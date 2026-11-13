黃仁勳辭任 NVIDIA CEO　總部外有人獻花點蠟燭　現場如告別儀式

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NVIDIA 共同創辦人黃仁勳辭任行政總裁後，美國加州聖克拉拉總部外於 11 月 12 日出現多束鮮花及蠟燭，有人將花束放在寫有 NVIDIA 標誌及門牌號碼「2788」的招牌下方。

▲ 圖片來源：Haven Daley/AP

總部招牌下擺放花束 有人留下白色蠟燭

NVIDIA 總部入口招牌前擺放數束鮮花，部分為白色花束；一名男子亦被拍到在招牌前放下一支置於玻璃罐內的白色蠟燭。部分網民形容場面猶如為「黃仁勳時代」舉行告別式。

▲ 圖片來源：Benjamin Fanjoy

黃仁勳離任 財務總監暫代行政總裁

NVIDIA 於美國時間 11 月 12 日發表公告，確認黃仁勳辭去公司總裁、行政總裁及董事職務，即時生效。財務總監 Colette Kress 暫代行政總裁，同時繼續負責財務工作；董事會將物色正式繼任人，並考慮內部及外部人選。

NVIDIA 董事會同時委任 Harvey C. Jones 擔任公司首任董事會主席。公司表示，管理團隊將繼續執行既有業務策略及產品路線圖。黃仁勳自 1993 年共同創立 NVIDIA，長期領導公司發展，近年因人工智能晶片需求急增而成為科技業最受注目的人物之一。

資料來源：Business Insider、NVIDIA 官方公告、Reuters