際乘坐甚至比飛機更加輕鬆。

他亦提出一個有趣想法：將來希望在長野縣飯田市興建別墅，每天乘搭磁浮新幹線前往東京工作。若中央新幹線按規劃通車，這種現時看似不切實際的生活方式，未來可能變得可行。

最令他期待的，則是高速鐵路可能改變人們對時間的感覺。

Suit 表示，今次完成試乘後，明明還未到下午 3 時，卻因為已經體驗如此高速的移動，感覺一天似乎過得特別漫長。

他想像，未來乘客早上從東京出發，短短 40 分鐘便抵達名古屋，發現當時仍然只是上午，便會體會到一天彷彿多了不少可用時間。

他相信，隨著磁浮中央新幹線逐步實現，今天令人興奮的時速 500 公里體驗，將來可能成為日本民眾習以為常的日常交通方式。

影片來源：文藝春秋PLUS《【時速500キロ】スーツ、リニアに乗る》

註：文中東京至名古屋約 40 分鐘、東京至大阪約 1 小時，屬中央新幹線計劃的預期行車時間，並非目前已提供的客運服務。