AI 幫手訂機票 航空公司未必歡迎 聯合航空禁未授權 AI Agent 代訂機票　憂誤購及盜用里數

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美國聯合航空 United Airlines 宣布，將限制未經授權的第三方 AI Agent 代旅客訂機票及管理預訂。措施涵蓋航空公司官方平台，也包括旅行社及機票搜尋平台等間接渠道。公司指旅客向 AI 助手提供帳戶密碼，可能導致個人資料外洩、意外購票或動用 MileagePlus 里數，AI 自動辦理登機手續亦可能觸及美國航空安全規例。

聯合航空在11 月 11 日官方聲明表示，正在限制未經授權的第三方個人 AI 助手使用其服務，並修改訂位、發票及機票分銷政策。限制同時適用於聯合航空網站及 App，以及經旅行社、機票分銷及比較平台接入的渠道。

公司尚未在公開聲明列出完整執行時間表、會封鎖哪些具體 AI 工具，以及將如何辨識由 AI Agent 發起的操作。禁令的對象是「未經授權」的第三方個人 AI Agent，並非旅客正常使用聯合航空 App，亦不代表一般旅行社的人工訂票服務被禁止。

AI 助手取得帳戶密碼 可能誤購機票及動用里數

聯合航空指出，AI Agent 要代替旅客管理行程，可能需要接觸訂位資料、帳戶登入憑證及付款權限。如果旅客直接交出帳戶密碼，敏感資料便可能外洩；AI 自動執行任務時，亦有機會在未符合旅客原意的情況下購票、更改帳戶資料，甚至使用 MileagePlus 飛行里數。

部分 AI Agent 可以跨網站操作、填寫表格或按用戶指令完成購買。問題在於，航空公司難以單憑登入後的操作，確定每個步驟是否獲旅客同意。聯合航空因此選擇先限制未獲批准的第三方 AI 助手，而非容許任何取得用戶密碼的程式直接操作帳戶。

航空安全申報須由旅客確認 AI 自動報到或有違規風險

聯合航空同時提出航空法規問題。公司表示，美國聯邦航空局（FAA）及運輸部（DOT）對航空安全設有規定，例如旅客辦理登機手續時，須由人親自確認行李沒有爆炸品等違禁物品。AI Agent 若代替當事人自動完成確認，可能令相關操作不符規定。

這是航空公司在公告中提出的潛在法規風險，並非官方已確認有 AI Agent 違規或旅客因此受罰。旅客即使利用 AI 安排行程，涉及行李安全聲明、付款及授權的步驟，仍適宜親自核對及完成。

旅行社 AI 工具同受限制 航空公司採取不同做法

據航空業媒體 Business Travel News 報道，聯合航空已通知商務旅遊合作夥伴，旅行社即使使用由自己管理的 AI Agent，也需要先取得航空公司特別許可，才可向這類工具提供 United Airlines 的機票資訊。違反分銷規定的旅行社，可能面對取消機票簽發權的處分。

聯合航空的做法與部分競爭對手不同。Business Travel News 引述 American Airlines 表示，部分獲授權的 AI 工具可透過合作分銷渠道協助買票；Delta Air Lines 則表示，在能夠妥善核實身份的情況下，願意支援 AI Agent 互動，惟顧客仍要監督及授權交易。United Airlines 目前尚未公開列出已獲批准的個人 AI 訂票助手。

對一般旅客而言，今次限制不影響自己在 United Airlines 官方網站或 App 搜尋及購買機票。據 CBS News 引述航空業分析人士指出，Kayak、Hopper 及 Google Flights 等常見機票比較渠道仍可提供聯合航空機票；要留意的是未經授權的 AI 程式是否代替用戶完成實際交易。

Bank of America 亦警告勿向 AI Agent 提供登入密碼

美國銀行（Bank of America）早於 10 月 27 日提醒客戶，不應向外部服務或代辦事項的 AI Agent 提供網上銀行帳戶名稱及密碼。銀行在官方安全指引說明，用戶授權第三方 AI 工具操作帳戶前，應先了解對方可查看哪些資料、可執行甚麼操作，以及授權是否持續有效。

美國銀行亦提醒，主動向外部工具分享登入資料的客戶，須留意由此產生的帳戶活動及相關責任。銀行建議如已分享密碼，應立即更改並檢查近期交易紀錄。該行同時提供毋須交出銀行密碼的指定安全連接方式，顯示受控授權與直接分享登入密碼有重要分別。

聯合航空表示，稍後會更新其 Digital Trust Center，向旅客解釋新限制、帳戶保護方法，以及 AI Agent 意外採取操作時可向哪裏求助。公司亦表示會隨着個人 AI 助手的技術發展，繼續檢視這些工具與航空服務的連接方式。

資料來源：United Airlines 官方聲明、Business Travel News、CBS News、Bank of America