瑪麗新大樓 28 部𨋢全出事 井道偏差高達 82 毫米 承建商擅自打鑿混凝土

Advertisement

瑪麗醫院「臨床大樓 1」升降機工程調查結果於 11 月 12 日公布，發展局確認大樓全部 28 部升降機都有不同程度的工程問題，其中 4 個升降機井道偏差達 62 至 82 毫米。報告指出，升降機頻繁故障涉及井道尺寸、導軌垂直度、機廂重心及安裝工藝 4 大原因，並揭發承建商、分判商及政府工程監管環節存在缺失。當局正就涉事人士啟動紀律跟進，部分可能涉及違法的行為已轉交執法部門調查。

4 個井道偏差達 62 至 82 毫米 機廂容易觸發安全裝置

發展局調查發現，28 部升降機的井道牆身尺寸及垂直度均有不同程度偏差，其中 L3、L10、L15 及 L25 的井道情況最嚴重，偏差達 62 至 82 毫米。以 L3 升降機為例，井道在不同樓層的偏差方向及幅度不同，令井道形狀偏離原有設計。

升降機運行期間，機廂會因載重而有輕微位移。井道牆身位置及機廂安裝尺寸出現偏差，會令原本預留的空間不足，更容易觸發安全保護裝置，導致升降機停止運行。調查亦發現，導軌在不同樓層未能保持應有垂直度，部分機廂的重心不平衡，令運行穩定性進一步受到影響。

升降機門框未對齊 導軌螺栓扭力不足

報告指出，升降機分判商安力電梯的安裝工藝欠妥，部分樓層升降機門與門框未有對齊，亦有導軌螺栓扭力不足的情況。多項部件經反覆調校後，尺寸或位置公差已接近允許上限，成為頻繁故障的原因之一。

總承建商安保工程負責井道施工及整體工程管理。調查指安保未有妥善跟進井道施工偏差，亦曾在未獲建築署授權下打鑿井道混凝土。發展局認為，承建商與升降機分判商沒有盡責施工，是事件主要責任方。

升降機未獲准用證 建築署已發完工證明書

發展局亦批評建築署在監管和驗收方面把關不足。建築署項目團隊於 2025 年 1 月發出完工證明書時，未有嚴謹核對必要工程檢查清單，即使部分升降機尚未獲發准用證，仍發出證明書。局方已要求建築署跟進涉事人員的紀律責任。

機電工程署方面，調查認為相關人員未見明顯瀆職，但部分監察環節過度依賴非政府專業人員的核證，亦未有充分抽查升降機運作穩定性與暢順程度。機電署將擴大實地覆測範圍，加強對工程質素的巡查及抽驗。

18 部完成執修 7 部已驗收重開

截至 11 月 10 日，28 部升降機中已有 18 部完成執修，其中 7 部通過驗收後按醫院需要重新開放予員工及公眾使用。政府預計餘下執修工程可於 2026 年第四季完成，醫管局則須待全部 28 部升降機正常運作，才會全面展開新大樓服務。

發展局局長甯漢豪於 11 月 13 日立法會特別會議表示，承建商和分判商未有做好本份，負主要責任，監察工程的專業人士和政府人員亦有不足。當局會按適用制度跟進懲處及紀律調查，部分可能涉及刑事成分的事項已轉交執法部門。甯漢豪強調，最終處分須按相關程序處理，讓涉事方有機會申辯。

資料來源：有線新聞、香港電台、香港電台（11 月 13 日立法會會議）、發展局