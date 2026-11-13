彭博揭黃仁勳辭職前最後一夜　昔日強勢作風不再　頻說「隨便」「我不在乎」

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NVIDIA 創辦人黃仁勳在辭任行政總裁前，據報已失去往日強勢作風，甚至向身邊人士說出「隨便」及「我不在乎」等話語。彭博社 11 月 13 日引述知情人士披露，他在數週婚外情風波中曾努力保住職位，但 11 月 11 日深夜的董事會商議後最終離任。

據報黃仁勳已失去往日強勢作風，甚至向身邊人士說出「隨便」及「我不在乎」

昔日事事親自過問 離任前回覆電郵明顯變慢

黃仁勳長期以精力充沛及重視細節見稱。彭博報道指，他除了參與晶片架構決策，連基層員工的薪酬安排也會關注。NVIDIA 約有 60 名高層直接向他匯報，員工須透過電郵提交最重要的 5 項工作，方便他掌握各部門的優先事項。

報道引述熟悉內情的人士指，黃仁勳過去經常不分晝夜迅速回覆這些電郵，但在風波持續期間，回覆時間逐漸延長。他以往習慣掌控全局的態度也不再明顯，有知情人士稱，他開始使用「隨便」（whatever）及「我不在乎」（I don’t care）等說法。

彭博報道稱，11 月 11 日再有涉及 NVIDIA 高層的婚外情報道後，董事透過視像方式召開會議，商議持續至深夜，最終黃仁勳離開他共同創辦的公司管理層

據報私下嚴厲自責 最掛念妻子及被捲入風波人士

黃仁勳近日曾向熟人嚴厲責備自己。彭博引述近期與他交談的人士稱，他以粗俗字眼形容自己，並表示目前不太在乎個人往後處境，最關心的是妻子，以及不希望公眾將其他女性與他聯繫起來而影響她們的生活。

臨時行政總裁接手 11 月 17 日公布季度業績

NVIDIA 董事會已委任 Colette Kress 暫代行政總裁，並由 Harvey Jones 出任董事會主席。公司表示正在物色正式接任人選，亦期望既有業務、客戶承諾及產品路線圖繼續推進。彭博報道指，Kress 在內部電郵中向員工表達對公司的信心，並計劃於 11 月 18 日舉行全員會議。

NVIDIA 預定於 11 月 17 日公布季度業績。黃仁勳離任後，公司除了要面對領導層交接，亦要繼續處理外界對相關事件及企業管治的關注。

資料來源：Bloomberg（經 The Straits Times 刊載）、NVIDIA 公告、美國 SEC 文件