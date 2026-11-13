黃仁勳 33 年晶片王國興衰史　從洗碗工到 AI 教父　親手打造 NVIDIA 最終辭任 CEO

Advertisement

NVIDIA（英偉達）於美國時間 2026 年 11 月 12 日宣布，創辦人黃仁勳（Jensen Huang）辭任行政總裁、總裁及董事職務，由財務總監 Colette Kress 暫代 CEO。公司向美國證券交易委員會提交的文件顯示，董事會在 11 月 11 日已接受辭呈。這名掌舵 33 年的企業家，從 1993 年創辦顯示晶片公司，到建立市值一度突破 5 萬億美元的 AI 晶片王國，最終在婚外情及國家安全疑雲下離開公司領導層。

黃仁勳的經歷充滿戲劇性。他出生於台灣，9 歲離開家人赴美，曾在餐廳洗碗，30 歲與兩名工程師創辦 NVIDIA。公司早年曾瀕臨倒閉，其後靠顯示晶片翻身，再以 CUDA 技術押注尚未成熟的人工智能市場。NVIDIA 由遊戲顯示卡製造商發展成全球 AI 基建核心供應商，他的私人關係卻在 2026 年 10 月底起接連引發外界關注。

《紐約時報》等媒體首先披露黃仁勳與中國女商人黃樂（Alice Huang）的往來，美國情報機構被指懷疑對方與中國情報活動有關。黃仁勳其後承認對妻子不忠，董事會亦展開獨立調查，但截至 11 月 13 日，未有公開調查結論證實 NVIDIA 機密已遭洩漏。這場風波讓外界重新檢視一名創辦人如何從零建立晶片王國，以及企業能否在失去核心人物後繼續運作。

童年赴美讀書 寄宿學校曾經歷欺凌

黃仁勳於 1963 年出生於台灣，童年曾隨家人移居泰國。9 歲時，父母把他與哥哥送往美國，兩人先寄住在華盛頓州塔科馬的親戚家，之後被安排到肯塔基州 Oneida Baptist Institute 寄宿學校。

親戚原以為這是一所適合兩兄弟的寄宿學校，實際上校內也有不少背景複雜的青少年。黃仁勳後來受訪回憶，自己需要適應陌生環境，曾遭欺凌，也要協助清潔宿舍廁所，並教不懂閱讀的室友認字。這些經歷讓他很早便學懂處理壓力與不同背景的人相處。

父母其後移居美國，一家在俄勒岡州團聚。黃仁勳完成中學後，進入俄勒岡州立大學修讀電機工程。年輕時他也曾在連鎖餐廳 Denny’s 工作，負責洗碗、清理餐桌及接待顧客。多年後他仍多次提到，餐廳工作教會他服務顧客、應付陌生人，以及在繁忙環境下把事情做好。

大學認識妻子 Lori 先後任職 AMD 與 LSI Logic

黃仁勳在俄勒岡州立大學認識日後的妻子 Lori Huang。兩人是同學，亦曾一起完成實驗室功課。黃仁勳曾在訪談中笑言，當年邀請 Lori 每個週末一起做功課，就是他追求對方的方法。兩人其後結婚，育有兩名子女。

畢業後，黃仁勳先後在 AMD（超微）和 LSI Logic 任職，接觸半導體設計、晶片開發與企業管理。他繼續進修，於 1992 年取得史丹福大學電機工程碩士學位。

當時 Intel 等公司主導中央處理器市場，個人電腦遊戲卻開始需要更複雜的 3D 圖像。黃仁勳相信，未來電腦除了 CPU，亦需要專門處理圖像運算的晶片，這個想法成為 NVIDIA 的起點。

1993 年 Denny’s 聚會 三名工程師創辦 NVIDIA

1993 年，30 歲的黃仁勳與工程師 Chris Malachowsky、Curtis Priem 在美國加州聖荷西一間 Denny’s 餐廳聚會，討論如何令個人電腦呈現更逼真的 3D 遊戲畫面。

三人相信，專門處理複雜圖像的晶片將有龐大市場。NVIDIA 於 1993 年 4 月 5 日正式成立，黃仁勳出任行政總裁。公司起初只有小型團隊，在矽谷租用辦公室，面對的是技術方向與商業需求都未確定的新市場。

當年他們關心的不是人工智能，也不是數據中心，而是如何讓遊戲畫面更流暢、立體。黃仁勳往後三十多年的策略，卻反覆展現同一特點：在市場還未成熟時，提早投資可能改變電腦產業的技術。

1995 年 NV1 銷情慘淡 公司幾乎被首款晶片拖垮

NVIDIA 於 1995 年推出首款晶片 NV1，嘗試整合 3D 圖像、影片、音效及遊戲控制功能。產品技術相當進取，但成本偏高，其圖像處理方式亦與逐漸成為主流的 Microsoft DirectX 不相容。

黃仁勳後來在 Sequoia Capital 訪談中承認，NV1 是出色的技術成果，卻不是市場真正需要的產品。他回憶合作夥伴 Diamond Multimedia 曾接收約 25 萬件 NV1 產品，但最終大量退貨，令公司財務陷入困境。

當時 NVIDIA 亦與日本 Sega 合作開發 NV2 晶片，但新產品仍沿用原有技術方向。若繼續履行合約，NVIDIA 可能在完成產品時已落後於市場；若取消合約，公司又可能失去維持營運的資金。

親赴日本向 Sega 求助 500 萬美元資金救活公司

黃仁勳最終決定放棄 NV2 的技術方向，親自前往日本，向 Sega 高層解釋 NVIDIA 必須取消原有晶片開發計劃。他同時希望 Sega 繼續提供資金，好讓公司從頭設計新產品。

按照黃仁勳的回憶，Sega 高層最後同意協助 NVIDIA，支付約 500 萬美元。這筆資金為公司提供重要的喘息空間，讓開發團隊改用更符合主流 3D 圖像標準的設計。

這次決策也反映黃仁勳的管理方式：即使先前已投入大量資金和時間，當技術方向被證明不合市場需要，他仍願意推倒重來。若沒有這次轉型，後來的 NVIDIA 可能根本不會存在。

1997 年 RIVA 128 成功翻身 1999 年登陸納斯達克

NVIDIA 於 1997 年推出 RIVA 128，支援 Microsoft Direct3D，在效能、價格和兼容性方面更貼近 PC 市場需要。黃仁勳在創業訪談中表示，產品推出後約四個月內售出 100 萬粒，令公司走出財務危機。

1999 年 1 月 22 日，NVIDIA 在納斯達克上市，首次公開招股定價每股 12 美元。這家公司在成立不足六年後，終於由險些倒閉的初創企業，成為獲資本市場支持的顯示晶片廠商。

NVIDIA 其後維持快速推出新產品的步伐，與競爭對手爭奪 PC 遊戲顯示市場，逐漸建立 GeForce 品牌地位。

1999 年 GeForce 256 問世 GPU 改變遊戲與電腦圖像

NVIDIA 於 1999 年 10 月推出 GeForce 256，並把產品定位為全球首款 GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器）。晶片可以把部分原本由 CPU 負責的 3D 圖像運算轉移至專門硬件處理，令遊戲得以呈現更複雜的場景。

此後十多年，NVIDIA 不斷推出新一代 GeForce 顯示卡，與 AMD 旗下 Radeon 系列長期競爭。從 3D 圖像、可編程處理技術，到即時光線追蹤及 AI 畫面升頻，GPU 成為遊戲電腦最重要的部件之一。

在當時不少消費者眼中，NVIDIA 只是一間生產高效能遊戲顯示卡的公司；黃仁勳卻已開始研究，能否把 GPU 的平行運算能力帶到遊戲以外的市場。

2006 年押注 CUDA 讓 GPU 走出遊戲市場

NVIDIA 於 2006 年發表 CUDA 平行運算架構，讓開發者可以利用 GPU 執行科學研究、模擬、影像分析等一般運算任務，不再局限於繪製遊戲畫面。

CPU 擅長處理需要複雜控制及邏輯判斷的工作，GPU 則適合同時執行大量相似的數學運算。黃仁勳相信，這種特性將讓 GPU 成為下一代高效能運算的重要工具。

CUDA 推出初期並未立即帶來可觀商業回報。NVIDIA 需要持續投資開發工具、軟件與支援服務，吸引大學、研究機構和開發者使用。這個長期投資最終形成難以複製的優勢：客戶不只購買 NVIDIA 的晶片，也依賴圍繞 CUDA 建立的完整軟件環境。

2012 年 AlexNet 突破 NVIDIA 成為 AI 研究重要工具

2012 年，多倫多大學研究團隊開發的 AlexNet 深度神經網絡，在 ImageNet 圖像辨識比賽取得突破性成績。研究人員利用 NVIDIA GPU 加速神經網絡訓練，證明圖形處理器同樣適合人工智能運算。

這次成果讓更多研究人員開始採用 GPU。NVIDIA 此後持續改善 CUDA、生產更適合數據中心的加速器，亦向人工智能研究機構提供開發支援。

從此 NVIDIA 的業務方向開始改變。它不再只在遊戲玩家升級顯示卡時受惠，而是逐漸成為訓練 AI 模型不可或缺的運算供應商。

從 GPU 到整櫃數據中心 NVIDIA 建立完整 AI 基建平台

黃仁勳並沒有讓 NVIDIA 停留在單一 GPU 供應商的角色。2020 年，公司以約 70 億美元完成收購 Mellanox Technologies，把高速數據中心網絡能力納入業務。

大型 AI 模型需要大量 GPU 同時工作，網絡互連、記憶體配置、能源效率及軟件工具同樣影響整體效能。NVIDIA 因而逐步整合 GPU、CPU、高速互連、網絡交換設備、CUDA 和 AI 開發工具，向企業提供完整平台。

以往玩家只需要購買一張 GeForce 顯示卡；進入 AI 時代後，大型科技企業可能需要採購整櫃伺服器及網絡設備，建設投入數十億美元的數據中心。

NVIDIA 的競爭優勢因此不再只靠晶片速度，還包括軟硬件整合、開發者習慣及長期客戶關係。

AI 熱潮令市值突破 5 萬億美元 全年收入逾 2,159 億美元

ChatGPT 掀起全球 AI 熱潮後，NVIDIA 的收入和估值快速上升。公司在 2023 年市值突破 1 萬億美元，2024 年先後跨越 2 萬億及 3 萬億美元，之後一度突破 5 萬億美元大關。

根據 NVIDIA 官方 2026 財政年度業績，全年收入為 2,159.38 億美元，按年增長 65%；按美國會計準則計算的淨利潤為 1,200.67 億美元，按年增長 65%。

黃仁勳亦成為全球科技界最具知名度的企業領袖之一。他在 GTC、Computex 等活動發表新產品，招牌黑色皮褸、台上的演說方式，以及在台灣餐廳和夜市與民眾互動的畫面，逐漸成為 NVIDIA 的公眾形象。

然而，市值與影響力愈大，公司領導人的個人決定也愈容易涉及商業機密、監管和國家安全。

先進 AI 晶片成美中科技競爭焦點 黃仁勳面對出口管制

美國政府近年加強限制先進 AI 晶片出口中國，NVIDIA 的產品成為美中科技競爭的重要一環。美方擔心高效能 GPU 被用於提升中國的軍事及情報能力，NVIDIA 則需要在出口規則與全球客戶需求之間作出取捨。

黃仁勳曾多次對出口限制可能造成的商業影響表達憂慮，同時與美國政府保持溝通。這讓他除了是技術企業領袖，也逐漸成為跨國政策爭議中的重要人物。

正因 NVIDIA 掌握全球最先進的 AI 運算技術，當黃仁勳私人關係涉及外國情報機構的指控出現時，外界所關注的已不只是婚姻問題。

10 月底爆中國女商人往來疑雲 董事會啟動國安調查

2026 年 10 月 29 日，《紐約時報》首先報道黃仁勳與中國籍女商人黃樂（Alice Huang）往來密切。報道指黃樂曾在新加坡企業 Megaspeed 擔任高層，美國情報機構懷疑她與中國情報活動有關；相關指控尚未經司法裁定，不能視為間諜身分已獲證實。

Megaspeed 涉及 AI 算力及雲端業務。美國政府此前已關注先進 NVIDIA 晶片可能經第三方流向受出口限制的中國市場。隨着黃仁勳與黃樂的關係受到報道，外界開始關注其中是否存在商業機密或國家安全風險。

NVIDIA 最初強調與客戶及合作夥伴見面屬正常商業活動，並否認向相關客戶提供機密資訊。11 月 8 日，黃仁勳向員工發信，承認對妻子不忠並道歉，但未有在聲明中指名婚外情對象。

同日，NVIDIA 董事會宣布成立由獨立董事監督的調查機制，並聘請外部法律顧問，審查黃仁勳是否成為外國情報機構的目標。董事會當時表示，沒有理由相信國家安全或 NVIDIA 機密已受損，亦對黃仁勳及其管理團隊表示信任。

11 月 10 日，獨立董事進一步宣布聘請曾任紐約南區署理聯邦檢察官的 Joon H. Kim，以及法律事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，進行全面獨立調查。

再有婚外情報道 11 月 11 日董事會接受辭呈

隨着媒體繼續追查，黃仁勳被指涉及的私人關係不止一段。《路透社》報道，除黃樂以外，事件亦涉及 NVIDIA 醫療業務副總裁 Kimberly Powell；該社 11 月 12 日再引述兩名知情人士稱，黃仁勳疑與另一名 NVIDIA 員工有親密關係。

《路透社》基於私隱考慮沒有公開第三名女性身分，並指出 NVIDIA 拒絕就最新指控置評，相關人士亦未完整回覆查詢。這些說法屬傳媒引述消息來源的報道，不能將尚未獲當事人證實的細節直接視為定論。

NVIDIA 於 11 月 12 日正式公布黃仁勳辭任行政總裁、總裁及董事職務。公司向美國證券交易委員會提交的 8-K 文件則顯示，董事會在 11 月 11 日已接受其辭呈，即時生效。

財務總監 Colette Kress 出任臨時行政總裁，繼續兼任 CFO，直至董事會選出繼任人。董事會同時任命 Harvey C. Jones 為首任主席，並表示會考慮公司內外候選人出任正式 CEO。

股價受壓與接班問題 公司不能再依賴同一位創辦人

黃仁勳離開 NVIDIA 領導層後，投資者開始評估公司失去創辦人直接領導的影響。據《路透社》11 月 12 日報道，NVIDIA 股價當日下跌約 5.5%，較 10 月初高位累計回落逾三成。

市場跌幅不能全部歸因於黃仁勳的私人風波。投資者同時關心全球科技企業投入巨額資金建設 AI 數據中心，未來能否帶來足夠回報，以及 Google 自家 TPU、AMD 和其他晶片方案會否削弱 NVIDIA 的競爭優勢。

真正的接班挑戰在於，過去 33 年多項關鍵技術轉型都與黃仁勳的長期判斷密不可分，包括放棄 NV1 架構、投入 CUDA，以及轉向 AI 數據中心平台。如今 NVIDIA 必須在沒有他的直接領導下，繼續推進技術路線和客戶合作。

NVIDIA 董事會強調，公司日常營運、客戶承諾及產品開發計劃會繼續推進，但繼任人如何維持創辦人建立的產業關係，仍有待觀察。

33 年由洗碗工走到 AI 晶片王國 技術遺產與管治爭議須分開看待

黃仁勳 33 年創業生涯中最重要的特點，是多次在市場需求未明確時便投資下一代技術。1993 年他相信 3D 顯示晶片會成為個人電腦的重要部分；2006 年投資 CUDA，讓 GPU 走出遊戲市場；2012 年前後投入深度學習；之後再以 DGX、H100、Blackwell 及數據中心平台承接 AI 熱潮。

這些技術累積並不會因創辦人辭職而消失。全球許多企業、研究機構和開發者的 AI 工作，至今仍直接或間接依賴 NVIDIA 的硬件與軟件生態系統。

不過，黃仁勳的離開也揭示企業治理的問題：當創辦人同時掌握關鍵技術、龐大商業關係與政治影響力，私人行為可能牽動整家公司的公眾信任、風險管理和接班安排。

截至 2026 年 11 月 13 日，NVIDIA 的獨立調查尚未公布最終結果。外界不能確定事件有否導致公司機密外洩，亦不能把情報指控等同司法證實的間諜活動。黃仁勳推動 GPU 普及、建立 AI 運算平台的歷史成就，應與對其私人行為及企業治理的質疑分開評價。

33 年前，他與兩名工程師在 Denny’s 餐廳討論如何讓遊戲畫面更加逼真；33 年後，他留下的 NVIDIA 已是全球 AI 產業的重要基建供應商。黃仁勳的 CEO 時代正式結束，NVIDIA 則開始面對失去創辦人後的下一個階段。

資料來源：NVIDIA 公司歷史、NVIDIA CEO 交接公告、美國 SEC 8-K 文件、NVIDIA 2026 財年業績、路透社